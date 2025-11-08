חזרה לנצח: עירוני ק"ש ניצחה 2:3 את טבריה

המחזור העשירי בליגת העל נמשך גם כעת, כאשר בשעה זו יש מפגש מעניין במיוחד באצטדיון גרין, שם עירוני טבריה מארחת את עירוני קריית שמונה. שני הצדדים ינסו לשוב למסלול הניצחונות, במטרה לצאת לדרך חדשה ולברוח מהתחתית הבוערת.
נתחיל מהמארחת. טבריה מגיעה אחרי הפסד 2:0 להפועל תל אביב, ולפני זה אמנם היא השיגה נקודה מול מכבי חיפה בצורה דרמטית, אבל היא כבר שלושה מחזורים לא ניצחה מאז ה-0:1 על הפועל ירושלים וכעת אלירן חודדה ושחקניו ינסו לשוב למסלול ולצבור נקודות.
מנגד, כמה פעמים האנשים בקריית שמונה שמעו שהם משחקים כדורגל נהדר, אך אין תוצאות, אז הגיע הזמן לתוצאות. שי ברדה והשחקנים שלו נכנעו לנתניה בשבוע שעבר ולפני זה למכבי ת”א, כאשר הניצחון האחרון היה לפני כן דווקא נגד המוליכה הפועל באר שבע.
החבורה מהכנרת במקום ה-11 עם 10 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר הצפוניים, שלא ממש צפוניים וכבר משחקים קבוע בנתניה מכיוון שאין להם אצטדיון, מקום אחד מתחת לזה, במקום ה-12, עם 8 נקודות ומי שתנצח כאן תסיים את המחזור מעל היריבה שלה.
מחצית שניה
-
'90
- שער! עירוני ק"ש עלתה ל-1:3: רבע שעה לאחר שנכנס, יאיר מרדכי הבקיע שער מבישול נהדר של אדריאן אוגריסה עם הפאלש
-
'87
- חילוף התקפי אחרון לאורחת. אנתוני לימבומבה החליף את מוחמד אבו רומי
-
'84
- חילוף אחרון לאלירן חודדה. והיב חביבאללה פינה את מקומו לעידן ברנס
-
'76
- עוד חילוף לק"ש. יאיר מרדכי נכנס במקומו של עלי מוסא
-
'65
- חילוף משולש למארחת. אלי בלילתי פינה את מקומו לירין סוויסה
-
'65
- חילוף התקפי של חודדה. דניאל גולאני נכנס במקומו של פיראס אבו עקל
-
'65
- איתמר שבירו פינה את מקומו לפיטר מייקל
-
'63
- חילוף כפול של שי ברדה. הראל גולדנברג נכנס במקומו של בילאל שאהין
-
'63
- חילוף הגנתי לאורחת. אופיר בנבנישתי החליף את אביב אברהם
-
'56
- אבו רומי פרץ בצורה פשוט נהדרת על האגף הימני, מצא את אביב אברהם מול השוער, אך האחרון החמיץ מקרוב
-
'50
- כדור ניתז לעברו של איתמר שבירו שבעט את הכדור מקרוב, אך טננבאום הצליח לתפוס אותו
-
'46
- חילוף אצל הקבוצה המארחת. דוד קלטינס החליף רון אונגר
מחצית ראשונה
-
'45+4
- קפטן המארחת בטירוף! חדידה קיבל כדור רוחב אווירי ומדויק מצד ימין והתעופף לו עם חצי מספרת. הכדור עבר מעל השער
-
'36
- האורחים לא מפסיקים לאיים! עלי מוסא בעט מסף הרחבה, אך טננבאום הדף, מיד לאחר מכן אוגריסה ניסה להבקיע במספרת אך הכדור לא הגיע לו לרגל
-
'26
- שער! עירוני טבריה צימקה ל-2:1: איזה משחק משוגע קיבלנו בגרין! בעיטה של והיב חביבאללה נהדפה על ידי טננבאום, הכדור הגיע לגיא חדידה והקפטן דחק את הכדור מקרוב מול שער ריק. הקבוצה מהכנרת תחזור למשחק?
-
'14
- שער! עירוני ק"ש עלתה ל-0:2: הפעם המהלך הגיע מהאגף הימני, דניאל טננבאום, שוער האורחת, מסר מסירה ארוכה שהגיע עד למוחמד אבו רומי, השחקן שמשחק היום בצד ימין, מסר כדור עומק מדויק לאוגריסה והחלוץ הקפיץ מעל בנטוב סדרך לשער השני שלוט בפחות מרבע שעה. החלוץ הפרואני פתח את המשחק מדהים!
-
'8
- שער! עירוני ק"ש עלתה ליתרון 0:1: פריצה נהדרת של הקיצוני עלי מוסא שרץ את כל האגף השמאלי, הניגרי מסר ימינה לכיוונו של אדריאן אוגריסה, החלוץ בעט בכדור שעבר בין ידיו של רוג'ריו סנטוס והתגלגל פנימה
-
'1
- השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות בגרין לדרך! מי תעצור רצף הפסדים? טבריה או קריית שמונה?