יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:30

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

הרס עצמי: 3:3 מטורף למכבי חיפה מול בני סכנין

קוג'ו, שמיר וסלמן בסיום הוציאו נקודה למארחת מול הירוקים, שסופרים משחק רביעי ברצף בו הם סופגים בדקה ה-90. סטיוארט (צמד) וסק כבשו, אוחנה הורחק

דורון בן דור | 08/11/2025 17:30
יום שבת, 08/11/2025, 17:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 10
מכבי חיפה
שער טריבאנט סטיוארט (50)
פנדל טריבאנט סטיוארט (55)
שער עבדולאי סק (63)
כרטיס אדום מיכאל אוחנה (93)
הסתיים
3 3
שופט: שניר לוי (ציון: 5)
שער מתיו קוג'ו (35)
שער עדן שמיר (60)
פנדל אחמד סלמן (88)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עדן שמיר, ציון: 7
גול גדול ומשחק נפלא
השחקן המאכזב
פטר אגבה, ציון: 4
גרם לפנדל מיותר ששוב הוביל לתיקו בתוספת הזמן
הרכבים וציונים
 
 

מוות, מיסים ומכבי חיפה סופגת בדקה ה-90 ואילך. אלו שלושת הדברים הבטוחים בעולם בזמן האחרון, שכן הירוקים ספגו שוב לקראת הסיום, הפעם מול בני סכנין בדוחא, ב-3:3 מטורף שנערך הערב (שבת), כשברק בכר עדיין לא רשם ניצחון מאז ששב לקווים.

שישה שערים, שלושה פנדלים, אדום ומאוכזבת אחת התקבצו למגרש אחד, שחולק לשתי מחציות שונות בתכלית. החצי הראשון לא התאפיין בקצב טוב מצד הקבוצות, כשבמצב הראשון במשחק שהלך למסגרת, בני סכנין מצאה את הרשת בזכות בעיטה אדירה של מתיו קוג’ו. בסיום המחצית, דולב חזיזה נפצע, פונה על אלונקה ובכר ניצל זאת כדי לבצע חילוף כפול עוד לפני ההפסקה.

ההפסקה עשתה טוב לאורחת, שעלתה במנטרה אחרת והצליחה לסחוט פנדל כבר אחרי חמש דקות, משם טריבנטה סטיוארט הצליח לכבוש. שש דקות מאוחר יותר, החלוץ נשלח בשנית לנקודה הלבנה, וגם הפעם לא התבלבל. אלא שההובלה הירוקה לא נמשכה זמן רב, כשעדן שמיר הצליח לסובב לשער ולקבוע שוויון בדקה ה-61.

גם פה, התוצאה לא נותרה כך לדקות רבות, כשעבדולאי סק שלח נגיחה מדויקת לרשת. אלא ששוב, כמו מה שקרה בכל שלושת המחזורים האחרונים שלה, מכבי חיפה ספגה גול בדקה ה-90, זאת אחרי שפיטר אגבה דחף ברחבה ושלח את אחמד סלמן לבעיטת עונשין, ממנה העניש את הקבוצה מהכרמל. לקראת הסיום, מיכאל אוחנה הוסיף לצרות של קבוצתו כשהורחק בצהוב שני.

כעת, פגרה בת שלושה שבועות נכנסת לפרק, כשבני סכנין תתארח מיד עם החזרה מהפגרה בבלומפילד אצל הפועל תל אביב, כשמכבי חיפה תשוב לביתה, סמי עופר, למשחק נגד הפועל פתח תקווה.

מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! שניר לוי שרק לסיום המשחק! 3:3 מטורף בין בני סכנין למכבי חיפה, שבפעם הרביעית ברצף ספגה בתוספת הזמן. המשבר הירוק ממשיך לגדול
  • '90+4
  • כרטיס צהוב שני
  • הצרות של מכבי חיפה המשיכו להיערם כשמיכאל אוחנה ביצע עבירה, ספג כרטיס צהוב שני והורחק
  • '90
  • שער בפנדל
  • שער! בני סכנין הצליחה להשוות בפעם השנייה במשחק, 3:3! שוב זה קורה לה, מכבי חיפה ספגה בדקה ה-90, הפעם מרגלי אחמד סלמן שדייק מהנקודה הלבנה
  • '88
  • החלטת שופט
  • פנדל לבני סכנין! פיטר אגבה דחף ברחבה את איברהימה דראמי ושניר לוי שרק בפעם השלישית במשחק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, הפעם לזכות המארחת
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • קני סייף התמהמה בחידוש המשחק וספג כרטיס צהוב
  • '81
  • חילוף
  • גם עומר קורסיה עלה לדקות ההכרעה במקום מארון גנטוס
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל שרון מימר, כשג'בייר בושנאק יצא ומוסטא שייח יוסף עלה על חשבונו
  • '75
  • חילוף
  • ברק בכר ריענן את השורות כשהוציא את קנג'י גורה. סוף פודגוראנו עלה לדקות הסיום במקומו
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • אחרי ויכוחים עם השופט, גם מיכאל אוחנה נכנס לפנקסו של השופט
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • עלי מוחמד ביצע עבירה וספג כרטיס צהוב
  • '69
  • חילוף
  • אחמד טאהא עלה במקום עומר אבוהב בשורות בני סכנין
  • '64
  • שער
  • שער! עבדולאי סק דאג להחזיר את ההובלה למכבי חיפה! גם השוויון לא החזיק המון זמן, כשמיכאל אוחנה הגביה קרן ומצא בפינה הרחוקה את הבלם הסנגלי שנותר ללא שמירה, והאחרון נגח בעוצמה לרשת. 2:3 לירוקים
  • '62
  • החמצה
  • איברהימה דראמי כמעט דאג למהפך! השחקן, שעלה כמחליף בשורות המארחת, הצליח לצאת למבצע אישי יפה, אבל הבעיטה החזקה שלו נהדפה על ידי ירמקוב
בני סכנין חוגגים את השער השני לזכות קבוצתם (עמרי שטיין)בני סכנין חוגגים את השער השני לזכות קבוצתם (עמרי שטיין)
עדן שמיר חוגג את השוויון (עמרי שטיין)עדן שמיר חוגג את השוויון (עמרי שטיין)
  • '61
  • שער
  • שער! היתרון של מכבי חיפה לא החזיק מעמד זמן רב, עדן שמיר השווה! אחרי שבעיטה אחת שלו נבלמה על ידי הגנת האורחת, הכדור שב אליו והוא סובב אותה באמנות כדי לדאוג ל-2:2. איזו פתיחה אדירה למחצית השנייה!
  • '58
  • חילוף
  • כובש שער היתרון לזכות סכנין, מתיו קוג'ו הוחלף, איברהימה דראמי החליף אותו
טריבנטה סטיוארט חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט חוגג (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט חוגג (עמרי שטיין)
  • '56
  • שער בפנדל
  • שער! שוב סטיוארט כבש בפנדל! החלוץ הג'מייקני שלח כדור לאותה הפינה, וגם הפעם הצליח להכניע את מוחמד אבו ניל כדי לקבוע מהפך
  • '54
  • החלטת שופט
  • שוב פנדל למכבי חיפה! קנג'י גורה הופל ברחבה על ידי חסן חילו, ואחרי בדיקת VAR שניר לוי הצביע בפעם השנייה על הנקודה הלבנה
  • '53
  • החמצה
  • מיכאל אוחנה הצליח לברוח ולחתוך למרכז, משם ניסה לבעוט כדור שטוח שעבר בין כל שחקני ההגנה והלך לצידי השער
  • '51
  • החמצה
  • יילה בטאיי הצטרף להתקפה, הצליח להתל בשומר שלו ברחבה ושלח בעיטה חזקה שפגעה במשקוף של מוחמד אבו ניל
טריבנטה סטיוארט חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט בועט את הפנדל הראשון (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט בועט את הפנדל הראשון (עמרי שטיין)
שניר לוי מורה על הנקודה הלבנה (עמרי שטיין)שניר לוי מורה על הנקודה הלבנה (עמרי שטיין)
