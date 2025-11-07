יום שישי, 07.11.2025 שעה 18:17
כדורגל ישראלי

בגלל פציעה: אורי עזו שוחרר מסגל הנבחרת הצעירה

שחקן מ.ס אשדוד שוחרר מהסגל של גיא לוזון לקראת המשחקים מול נבחרות נורבגיה והולנד במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, כשבמקומו זומן אניס פורת עיאש

|
אורי עזו (שחר גרוס)
אורי עזו (שחר גרוס)

ההתאחדות לכדורגל הודיעה הערב (שישי) שאורי עזו שוחרר מהסגל של הנבחרת הצעירה בעקבות פציעה, ושבמקומו זומן אניס פורת עיאש.

נבחרת ישראל הצעירה תשחק בחלון הנבחרות הבא צמד משחקים מול נורבגיה והולנד, כאשר היא עם שלוש נקודות עד כה בשלושה משחקים (שלוש תוצאות תיקו) בקמפיין של מוקדמות אליפות אירופה.

במפעל הזה, אליפות אירופה, בשנת 2023, נבחרת ישראל תחת גיא לוזון עשתה את הלא ייאמן והגיעה עד לחצי הגמר, כשגברה בדרך על צ’כיה וגרמניה בבתים, ועל גאורגיה ברבע הגמר. ההישג הזה סידר עלייה בלתי נשכחת למשחקים האולימפיים, אחרי 48 שנים.

