מוחמד מחאמיד מנע ממכבי אחי נצרת לנצח

המחזור השמיני בליגה א' צפון יצא לו לדרך כבר ברביעי, בניצחונות מוסמוס את טירה והפועל אום אל פאחם את טירת הכרמל. היום (שישי), מכבי אחי נצרת, שבסך הכל ביקשה לברוח לליגה, נפרדה ממכבי נווה שאנן ב-1:1, לאחר שער דרמטי של המארחים בדקה ה-85 (מוחמד מחאמיד). מכבי אתא ביאליק וצעירי אום אל פאחם נפרדו ב-1:1 לאחר שתי בעיטות פנדל מדוייקות.

במשחקים נוספים, הפועל בית שאן והפועל עירוני עראבה נפרדו ב-0:0 מאכזב. הפועל עירוני כרמיאל ניצחה 0:2 את הפועל מגדל העמק, שממשיכה להתדרדר מטה. ספיר רזון, שהתכבד בשלושער נהדר, העניק לעירוני נשר שלוש נקודות מול מכבי נוג'ידאת, לאחר 2:3 דרמטי. צמד של מחמוד אבו אחמד לא הספיק מן העבר השני.

שחקני צעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

מכבי אתא ביאליק – צעירי אום אל פאחם 1:1

משחק הפנדלים. ניר עזריה, במשחקו השני באתא ביאליק, עם שער ראשון העונה, מהנקודה הלבנה, שער שקבע 0:1 בדקה ה-85. מנגד, בדקה ה-92 פנדל של צעירי אום אל פאחם הובקע על ידי ראבאל דהאמשה, מה שהוביל הקבוצות לחלוקת נקודות. עמית מזרחי, שחקנה של אתא ביאליק, לאחר ההתמודדות, ראה את הכרטיס האדום יוצא אליו מכיסו של רז דאי.

ראבאל דהאמשה בין שחקני מכבי קריית אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

אום אל פאחם נאלצה להיפרד ממרואן קבהא, הקפטן שלה, מהר מאוד, אחרי שבדקה ה-20 נפצע ולא יכול היה להמשיך לשחק. מוחמד חכרוש החליף אותו על כר הדשא. על הקווים, באום אל פאחם, אפשר היה למצוא את חוסיין אגבארייה, ששימש, לעת עתה, כמאמן "חירום". הפציעה, אגב, של קבהא, שיבשה את תוכנית המשחק של אום אל פאחם.

מרואן קבהא (חג'אג' רחאל)

יש לציין כי בטופס המשחק של צעירי אום אל פאחם הופיע שמו של מוסא דיאב, המאמן שהתפטר לאחר ההפסד 2:1 למכבי נווה שאנן מהשבוע שעבר. לא בטוח שמוסא אישר להם להשתמש בכרטיס המאמן שלו, הרי שחשוף הוא להעמדה לדין ופגיעה במעמדו באיגוד המאמנים. מוסא עצמו, יש לציין, לא נראה כלל על כר הדשא.

מוסא דיאב (חג'אג' רחאל)

נוכח התוצאה, מכבי אתא ביאליק של אבי סבג, רחוקה שתי נקודות בלבד ממכבי אחי נצרת, שגם היא נפרדה ב-1:1 מול יריבתה (מכבי נווה שאנן). אתא ביאליק בלתי מנוצחת במשחקי הבית שלה. אום אל פאחם חולקת המקום החמישי יחד עם הפועל עירוני כרמיאל ועירוני נשר, כשלכל אחת מהן 14 נקודות.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

ראבאל דהאמשה בועט את הפנדל (חג'אג' רחאל)

שחר הרפז במאבק אווירי (חג'אג' רחאל)

אניס מחאמיד מפיל את רון אפלבאום (חג'אג' רחאל)

אלמוג בוים משתלט (חג'אג' רחאל)

שחקני צעירי אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

מאבק ברחבה בין אתא ביאליק לצעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

מרואן קבהא ומוסא דיאב על הקווים (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת – מכבי נווה שאנן 1:1

שער בדקה ה-85 של מוחמד מחאמיד קבע תוצאת שוויון. באחי נצרת היו קרובים לניצחון, לאחר שער מוקדם של ח'אלד סלימאן, אלא שלא השכילו לשמור על התוצאה עד תום. על אף התוצאה, אחי נצרת טרם רשמה הפסד העונה ונמצאת בראש הטבלה כשלרשותה 19 נקודות. נווה שאנן חולקת המקום השלישי יחד עם טירה, כשלכל אחת מהן 15 נקודות.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל בני מוסמוס – מ.ס טירה 1:2 (הבקיע למוסמוס: אחמד ג'בארין בעם צמד; הבקיע לטירה: אחמד רביע)

הפועל אום אל פאחם – הפועל טירת הכרמל 0:2 (הבקיעו לאום אל פאחם: רועי מרדכי ובשיר בהגאת)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני עראבה 0:0

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מגדל העמק 0:2 (הבקיעו לכרמיאל: איהאב שאמי ואינן אדריאל גונסלס)

עירוני נשר – מכבי נוג'ידאת 2:3 (הבקיע לנשר: ספיר רזון עם שלושער; הבקיע לנוג'ידאת: מחמוד אבו אחמד עם צמד)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:1 (הבקיע לטמרה: מחמוד זירעיני)