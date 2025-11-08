יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:31

מאור לוי מוסר את הכדור (שחר גרוס)

סיום: מכבי נתניה - בני ריינה 1:2

ליגת העל, מחזור 10: עוז בילו כבש בדקה ה-30 והעניק יתרון לאבוקסיס וחניכיו, כנאני (72') השווה לזכות האורחת. היהלומים יחגגו פעם רביעית ברציפות?

תומר חבז | 08/11/2025 18:30
יום שבת, 08/11/2025, 18:30אצטדיון מרים - 9027 צופיםליגת העל Winner - מחזור 10
מכבי בני ריינה
שער אסיל כנעני (71)
בישול בישול: נבו שדו
הסתיים
2 1
שופט: אביעד שילוח
שער עוז בילו (31)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

המחזור העשירי בליגת העל נמשך לו בשעה הזו, כאשר אולי הקבוצה הכי לוהטת בליגה משחקת וזו מכבי נתניה, שמארחת את מכבי בני ריינה במטרה להמשיך במומנטום. מנגד, הצפוניים באים במשבר גדול, עם ההפסד למכבי ת”א והדברים הקשים של האיש החזק במועדון סעיד בסול.

מכבי נתניה עם לא פחות משלושה ניצחונות ברציפות, כאשר האחרון שבהם היה 1:2 מאוחר נגד קריית שמונה. חניכיו של יוסי אבוקסיס שכחו לחלוטין מפתיחת העונה הקשה, לאט לאט הדברים התחברו, הזרים נכנסו לעניינים והקבוצה מהשרון רצה חזק.

בצד השני של המתרס, נועלת הטבלה עדיין ללא אף ניצחון העונה והיא עם תיקו אחד בלבד, באותו 2:2 נגד הפועל תל אביב. גם השינוי על הקווים עם הגעתו של אדהם האדיה במקומו של סלובודאן דראפיץ’ לא עזרה יותר מידי לבינתיים, והצפוניים ינסו דווקא מול הקבוצה הכי חמה להשיג ניצחון ראשון.

מכבי נתניה עם 15 נקודות לאחר תשעה מחזורים, כאשר כאמור מכבי בני ריינה עם נקודה אחת בלבד מתוך 27 אפשריות, מאזן רע מאוד ונראה שכרגע היא הפייבוריטית הגדולה לרדת ליגה. אך כמו שאנחנו יודעים, דברים בליגה הזו משתנים כל הזמן, וגם נתניה הוגדרה כמועמדת מסוימת לרדת.

מחצית שניה
  • '72
  • שער
  • דקה 72, שער! מכבי בני ריינה השוותה ל-1:1: אסיל כנאני שעלה מהספסל ארבע דקות לפני כן, בעט מתוך הרחבה והכניע את ניראון
  • '70
  • החמצה
  • מתאוס דאבו החמציץ בענק, לאחר שחלף על פני גד עמוס, החלוץ של היהלומים החמיץ מול שער חשוף
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול של האדיה, תחילה פדידה פינה את מקומו לכנאני
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • לאחר שעיכב את הוצאת החוץ של בני ריינה, דניס קוליקוב קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • עבדאללה ג'אבר היה המוצהב הראשון בהתמודדות
סער פדידה עם הכדור (שחר גרוס)סער פדידה עם הכדור (שחר גרוס)
  • '55
  • החמצה
  • עבדאללה ג'אבר הרים נהדר אל מרכז הרחבה וז'ה טורבו נגח מקרוב ופספס את המסגרת בהזדמנות מצוינת
  • '54
  • החמצה
  • עוז בילו יכל להכפיל את היתרון ולהשלים צמד, אך הבעיטה שלו מקרוב פספסה את המסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • מאור לוי מסר כדור טוב לרותם קלר שהגיח מהאגף השמאלי וניסה את כוחו עם בעיטה מחוץ לרחבה, גד עמוס עצר ללא קושי
הריברטו טבארס עם הכדור (שחר גרוס)הריברטו טבארס עם הכדור (שחר גרוס)
  • '38
  • החמצה
  • איאד חלאילי השלים דריבל נהדר שהחל באגף הימני עד למרכז הרחבה, אך הבעיטה שלו נעצרה אצל ניראון שעצר לקרן
שחקני בני ריינה מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני בני ריינה מאוכזבים (שחר גרוס)
עוז בילו מאושר (שחר גרוס)עוז בילו מאושר (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה מאושרים עם עוז בילו (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה מאושרים עם עוז בילו (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עוז בילו (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עוז בילו (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה רוקדים עם עוז בילו (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה רוקדים עם עוז בילו (שחר גרוס)
עוז בילו חוגג (שחר גרוס)עוז בילו חוגג (שחר גרוס)
  • '30
  • שער
  • דקה 30, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: עוז בילו כבש את השער הראשון בהתמודדות, הוא קיבל את הכדור, נכנס אל הרחבה ובעט עם החלק החיצון, אל מרכז השער, גד עמוס לא הצליח לעצור את הכדור בדרכו אל הרשת
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
  • '23
  • החמצה
  • מאור לוי בעט מחוץ לרחבה והכדור פספס את המסגרת
ז'ה טורבו בועט (שחר גרוס)ז'ה טורבו בועט (שחר גרוס)
  • '19
  • החמצה
  • דווקא בני ריינה היא זאת שהגיעה להזדמנות הראשונה במשחק, ז'ה טורבו היה באגף הימני, חתך פנימה ובעט מחוץ לרחבה, עומר ניראון הדף לקרן
אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)
מוחמד שכר נפצע והוחלף (שחר גרוס)מוחמד שכר נפצע והוחלף (שחר גרוס)
  • '12
  • חילוף
  • חילוף מוקדם של אדהם האדיה, מוחמד שכר נפצע ויצא, נבו שדו עלה לשחק במקומו
  • '1
  • החלטת שופט
  • אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות
שלט לזכרו של סמ&qout;ר איתי חן (שחר גרוס)שלט לזכרו של סמ"ר איתי חן (שחר גרוס)
מכבי נתניה לזכרו של איתי חן ז&qout;ל (שחר גרוס)מכבי נתניה לזכרו של איתי חן ז"ל (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה ובני ריינה (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה ובני ריינה (שחר גרוס)
שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



