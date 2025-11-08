סיום: מכבי נתניה - בני ריינה 1:2

הרכבים וציונים

המחזור העשירי בליגת העל נמשך לו בשעה הזו, כאשר אולי הקבוצה הכי לוהטת בליגה משחקת וזו מכבי נתניה, שמארחת את מכבי בני ריינה במטרה להמשיך במומנטום. מנגד, הצפוניים באים במשבר גדול, עם ההפסד למכבי ת”א והדברים הקשים של האיש החזק במועדון סעיד בסול.

מכבי נתניה עם לא פחות משלושה ניצחונות ברציפות, כאשר האחרון שבהם היה 1:2 מאוחר נגד קריית שמונה. חניכיו של יוסי אבוקסיס שכחו לחלוטין מפתיחת העונה הקשה, לאט לאט הדברים התחברו, הזרים נכנסו לעניינים והקבוצה מהשרון רצה חזק.

בצד השני של המתרס, נועלת הטבלה עדיין ללא אף ניצחון העונה והיא עם תיקו אחד בלבד, באותו 2:2 נגד הפועל תל אביב. גם השינוי על הקווים עם הגעתו של אדהם האדיה במקומו של סלובודאן דראפיץ’ לא עזרה יותר מידי לבינתיים, והצפוניים ינסו דווקא מול הקבוצה הכי חמה להשיג ניצחון ראשון.

מכבי נתניה עם 15 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר כאמור מכבי בני ריינה עם נקודה אחת בלבד מתוך 27 אפשריות, מאזן רע מאוד ונראה שכרגע היא הפייבוריטית הגדולה לרדת ליגה. אך כמו שאנחנו יודעים, דברים בליגה הזו משתנים כל הזמן, וגם נתניה הוגדרה כמועמדת מסוימת לרדת.