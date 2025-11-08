סיום: מכבי נתניה - בני ריינה 1:2

המחזור העשירי בליגת העל נמשך לו בשעה הזו, כאשר אולי הקבוצה הכי לוהטת בליגה משחקת וזו מכבי נתניה, שמארחת את מכבי בני ריינה במטרה להמשיך במומנטום. מנגד, הצפוניים באים במשבר גדול, עם ההפסד למכבי ת”א והדברים הקשים של האיש החזק במועדון סעיד בסול.
מכבי נתניה עם לא פחות משלושה ניצחונות ברציפות, כאשר האחרון שבהם היה 1:2 מאוחר נגד קריית שמונה. חניכיו של יוסי אבוקסיס שכחו לחלוטין מפתיחת העונה הקשה, לאט לאט הדברים התחברו, הזרים נכנסו לעניינים והקבוצה מהשרון רצה חזק.
בצד השני של המתרס, נועלת הטבלה עדיין ללא אף ניצחון העונה והיא עם תיקו אחד בלבד, באותו 2:2 נגד הפועל תל אביב. גם השינוי על הקווים עם הגעתו של אדהם האדיה במקומו של סלובודאן דראפיץ’ לא עזרה יותר מידי לבינתיים, והצפוניים ינסו דווקא מול הקבוצה הכי חמה להשיג ניצחון ראשון.
מכבי נתניה עם 15 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר כאמור מכבי בני ריינה עם נקודה אחת בלבד מתוך 27 אפשריות, מאזן רע מאוד ונראה שכרגע היא הפייבוריטית הגדולה לרדת ליגה. אך כמו שאנחנו יודעים, דברים בליגה הזו משתנים כל הזמן, וגם נתניה הוגדרה כמועמדת מסוימת לרדת.
מחצית שניה
-
'72
- דקה 72, שער! מכבי בני ריינה השוותה ל-1:1: אסיל כנאני שעלה מהספסל ארבע דקות לפני כן, בעט מתוך הרחבה והכניע את ניראון
-
'70
- מתאוס דאבו החמציץ בענק, לאחר שחלף על פני גד עמוס, החלוץ של היהלומים החמיץ מול שער חשוף
-
'68
- חילוף כפול של האדיה, תחילה פדידה פינה את מקומו לכנאני
-
'66
- לאחר שעיכב את הוצאת החוץ של בני ריינה, דניס קוליקוב קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'59
- עבדאללה ג'אבר היה המוצהב הראשון בהתמודדות
-
'55
- עבדאללה ג'אבר הרים נהדר אל מרכז הרחבה וז'ה טורבו נגח מקרוב ופספס את המסגרת בהזדמנות מצוינת
-
'54
- עוז בילו יכל להכפיל את היתרון ולהשלים צמד, אך הבעיטה שלו מקרוב פספסה את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מאור לוי מסר כדור טוב לרותם קלר שהגיח מהאגף השמאלי וניסה את כוחו עם בעיטה מחוץ לרחבה, גד עמוס עצר ללא קושי
-
'38
- איאד חלאילי השלים דריבל נהדר שהחל באגף הימני עד למרכז הרחבה, אך הבעיטה שלו נעצרה אצל ניראון שעצר לקרן
-
'30
- דקה 30, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: עוז בילו כבש את השער הראשון בהתמודדות, הוא קיבל את הכדור, נכנס אל הרחבה ובעט עם החלק החיצון, אל מרכז השער, גד עמוס לא הצליח לעצור את הכדור בדרכו אל הרשת
-
'23
- מאור לוי בעט מחוץ לרחבה והכדור פספס את המסגרת
-
'19
- דווקא בני ריינה היא זאת שהגיעה להזדמנות הראשונה במשחק, ז'ה טורבו היה באגף הימני, חתך פנימה ובעט מחוץ לרחבה, עומר ניראון הדף לקרן
-
'12
- חילוף מוקדם של אדהם האדיה, מוחמד שכר נפצע ויצא, נבו שדו עלה לשחק במקומו
-
'1
- אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות