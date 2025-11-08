יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:30
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
אליאל פרץ נאבק על השליטה (מרטין גוטדאמק)
מ.ס אשדוד היא אחת הקבוצות שבתקופות היותר טובות בליגת העל, אך כעת היא עומדת מול המבחן הכי גדול שיש. קרב דרומיות במסגרת המחזור העשירי בליגת העל מתקיים בשעה זו בטרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את חיים סילבס והשחקנים שלו למשחק מסקרן במיוחד.

המוליכה רשמה ניצחון ענק בטדי על בית”ר ירושלים ובכך היא חזרה למקום הראשון, לאחר החלטת בית הדין להעניק ניצחון טכני למכבי ת”א. כעת, סגנית האלופה רוצה להבטיח לפחות שבוע נוסף בפסגה, ולרשום ניצחון שלישי ברציפות.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל בכושר נפלא ומגיעה אחרי 1:4 אדיר על הפועל חיפה, שהעלה את חיים סילבס והשחקנים שלו למקום השישי עם 14 נקודות. העונה של אשדוד נהדרת, אך גם שם יודעים שניצחון בטרנר יהיה הצהרת כוונות ואיתות לעדכון המטרות, אולי לפלייאוף עליון.

זה לא יהיה קל, כי להפועל באר שבע יש מעידה אחת בלבד עונה וגם זה ב-1:0 קטן לקריית שמונה בתוספת הזמן. מעבר לכך, האדומים רשמו שמונה ניצחונות, אפס תוצאות תיקו ובסך הכל הם עם 24 נקודות מתוך 27 אפשריות, מאזן מרשים במיוחד.

מחצית ראשונה
קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '45+9
  • החמצה
  • זה כמעט היה שער היתרון של אשדוד! קימבידי הכניס כדור גדול לז'אן פלורן באטום, שבעט חזק לכיוון המסגרת וסחט הדיפה נהדרת מאליאסי
  • '44
  • החלטת שופט
  • אילון אלמוג כבר העלה את באר שבע ליתרון אחרי כדור גדול של דן ביטון, אך בדיקת VAR הראתה שהחלוץ היה בנבדל בתחילת המהלך
אמיר גנאח עם הכדור (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '40
  • חילוף
  • האורחת נאלצה לעשות כבר חילוף כפוי שני, כשהפעם הקפטן טום בן זקן נפצע בצורה לא קלה ופינה את מקומו למאור ישילירמק
  • '34
  • החמצה
  • קארים קימבידי זיהה את ניב אליאסי רחוק מקו השער וניסה בעיטה מחצי מגרש, אך הכדור הלך רחוק מהמסגרת מעל השער
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס ונטורה ירד לגליץ' מסוכן על רועי גורדנה וראה את הצהוב הראשון במשחק
שלו הרוש יורד פצוע מהמגרש (מרטין גוטדאמק)שלו הרוש יורד פצוע מהמגרש (מרטין גוטדאמק)
  • '5
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל האורחת. שלו הרוש נפצע ופינה את מקומו לקארים קימבידי
  • '1
  • החמצה
  • כבר בפתיחה מצב נהדר לאשדוד. כדור חופשי הורם לרחבה, הכדור ננגח על ידי שחקן אשדודי ופגע בראשו של יוג'ין אנסה בדרך, שפספס במעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת בטרנר לדרך!
אלון חזן נוכח בקהל (מרטין גוטדאמק)אלון חזן נוכח בקהל (מרטין גוטדאמק)
אוהדי מ.ס אשדוד (מרטין גוטדאמק)אוהדי מ.ס אשדוד (מרטין גוטדאמק)
אוהדי הפועל באר שבע בשלט לרועי גורדנה (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע בשלט לרועי גורדנה (מרטין גוטדאמק)
