רבע 4, 03:52: אליצור נתניה - מכבי ת"א 81:69

המחזור החמישי בליגת ווינר סל נמשך לו כעת, כאשר הפיינליסטית והקבוצה הכי גדולה בתולדות המדינה נכנסת לפעולה במחזור הזה. מכבי תל אביב מתארחת אצל אליצור נתניה, במטרה לחזור לנצח בעקבות ההפסד הכואב רק לפני יומיים למונאקו בהארכה.

הצהובים אמנם עדיין עם מאזן מושלם בליגה והם ישמחו שזה יישאר כך גם אחרי הביקור בשרון, אך ביורוליג זה הולך קשה יותר. עודד קטש וחניכיו לא רוצים לתת להפועל ת”א, שמושלמת גם היא בליגה לברוח, כשלכולם ברור כמה חשוב יתרון הביתיות בפלייאוף.

מכבי תל אביב כאמור שנייה, אז בצד השני של המתרס היא פוגשת את השנייה מהסוף. נתניה עם ניצחון אחד בלבד ושלושה הפסדים, כאשר היא תנסה לחולל סנסציה ענקית ולהשיג ניצחון שני דווקא נגד הקבוצה הכי מעוטרת במדינה, שהראתה שאפשר להקשות עליה כמו שעשו רמת גן והרצליה.

רבע ראשון: 24:24

חמישיית אליצור נתניה: סמאג'ה כריסטון, שאק ביוקנן, קאליל ספיר, דורי סהר ואוטיס פרייז'ר.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, אושיי בריסט, מרסיו סנטוס ורומן סורקין.

פרייז’ר הוביל את המארחים בדקות הראשונות, כאשר מנגד סנטוס בלט. נתניה נראו טוב בהתקפה, אך בכל פעם שהיא קלעה שחקניו של עודד קטש הגיבו מנגד ונשארו צמודים. פרייז’ר המשיך להיות המוציא לפועל העיקרי של נתניה והגיע כבר לדאבל פיגרס בטור הנקודות.

הקבוצות המשיכו להישאר צמודות, ודאנק של קליפורד אומורי קבע 24:24 בסיום הרבע.

רבע שני: 46:48 למכבי תל אביב

הקבוצות פתחו את הרבע בקצב צבירת נקודות איטי, כאשר טי ג’יי ליף וג’ימי קלארק קלעו לאורחים, ואפי טיומקין מנגד. כריסטון תפר קליעה לשלוש שהשוותה את התוצאה על 31:31, סנטוס החזיר את היתרון מהקו לקטש יחד עם שלשה נוספת של קלארק. חמש נקודות רצופות של המארחת החזירה את היתרון לצד שלה, אך קליעות עונשין של קבוצת היורוליג הזיזו את המטוטלת פעם נוספת.

אף קבוצה לא הצליחה לפתח מומנטום, ונתניה ניצלה זאת כדי להשיג מספר מהלכים של סל ועבירה כדי להעניש את יריבתה. בריסט ובלאט השוו את התוצאה בעזרת ריבאונדים בהתקפה, מה שגרם לספסל הנתנייתי לקחת פסק זמן. דאוטין צלף שלשה כדי לקבוע ריצת 0:7, וקליעת עונשין של ביוקנן קבעה את תוצאת המחצית, 46:48 למכבי ת”א.

רבע שלישי: 61:72 למכבי תל אביב

גור לביא פתח עם ארבע נקודות לזכות האורחים, אך פרייז’ר לא היה מסוגל להחטיא וקלע שלשה. ספיר וסנטוס החליפו נקודות, והסנטר הברזילאי קלע מהקו בנוסף. דאוטין ולביא המשיכו לבלוט אצל קטש, בעוד פרייז’ר המשיך להיות רמה מעל השאר אצל היהלומים.

בריסט קלע שלשה שהעלתה את האורחים ליתרון 9, 56:65, ונקודות נוספות של קלארק קבעו יתרון דו ספרתי. בלאט המשיך את הריצה התל אביבית כשרשם שלש הנוספת לזכות קטש, וקליעת עונשין של סנטוס העמידה את התוצאה על 56:72. ספיר עצר את הריצה עם קליעה מהקו, ואור קורנליוס הוסיף דאנק. שתי נקודות של ביוקנן קבעו את תוצאת הרבע, 61:72.

רבע רביעי:

קורנליוס קלע את הנקודות הראשונות ברבע,בעוד שפיינליסטית העונה שעברה נשארה ללא נקודות בדקות הפתיחה של הרבע המכריע. לביא תרם סל חשוב עבור קבוצתו לאחר ריבאונד התקפה, שהעניק הרבה אוויר לקטש. מאמן מכבי תל אביב לקח פסק זמן לאחר מספר סלים נוספים של נתניה שצימקו את ההפרש לשש בלבד.

