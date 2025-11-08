רבע 3, 05:35: הפועל י-ם - הפועל ת"א 58:67

אמנם זה רק גביע ווינר, אבל גמר זה גמר, ובטח כשהפועל ירושלים והפועל תל אביב נמצאות על הפרקט. האדומים מבירת ישראל פוגשים את האדומים מהמרכז למשחק על התואר הראשון של העונה בארנה, במפגש מרתק בין שתיים מהקבוצות הכי גדולות שיש במדינה.

חניכיו של יונתן אלון היו בתקופה לא כזו טובה, אך יצאו ממנה עם ניצחון גדול על בצ’חשהיר ביורוקאפ. כעת, הפועל ירושלים רוצה תואר נוסף תחת יונתן אלון, והיא מתחמה בלהביא גביעים. בשנה שעברה אמנם בגמר גביע המדינה זה נגמר בהפסד, אך אין לדעת מה היה קורה עם המשחק השלישי בליגה היה משוחק.

מנגד, 32 שנים הפועל תל אביב לא זכתה בתואר מקומי, ואמנם האדומים הניפו את היורוקאפ ובזכות כך עלו ליורוליג, אך עדיין הם רוצים להביא תואר בישראל. הקבוצה מגיעה בכושר טוב גם היא, אחרי ניצחונות על רעננה בליגה ועל דובאי ביורוליג.

בשנה שעברה הקבוצות נפגשו בחצי הגמר של ליגת ווינר סל, ואחרי שכל צד ניצח משחק המועדונים הלכו למשחק שלישי ומכריע, ושם ג’ארד הארפר הדהים את כולם עם סל ניצחון ענק על הבאזר, כדי לעלות את ירושלים לגמר. כאמור, בגמר לא הייתה זוכה, בגלל המלחמה שנפתחה עם איראן.

רבע ראשון: 24:29 להפועל ירושלים

גביע ווינר (אורן בן חקון)

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסטין ווילי.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייזה בראיינט, גיא פלטין, איש וויינרייט ודן אוטורו.

האדומים מהבירה השיגו את הכדור הראשון, אך הארפר פספס, בראיינט העניש מנגד עם סל קל, וויינרייט חסם את לאמב, הארפר סחט עבירה ודייק פעמיים מהעונשין, אוטרו החזיר את היתרון לת”א, זוסמן צלף שלשה גדולה ענקית על מיציץ’ והפך, אך רק כדי לראות את בראיינט מחזיר לו מחוץ לקשת ומספק אסיסט לאוטורו, 5:9 לת”א.

וסיליה מיצ'י'ץ עולה לסל (אורן בן חקון)

ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס עולה לדאנק (אורן בן חקון)

דן אוטורו עולה גבוה, אנתוני לאמב מנסה לחסום (רדאד ג'בארה)

זוסמן הלך לקו ודייק פעמיים, וויינרייט צלף מהפינה ועשה 7:12, החבורה של אלון השלימה ריצת 1:6 וקבעה שוויון, 13:13. שגב וג’ורדן ג’יימס החליפו דאנקים ביניהם, כשאז הראשון הוסיף הטבעה נוספת מאסיסט של מיציץ’, הקבוצות החליפו סלים עד 21:22 להפועל ת”א, הובר והארפר צלפו שתי שלשות גדולות, בראיינט קלע לייאפ, אך הארפר הלך לקו מנגד, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

קאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)

דן אוטורו במאבק (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 50:52 להפועל ירושלים

הובר ובלייקני החליפו שלשות בפתיחת הרבע, בלייזר הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון השיב מנגד מחצי מרחק והוסיף הטבעה ענקית, 29:36. בלייזר ו-וויינרייט קלעו ארבע נקודות, הארפר השיב אנד וואן מנגד, מיציץ’ והארפר החליפו סלים, הסרבי קלע עוד לייאפ, אך האמריקאי צלף שלשה, פריצקי הוסיף שתי נקודות וזה 38:46. החבורה של איטודיס השלימה ריצת 2:10 וצמצמה את ההפרש לשתיים בלבד. ווילי ומיציץ’ החליפו סלים וחתמו את המחצית ה-1.

וסיליה מיציץ' בין שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

מתן אדלסון ואוהדי הפועלן ירושלים בטירוף לאחר סל של קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

רבע שלישי:

ג’ורדן ג’יימס פתח את הרבע עם שלשה גדולה, בראיינט קלע סל אנד וואן, אך ג’יימס צלף שוב מהפינה, זוסמן הוסיף מחוץ לקשת סל ענק וזה 53:61. מיציץ’ הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון קלע סל ענק בסיום ה-24, בלייקני צלף שלשה והוריד את ההפרש, אך רק כדי לראות את הארפר מחזיר לו סל ענק מחוץ לקשת, 58:66.