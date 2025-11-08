יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:31
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

רבע 3, 05:35: הפועל י-ם - הפועל ת"א 58:67

גמר גביע ווינר: האדומות נלחמות על התואר. הקבוצות מציגות משחקי התקפי נהדר וסקור גבוה, הארפר לוהט בקבוצה מהבירה, מיציץ' ובראיינט בולטים מנגד

איש וויינרייט ואנתוני לאמב (אורן בן חקון)
איש וויינרייט ואנתוני לאמב (אורן בן חקון)

אמנם זה רק גביע ווינר, אבל גמר זה גמר, ובטח כשהפועל ירושלים והפועל תל אביב נמצאות על הפרקט. האדומים מבירת ישראל פוגשים את האדומים מהמרכז למשחק על התואר הראשון של העונה בארנה, במפגש מרתק בין שתיים מהקבוצות הכי גדולות שיש במדינה.

חניכיו של יונתן אלון היו בתקופה לא כזו טובה, אך יצאו ממנה עם ניצחון גדול על בצ’חשהיר ביורוקאפ. כעת, הפועל ירושלים רוצה תואר נוסף תחת יונתן אלון, והיא מתחמה בלהביא גביעים. בשנה שעברה אמנם בגמר גביע המדינה זה נגמר בהפסד, אך אין לדעת מה היה קורה עם המשחק השלישי בליגה היה משוחק.

מנגד, 32 שנים הפועל תל אביב לא זכתה בתואר מקומי, ואמנם האדומים הניפו את היורוקאפ ובזכות כך עלו ליורוליג, אך עדיין הם רוצים להביא תואר בישראל. הקבוצה מגיעה בכושר טוב גם היא, אחרי ניצחונות על רעננה בליגה ועל דובאי ביורוליג.

בשנה שעברה הקבוצות נפגשו בחצי הגמר של ליגת ווינר סל, ואחרי שכל צד ניצח משחק המועדונים הלכו למשחק שלישי ומכריע, ושם ג’ארד הארפר הדהים את כולם עם סל ניצחון ענק על הבאזר, כדי לעלות את ירושלים לגמר. כאמור, בגמר לא הייתה זוכה, בגלל המלחמה שנפתחה עם איראן.

רבע ראשון: 24:29 להפועל ירושלים

גביע ווינר (אורן בן חקון)גביע ווינר (אורן בן חקון)

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסטין ווילי.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייזה בראיינט, גיא פלטין, איש וויינרייט ודן אוטורו.

האדומים מהבירה השיגו את הכדור הראשון, אך הארפר פספס, בראיינט העניש מנגד עם סל קל, וויינרייט חסם את לאמב, הארפר סחט עבירה ודייק פעמיים מהעונשין, אוטרו החזיר את היתרון לת”א, זוסמן צלף שלשה גדולה ענקית על מיציץ’ והפך, אך רק כדי לראות את בראיינט מחזיר לו מחוץ לקשת ומספק אסיסט לאוטורו, 5:9 לת”א.

וסיליה מיצוסיליה מיצ'י'ץ עולה לסל (אורן בן חקון)
גג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס עולה לדאנק (אורן בן חקון)
דן אוטורו עולה גבוה, אנתוני לאמב מנסה לחסום (רדאד גדן אוטורו עולה גבוה, אנתוני לאמב מנסה לחסום (רדאד ג'בארה)

זוסמן הלך לקו ודייק פעמיים, וויינרייט צלף מהפינה ועשה 7:12, החבורה של אלון השלימה ריצת 1:6 וקבעה שוויון, 13:13. שגב וג’ורדן ג’יימס החליפו דאנקים ביניהם, כשאז הראשון הוסיף הטבעה נוספת מאסיסט של מיציץ’, הקבוצות החליפו סלים עד 21:22 להפועל ת”א, הובר והארפר צלפו שתי שלשות גדולות, בראיינט קלע לייאפ, אך הארפר הלך לקו מנגד, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

קאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד גקאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)
קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)
דן אוטורו במאבק (רדאד גדן אוטורו במאבק (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 50:52 להפועל ירושלים

הובר ובלייקני החליפו שלשות בפתיחת הרבע, בלייזר הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון השיב מנגד מחצי מרחק והוסיף הטבעה ענקית, 29:36. בלייזר ו-וויינרייט קלעו ארבע נקודות, הארפר השיב אנד וואן מנגד, מיציץ’ והארפר החליפו סלים, הסרבי קלע עוד לייאפ, אך האמריקאי צלף שלשה, פריצקי הוסיף שתי נקודות וזה 38:46. החבורה של איטודיס השלימה ריצת 2:10 וצמצמה את ההפרש לשתיים בלבד. ווילי ומיציץ’ החליפו סלים וחתמו את המחצית ה-1.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בין שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
מתן אדלסון ואוהדי הפועלן ירושלים בטירוף לאחר סל של קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)מתן אדלסון ואוהדי הפועלן ירושלים בטירוף לאחר סל של קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

רבע שלישי:

ג’ורדן ג’יימס פתח את הרבע עם שלשה גדולה, בראיינט קלע סל אנד וואן, אך ג’יימס צלף שוב מהפינה, זוסמן הוסיף מחוץ לקשת סל ענק וזה 53:61. מיציץ’ הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון קלע סל ענק בסיום ה-24, בלייקני צלף שלשה והוריד את ההפרש, אך רק כדי לראות את הארפר מחזיר לו סל ענק מחוץ לקשת, 58:66. 

