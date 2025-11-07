בגלל פציעה: אורי עזו שוחרר מסגל הנבחרת הצעירה

ההתאחדות לכדורגל הודיעה הערב (שישי) שאורי עזו שוחרר מהסגל של הנבחרת הצעירה בעקבות פציעה, ושבמקומו זומן אניס פורת עיאש.

נבחרת ישראל הצעירה תשחק בחלון הנבחרות הבא צמד משחקים מול נורבגיה והולנד, כאשר היא עם שלוש נקודות עד כה בשלושה משחקים (שלוש תוצאות תיקו) בקמפיין של מוקדמות אליפות אירופה.

במפעל הזה, אליפות אירופה, בשנת 2023, נבחרת ישראל תחת גיא לוזון עשתה את הלא ייאמן והגיעה עד לחצי הגמר, כשגברה בדרך על צ’כיה וגרמניה בבתים, ועל גאורגיה ברבע הגמר. ההישג הזה סידר עלייה בלתי נשכחת למשחקים האולימפיים, אחרי 48 שנים.