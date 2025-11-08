חזרה לנצח: עירוני ק"ש ניצחה 2:3 את טבריה

הרכבים וציונים

המחזור העשירי בליגת העל נמשך גם כעת, כאשר בשעה זו יש מפגש מעניין במיוחד באצטדיון גרין, שם עירוני טבריה מארחת את עירוני קריית שמונה. שני הצדדים ינסו לשוב למסלול הניצחונות, במטרה לצאת לדרך חדשה ולברוח מהתחתית הבוערת.

נתחיל מהמארחת. טבריה מגיעה אחרי הפסד 2:0 להפועל תל אביב, ולפני זה אמנם היא השיגה נקודה מול מכבי חיפה בצורה דרמטית, אבל היא כבר שלושה מחזורים לא ניצחה מאז ה-0:1 על הפועל ירושלים וכעת אלירן חודדה ושחקניו ינסו לשוב למסלול ולצבור נקודות.

מנגד, כמה פעמים האנשים בקריית שמונה שמעו שהם משחקים כדורגל נהדר, אך אין תוצאות, אז הגיע הזמן לתוצאות. שי ברדה והשחקנים שלו נכנעו לנתניה בשבוע שעבר ולפני זה למכבי ת”א, כאשר הניצחון האחרון היה לפני כן דווקא נגד המוליכה הפועל באר שבע.

החבורה מהכנרת במקום ה-11 עם 10 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר הצפוניים, שלא ממש צפוניים וכבר משחקים קבוע בנתניה מכיוון שאין להם אצטדיון, מקום אחד מתחת לזה, במקום ה-12, עם 8 נקודות ומי שתנצח כאן תסיים את המחזור מעל היריבה שלה.