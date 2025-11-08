הרכבים וציונים



אליאל פרץ נאבק על השליטה (מרטין גוטדאמק) אליאל פרץ נאבק על השליטה (מרטין גוטדאמק)

מ.ס אשדוד היא אחת הקבוצות שבתקופות היותר טובות בליגת העל, אך כעת היא עומדת מול המבחן הכי גדול שיש. קרב דרומיות במסגרת המחזור העשירי בליגת העל מתקיים בשעה זו בטרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את חיים סילבס והשחקנים שלו למשחק מסקרן במיוחד.

המוליכה רשמה ניצחון ענק בטדי על בית”ר ירושלים ובכך היא חזרה למקום הראשון, לאחר החלטת בית הדין להעניק ניצחון טכני למכבי ת”א. כעת, סגנית האלופה רוצה להבטיח לפחות שבוע נוסף בפסגה, ולרשום ניצחון שלישי ברציפות.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל בכושר נפלא ומגיעה אחרי 1:4 אדיר על הפועל חיפה, שהעלה את חיים סילבס והשחקנים שלו למקום השישי עם 14 נקודות. העונה של אשדוד נהדרת, אך גם שם יודעים שניצחון בטרנר יהיה הצהרת כוונות ואיתות לעדכון המטרות, אולי לפלייאוף עליון.

זה לא יהיה קל, כי להפועל באר שבע יש מעידה אחת בלבד עונה וגם זה ב-1:0 קטן לקריית שמונה בתוספת הזמן. מעבר לכך, האדומים רשמו שמונה ניצחונות, אפס תוצאות תיקו ובסך הכל הם עם 24 נקודות מתוך 27 אפשריות, מאזן מרשים במיוחד.