הראפר מקאן ביקר את אמבפה, שלא נשאר חייב

מתח בקאן. המועדון המקומי אינו עובר תקופה טובה על המגרש. הקבוצה הצרפתית, שבבעלות קיליאן אמבפה, רשמה רק שלושה ניצחונות ב-12 משחקים, רצף שלילי שהגביר את הלחץ בעיר. לאחר שירדה בעונה שעברה מהליגה השנייה לליגה השלישית בצרפת, היא מתקשה מאוד להסתגל לפתיחת העונה החדשה.

המצב יצר תסכול כבד בקרב האוהדים ובקרב דמויות מוכרות בעיר. אחד מהם הוא הראפר אורליאן קוטנטן, המוכר בשם הבמה אורלסן, יליד קאן הידוע בסגנונו הישיר והביקורתי. באלבומו החדש, La Fuite en avant, הקדיש אורלסן שורה לאמבפה בשיר La Petite Voix, שורה שהציתה סערה תקשורתית רחבה.

העקיצה של הראפר כלפי אמבפה

"איך תהרוס את העיר שלך כמו האמבפהים", נכתב באחת משורות השיר. המשפט הקצר, אך החזק פורש כביקורת על השפעתו של אמבפה על ניהול המועדון ועל תדמית העיר. ברשתות החברתיות התפתחו ויכוחים סוערים בין מעריצי הראפר לאוהדיו של השחקן.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה לא נשאר חייב. דרך חשבונו הרשמי ב-X (לשעבר טוויטר), הגיב חלוץ ריאל מדריד וקפטן נבחרת צרפת בתקיפות לדבריו של הראפר: "אתה מוזמן 'להציל' את העיר שאתה כל כך אוהב, אורלסן. נ.ב: הבחור הזה לא הפסיק להתחנן שנכניס אותו חינם בכניסה של ה-1% כי אין לו אגורה כדי להיכנס, אבל כמובן שהוא אוהב להציג את עצמו כעני מנורמנדי", כתב אמבפה.

ההודעה, שהפכה ויראלית במהירות, פיצלה את דעת הקהל. חלק מהאוהדים תמכו בתגובתו הישירה של אמבפה, בעוד אחרים סברו כי עליו לשמור על טון מאופק יותר בהתחשב במעמדו הציבורי ובתפקידו כבעלים של המועדון. כך או כך, המחלוקת הציתה אווירה טעונה במיוחד בקאן, שם הכדורגל והמוזיקה התנגשו באופן בלתי צפוי.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הרצון של אמבפה לחזק את המועדון

אמבפה, שהפך לבעל המניות העיקרי של קאן בשנה שעברה, הביע שוב ושוב את רצונו לקדם את הפרויקט הספורטיבי של המועדון. בתחילת 2025 הוא ביקר במתקני הקבוצה, כאשר היא עדיין נלחמה על הישארות בליגה, וחזר על מחויבותו כלפיה וכלפי עיר הולדתו.

"רציתי להיות בקשר ישיר עם השחקנים, הצוות המקצועי והעובדים", אמר אמבפה אז. "רציתי שאנשים יבינו כמה חשוב לי להיות כאן, שהמועדון הזה תופס מקום משמעותי בחיי", הצהרה שניתנה כמה חודשים לפני שקאן ירדה רשמית לליגה השלישית בצרפת.