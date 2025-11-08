יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:29

כריסטיאן מרטינס מול איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

חזרה לנצח: עירוני ק"ש ניצחה 2:3 את טבריה

אחרי שהפסידו שני משחקים ברצף, חניכיו של שי ברדה הצליחו לנצח את הקבוצה מהכנרת באצטדיון גרין. אדריאן אוגריסה כיכב עם צמד, גיא חדידה (26') צימק

גיא קופיצ'ינסקי | 08/11/2025 18:30
יום שבת, 08/11/2025, 18:30אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 10
עירוני ק"ש
שער אדריאן אוגריסה (8)
שער אדריאן אוגריסה (14)
שער יאיר מרדכי (90)
הסתיים
2 3
שופט: אביב קליין
שער גיא חדידה (26)
שער אוסמן מוחמד (95)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

המחזור העשירי בליגת העל נמשך גם כעת, כאשר בשעה זו יש מפגש מעניין במיוחד באצטדיון גרין, שם עירוני טבריה מארחת את עירוני קריית שמונה. שני הצדדים ינסו לשוב למסלול הניצחונות, במטרה לצאת לדרך חדשה ולברוח מהתחתית הבוערת.

נתחיל מהמארחת. טבריה מגיעה אחרי הפסד 2:0 להפועל תל אביב, ולפני זה אמנם היא השיגה נקודה מול מכבי חיפה בצורה דרמטית, אבל היא כבר שלושה מחזורים לא ניצחה מאז ה-0:1 על הפועל ירושלים וכעת אלירן חודדה ושחקניו ינסו לשוב למסלול ולצבור נקודות.

מנגד, כמה פעמים האנשים בקריית שמונה שמעו שהם משחקים כדורגל נהדר, אך אין תוצאות, אז הגיע הזמן לתוצאות. שי ברדה והשחקנים שלו נכנעו לנתניה בשבוע שעבר ולפני זה למכבי ת”א, כאשר הניצחון האחרון היה לפני כן דווקא נגד המוליכה הפועל באר שבע.

החבורה מהכנרת במקום ה-11 עם 10 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר הצפוניים, שלא ממש צפוניים וכבר משחקים קבוע בנתניה מכיוון שאין להם אצטדיון, מקום אחד מתחת לזה, במקום ה-12, עם 8 נקודות ומי שתנצח כאן תסיים את המחזור מעל היריבה שלה.

מחצית שניה
  • '90
  • שער
  • שער! עירוני ק"ש עלתה ל-1:3: רבע שעה לאחר שנכנס, יאיר מרדכי הבקיע שער מבישול נהדר של אדריאן אוגריסה עם הפאלש
  • '87
  • חילוף
  • חילוף התקפי אחרון לאורחת. אנתוני לימבומבה החליף את מוחמד אבו רומי
  • '84
  • חילוף
  • חילוף אחרון לאלירן חודדה. והיב חביבאללה פינה את מקומו לעידן ברנס
  • '76
  • חילוף
  • עוד חילוף לק"ש. יאיר מרדכי נכנס במקומו של עלי מוסא
  • '65
  • חילוף
  • חילוף משולש למארחת. אלי בלילתי פינה את מקומו לירין סוויסה
  • '65
  • חילוף
  • חילוף התקפי של חודדה. דניאל גולאני נכנס במקומו של פיראס אבו עקל
  • '65
  • חילוף
  • איתמר שבירו פינה את מקומו לפיטר מייקל
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול של שי ברדה. הראל גולדנברג נכנס במקומו של בילאל שאהין
  • '63
  • חילוף
  • חילוף הגנתי לאורחת. אופיר בנבנישתי החליף את אביב אברהם
  • '56
  • החמצה
  • אבו רומי פרץ בצורה פשוט נהדרת על האגף הימני, מצא את אביב אברהם מול השוער, אך האחרון החמיץ מקרוב
שי בן דוד מול סטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)
  • '50
  • החמצה
  • כדור ניתז לעברו של איתמר שבירו שבעט את הכדור מקרוב, אך טננבאום הצליח לתפוס אותו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף אצל הקבוצה המארחת. דוד קלטינס החליף רון אונגר
פיראס אבו עקל מול מוחמד אבו רומי (חג'אג' רחאל)
מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • קפטן המארחת בטירוף! חדידה קיבל כדור רוחב אווירי ומדויק מצד ימין והתעופף לו עם חצי מספרת. הכדור עבר מעל השער
  • '36
  • החמצה
  • האורחים לא מפסיקים לאיים! עלי מוסא בעט מסף הרחבה, אך טננבאום הדף, מיד לאחר מכן אוגריסה ניסה להבקיע במספרת אך הכדור לא הגיע לו לרגל
שחקני עירוני ק"ש מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)
גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '26
  • שער
  • שער! עירוני טבריה צימקה ל-2:1: איזה משחק משוגע קיבלנו בגרין! בעיטה של והיב חביבאללה נהדפה על ידי טננבאום, הכדור הגיע לגיא חדידה והקפטן דחק את הכדור מקרוב מול שער ריק. הקבוצה מהכנרת תחזור למשחק?
שחקני עירוני ק"ש חוגגים (חג'אג' רחאל)
אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)
אדריאן אוגריסה בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני ק&qout;ש בטירוף (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני ק"ש בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני ק&qout;ש חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני ק"ש חוגגים (חג'אג' רחאל)
  • '14
  • שער
  • שער! עירוני ק"ש עלתה ל-0:2: הפעם המהלך הגיע מהאגף הימני, דניאל טננבאום, שוער האורחת, מסר מסירה ארוכה שהגיע עד למוחמד אבו רומי, השחקן שמשחק היום בצד ימין, מסר כדור עומק מדויק לאוגריסה והחלוץ הקפיץ מעל בנטוב סדרך לשער השני שלוט בפחות מרבע שעה. החלוץ הפרואני פתח את המשחק מדהים!
אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני ק&qout;ש חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני ק"ש חוגגים (חג'אג' רחאל)
אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '8
  • שער
  • שער! עירוני ק"ש עלתה ליתרון 0:1: פריצה נהדרת של הקיצוני עלי מוסא שרץ את כל האגף השמאלי, הניגרי מסר ימינה לכיוונו של אדריאן אוגריסה, החלוץ בעט בכדור שעבר בין ידיו של רוג'ריו סנטוס והתגלגל פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות בגרין לדרך! מי תעצור רצף הפסדים? טבריה או קריית שמונה?
שי ברדה ואלירן חודדה מתחבקים (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני ק"ש (חג'אג' רחאל)
שלט לכבוד נכי צה"ל (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה
