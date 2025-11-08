יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:04
יום שבת, 08/11/2025, 14:30אצטדיון טוטנהאםליגה אנגלית - מחזור 11
מנצ'סטר יונייטד
דקה 78
0 1
שופט: סאם בארוט
טוטנהאם
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20
פטריק דורגו מול ברנאן ג'ונסון (IMAGO)
אם יש דרך להוציא מחזור לדרך, אז זו בדרך הזאת. המחזור ה-11 בליגה האנגלית התחיל לו, כאשר בשעה זה מתקיים קרב ענק בלונדון שם טוטנהאם מארחת את מנצ’סטר יונייטד, למפגש בין שתיים מהקבוצות הגדולות ביותר בתולדות הממלכה.

אמנם הן בתקופות פחות טובות בסך הכל, אך תמיד זה מעניין שהן נפגשות, ונזכיר שהן נפגשו רק לפני כמה חודשים בגמר הליגה האירופית, שם התרנגולים יצאו עם ידם על העליונה. טוטנהאם במקום השישי עם 17 נקודות, והיא רוצה להתאושש מההפסד לצ’לסי במחזור הקודם.

מנגד, השדים האדומים נעצרו אחרי שלושה ניצחונות ברציפות עם 2:2 נגד נוטינגהאם פורסט, והמטרה של רובן אמורים היא לחזור למסלול עם ניצחון גדול דווקא בחוץ בלונדון. יונייטד במקום השמיני עם 17 נקודות גם כן, ומי שתנצח תסיים את המחזור מעל השנייה.

מעבר לגמר האירופית, שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה במסגרת הליגה, פעם אחת זה נגמר ב-0:3 חד וחלק של טוטנהאם, וגם במשחק השני הקבוצה מלונדון יצאה עם ידה על העליונה עם 0:1. אגב, הן נפגשו גם בגביע, שם זה נגמר ב-3:4 מטורף לטוטנהאם, והניצחון האחרון של יונייטד על היריבה היה ב-19.10.22, עם 0:2 באולד טראפורד.

מחצית שניה
  • '71
  • חילוף
  • מתיאוס קוניה פינה את מקומו למנואל אוגארטה
  • '71
  • חילוף
  • קאסמירו פינה את מקומו למייסון מאונט
  • '71
  • חילוף
  • חילוף משולש במנצ'סטר יונייטד: הארי מגווייר פינה את מקומו ללני יורו
מתיאוס קוניה מול פאפה סאר (IMAGO)מתיאוס קוניה מול פאפה סאר (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • חילוף בטוטנהאם: פדרו פורו פינה את מקומו לדסטני אודוגי
  • '58
  • חילוף
  • חילוף במנצ'סטר יונייטד: נוסאייר מזראווי פינה את מקומו לבנג'מין ששקו
מתיאס דה ליכט מול ריצ'ארליסון (IMAGO)מתיאס דה ליכט מול ריצ'ארליסון (IMAGO)
  • '55
  • החמצה
  • ז'ואאו פאליניה שלח בעיטה נהדרת מהאוויר מתוך הרחבה, אך למנס רשם עוד הצלה גדולה
  • '53
  • החמצה
  • כריסטיאן רומרו הגיע ראשון להגבהה מצד שמאל וניסה לבעוט בעקב, אך סן למנס היה במקום והדף
ג'ד ספנס מול ברונו פרננדס (IMAGO)ג'ד ספנס מול ברונו פרננדס (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בטוטנהאם: רנדל קולו מואני פינה את מקומו לווילסון אודובה
מחצית ראשונה
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן רומרו ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)
בראיין אמבואמו חוגג (IMAGO)בראיין אמבואמו חוגג (IMAGO)
בראיין אמבואמו חוגג (IMAGO)בראיין אמבואמו חוגג (IMAGO)
  • '31
  • שער
  • שער! מנצ'סטר יונייטד עלתה ל-0:1: אמאד דיאלו הגביה כדור נהדר מימין, בראיין אמבואמו נגח אל הרשת
צ'אבי סימונס בפעולה (IMAGO)צ'אבי סימונס בפעולה (IMAGO)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • ברנאן ג'ונסון ראה את הכרטיס הצהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סאם בארוט שרק לפתיחת ההתמודדות!
