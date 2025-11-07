ניצחון בכורה למעלה אדומים, גם הפועל חיפה ניצחה

שני ניצחונות ביתיים בשני המשחקים שנערכו היום (שישי) בליגה הלאומית. הפועל חיפה גברה ברוממה על א.ס רמה"ש, מכבי מעלה אדומים השיגה ניצחון ליגה ראשון על חשבון קריית גת.

מכבי מעלה אדומים - א.ס אשקלון/קריית גת 66:81

ניצחון בכורה העונה למכבי מעלה אדומים, שהפסידה את שני משחקיה הראשונים. המקומיים קיבלו שיא קריירה של רום כיטכס שקלע 20, ונהנו מ-12 שלשות ב-38 אחוז. לצד כיטכס, היה זה טל צוויפלר שקלע 14 נקודות ו-4 שלשות. האורחים מקריית גת עם ניצחון בודד מתחילת העונה, ומעבר למאזן ניכר כי החבורה של אלון ספיר עוד לא גיבשה זהות.

קלעו למעלה אדומים: רום כיטכס (8/11 מהשדה) 20 נק', טל צוויפלר (4/6 לשלוש) 14 נק', יבגני חולודוב 12 נק', עדי כהן סבן 10 נק', כריס ג'ונס 9 נק', איתי קרביוב וג'יילן טייט (9 אסיסטים, 9 ריבאונדים) 8 נק' כ"א.

קלעו לקריית גת: דיימון סטון 21 נק', מייקל גרין 16 נק', זיו מעוז 10 נק', דניאל נג'ר 6 נק', בן אונצ'ה 5 נק', ניב בלול ומאור נקרשביץ 4 נק' כ"א.

הפועל חיפה - א.ס רמה"ש 77:93

דווקא אחרי הניצחון המרשים בנהריה, א.ס רמה"ש לא הצליחה להציג את אותה היכולת ונכנעה ברוממה. מנגד, הפועל חיפה ממשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה עם ניצחון ביתי נוסף והיא מתבססת בצמרת הגבוהה. המחצית הראשונה הייתה שקולה והסתיימה ביתרון קטן למארחים - 35:39. החבורה של רובן נייברגר פתחה בסערה את הרבע השלישי ועם ריצת 4:17 עלתה ליתרון 39:56. עידו רומי, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון לא עצרו והפער כבר חצה את 20 הנקודות הפרש, ומכאן ועד לסיום האדומים חגגו ניצחון ענק שמעמיד אותם במאזן של ארבעה ניצחונות מחמישה משחקים. מנגד, א.ס רמה"ש עם מאזן שלילי אחרי חמישה משחקים וביום רביעי תארח את הקבוצה הירוקה מחיפה.

קלעו להפועל חיפה: ווסלי האריס (9/12 לשתיים) 25 נק', אקסבייר ג'ונסון 21 נק', עידו רומי 15 נק', דניאל רוזנבאום 12 נק', שוהם גת 10 נק', דנאל כוזהינוף 6 נק', אבישי יתאח ורותם עובדיה 2 נק' כ"א.

קלעו לרמה"ש: דימיטרי רוברטס 19 נק', רני בלגה 14 נק', רועי אבנרי 13 נק', עמית ביר כץ 10 נק', איירה לי 7 נק', עומר לוי ודניאל ראובן 5 נק', אופק מלכה ודייויד מויסיס 2 נק' כ"א.