יום שישי, 07.11.2025 שעה 18:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2018-2012הפועל כפר שלם3
1917-2212מ.ס כפר קאסם4
1911-1511הפועל ראשל"צ5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
169-1711מ.ס קריית ים8
1315-1412הפועל עכו9
1321-1811עירוני מודיעין10
1217-1711הפועל חדרה11
1225-1811מכבי יפו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"שינינו דיסקט, צריכים להסתכל אחורה ולא קדימה"

אלי לוי לאחר ה-1:1 של בני יהודה ורעננה: "ידעתי לאן אני מגיע, מאמין ביכולת שלי". זעם אצל הכתומים על הפנדל וגרינפלד. דמארי: "חסרה רגל מסיימת"

|
אלי לוי (רועי כפיר)
אלי לוי (רועי כפיר)

בני יהודה, הצליחה לעצור מעט את הסחף ואת רצף חמשת ההפסדים הרצופים בליגה הלאומית, אך יכולה לראות את עצמה מאוכזבת לאחר שאיבדה יתרון וסיימה רק בתיקו 1:1 במשחקה מול הפועל רעננה היום (שישי).

בסיום, בקבוצה השמיעו טענות קשות כלפי שופט אוראל גרינפלד, ששרק לפנדל לטובת הפועל רעננה ובנוסף לא הרחיק בצהוב שני את אדיר קורדובה במהלך שהוביל לפנדל שסחט מוסטפא סלמי ובעבירה נוספת. "הם קיבלו פנדל מומצא, כנראה שבלי ה-VAR השופטים לא מתפקדים", תקפו במועדון.

"התחלנו את המשחק בצורה די מנומנמת, אבל בחצי השני היינו כבר הרבה יותר טובים. הבקענו גול והיו לנו מספיק מצבים כדי להכריע את המשחק. חבל שבהתקפה אחת ספגנו, אבל אנחנו אחרי כ"כ הרבה הפסדים אז אני מעדיף לקחת את חצי הכוס המלאה והיא הנקודה. את מה שצריך לתקן נתקן אצלנו בתוך הבית", סיכם בסיום המאמן המאוכזב של בני יהודה, אלי לוי.

לוי: ״אני מאמין גדול בשחקנים״

עוד אמר: "חוסר ביטחון? כן. אחרי ה-0:1 השחקנים קיבלו ביטחון וראית את זה. זה סימפטום של קבוצה שנמצאת במצב שלנו, אבל אני מאמין בשחקנים וביכולת שלי שהפגרה תעזור לנו לסדר את השורות ולבוא יותר מוכנים אחרי הפגרה. הפנדל? אני צריך לראות את זה ולא רוצה להתעסק עם זה. אני יודע שיכולנו לעשות 0:2 לפני הפנדל וזה מה שהיה יותר חשוב. כרגע המציאות היא שסיימנו ב-1:1. לקחנו נקודה ויכולנו לקחת יותר".

המצב בטבלה: "שינינו את הדיסקט: אנחנו צריכים להסתכל אחורה ולא קדימה, בטח לא על המקום השני. אנחנו מסתכלים אחורה, איך אנחנו בורחים משם וכשנצליח לברוח משם נראה לאן אנחנו יכולים להתקדם. לא קפצתי מכתה א' לכתה ו', אז בואו נעבור שלב שלב".

אלי לוי (רועי כפיר)אלי לוי (רועי כפיר)

ההחלטה להגיע לבני יהודה: "ידעתי לאן אני מגיע, ידעתי שיש לי את היכולת ואני מאמין ביכולת שלי לשנות. הפגרה? אם היינו מנצחים היינו אומרים שהיא לא באה בטוב. אז הפגרה באה בטוב, אנחנו צריכים לחבר את הקבוצה הזאת והיא צריכה עוד הרבה שעות עבודה כדי ללמוד את התבניות שאני רוצה. נחזור מהפגרה חזקים יותר".

מנגד, ניצן דמארי, מאמן הפועל רעננה, יצא מעודד: "כמו שאמרתי אחרי המשחק נגד מכבי פ"ת, אנחנו מגיעים למצבים שלנו וחסרה לנו הרגל המסיימת. המחצית הראשונה הייתה טובה. היינו אגרסיביים והגענו למצבים. זו הייתה אחת המחציות הטובות שלנו מאז שהגעתי. למחצית השנייה יצאנו לא טוב, נסוגנו אחורה שלא לצורך ולא עשינו את העבירות במעברים שלהם. מזה הגיע הפנדל, אבל הצלחנו להשוות למרות שזה לא היה פשוט. איך שהתפתח המשחק אני מרוצה וצריך לחבק את הניצחון".

ניצן דמארי ואלי לוי (רועי כפיר)ניצן דמארי ואלי לוי (רועי כפיר)

התקופה שלו במועדון: "בסה"כ יש פה חבר'ה טובים, הרבה מהם צעירים והם עובדים קשה וטוב. יש כמה שחקנים שחסרים לנו, הפגרה באה לנו בזמן והם יחזרו אחריה. אנחנו צריכים את כולם כדי להתקדם קדימה ויש לנו משחקים סופר חשובים אחרי הפגרה. ננצל את הפגרה כדי לעבוד ואני בטוח שהדברים ייראו יותר טוב. אופטימי? אני תמיד אופטימי, צריך לעבוד קשה כי שום דבר בחיים לא בקלות. נהיה יותר מאומנים ויותר טובים".

אסור לפספס