  • '50
  • שער בפנדל
  • שער! טריבנטה סטיוארט הצליח להשוות מהנקודה הלבנה! החלוץ, שגם סחט את הפנדל, הצליח לשלוח כדור לפינה השמאלית, אבו ניל זינק לפינה הנגדית והכדור נכנס לרשת
  • '49
  • החלטת שופט
  • שניר לוי שרק לפנדל לזכות מכבי חיפה! טריבנטה סטיוארט ברח לשומר שלו ובעט כדור חזק שפגע בידו של עדן שמיר. השופט לא התבלבל ונתן בעיטה מהנקודה הלבנה
מחצית ראשונה
  • '45
  • חילוף
  • בכר לא מרוצה ממה שהוא ראה והוציא גם את איתן אזולאי. מיכאל אוחנה נכנס
דולב חזיזה מקבל טיפול מהצוות הרפואי (עמרי שטיין)דולב חזיזה מקבל טיפול מהצוות הרפואי (עמרי שטיין)
  • '45
  • חילוף
  • דולב חזיזה לא יכול היה להמשיך ויצא עוד לפני המחצית. סילבה קאני עלה במקומו
טריבנטה סטיוארט מנסה לעבור בין הגנת בני סכנין (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט מנסה לעבור בין הגנת בני סכנין (עמרי שטיין)
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • מארון גנטוס ניסה לעצור כדור שהגיע לחזיזה, הרים רגל, פגע בראשו וספג כרטיס צהוב
  • '41
  • החמצה
  • מכבי חיפה צריכה להודות לבסיל חורי שהציל שער, כשבלם בגופו, בטעות, בעיטה מהאוויר של אחמד סלמן
שחקני בני סכנין חוגגים את שער היתרון (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים את שער היתרון (עמרי שטיין)
עדן שמיר ומארון גנטוס חוגגים עם מתיו קוג'ו את השער (עמרי שטיין)עדן שמיר ומארון גנטוס חוגגים עם מתיו קוג'ו את השער (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו. שער עצום (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו. שער עצום (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! מתיו קוג'ו בשער אדיר העלה את בני סכנין ליתרון! הקיצוני הימני של המארחת מצא את עצמו ללא שמירה, ראה את ירמקוב עומד מחוץ לשער ומרחוק בעט פצצה אדירה לפינה כדי להעלות את קבוצתו ל-0:1
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • מצבים עדיין אין לה, אבל כרטיס צהוב ראשון יש, כשיילה בטאיי נכנס לפנקסו של שניר לוי
  • '24
  • פציעה
  • דולב חזיזה נשכב על הדשא ברחבת סכנין על מנת לקבל טיפול, אחרי שקיבל מרפק לפניו מטריבנטה סטיוארט
יילה בטאיי שומר על ג'בייר בושנאק (עמרי שטיין)יילה בטאיי שומר על ג'בייר בושנאק (עמרי שטיין)
  • '23
  • החמצה
  • ג'בייר בושנאק ניסה לבעוט מרחוק, אבל נבלם על ידי הגנת האורחת שעזרה לשוער לקלוט את הכדור בקלות
  • '14
  • החלטת שופט
  • שניר לוי שרק לפנדל לזכות בני סכנין אחרי שבעיטה של בסיל חורי פגעה בעבדולאי סק. השופט ראה נגיעה ביד, אבל לאחר בדיקת VAR שינה את החלטתו וקבע שהכדור פגע בגופו של הבלם וביטל את הפנדל
  • '8
  • החמצה
  • מתיו קוג'ו היה הראשון לסכן את השער של מכבי חיפה ובכלל, כשניסה לבעוט כדור חזק שהלך מעל המסגרת של גאורגי ירמקוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תשיג ניצחון ראשון בקדנציה השלישית של ברק בכר, או שמא בני סכנין תצליח לעצור גם היא את הירוקים?
שחקני מכבי חיפה לפני השריקה. יצאו לדרך חדשה? (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה לפני השריקה. יצאו לדרך חדשה? (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין בשיחת מוטיבציה אחרונה (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין בשיחת מוטיבציה אחרונה (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לדוחא (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לדוחא (עמרי שטיין)
קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)
