ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1615-189הופנהיים6
1412-169פ.צ. קלן7
1419-229איינטרכט פרנקפורט8
1217-139ורדר ברמן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
816-119וולפסבורג12
815-89המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

דיווח: ההחלטה של באיירן מינכן לגבי דניאל פרץ

האם השוער יעזוב את המבורג כבר בחורף? ב'בילד' טוענים שהסיכוי לכך גבוה מאוד, כשאלופת גרמניה ככל הנראה תחזיר אותו אליה ותעבירו בהשאלה ליעד אחר

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

על פי הדיווח בעיתון הגרמני ‘בילד’, תקופת ההשאלה של דניאל פרץ מהמבורג הפכה לאכזבה עבור כל הצדדים, ובאיירן מינכן שוקלת להחזירו כבר בינואר. לאחר החזרה, ייתכן שהשוער הישראלי יושאל מיד למועדון אחר מחוץ לגרמניה.

הסיבה לצעד הצפוי היא מעמדו של פרץ כשוער מחליף בלבד מאחורי דניאל הויר-פרננדס, השוער הראשון של המבורג. כתב ה‘בילד’, טוביאס אלטשפפל, הסביר בפודקאסט Bayern Insider: "ההשאלה תבוטל בחורף אם פרץ לא יצליח להפוך לשוער הפותח". מאחר שהויר-פרננדס נחשב לשוער הבלתי מעורער של הקבוצה, נראה כי פרץ יסיים את הפרק בהמבורג אחרי חצי עונה בלבד.

פרץ עצמו הביע לאחרונה בפומבי את אכזבתו מהמעמד הנוכחי. אמנם קיבל הזדמנות לשחק בגביע הגרמני מול היידנהיים (ניצחון 0:1), אך סיכוייו לשמש כשוער ראשון בליגה תוארו בגרמניה כקלושים.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

גם בבאיירן מינכן לא מרוצים מההתפתחות. המנהל המקצועי, כריסטוף פרוינד, אמר לאחרונה: "התכנון היה שהוא יהיה השוער הראשון בהמבורג. זה לא המצב כרגע, ולכן אנו מקיימים שיחות, אם בהמבורג ואם לקראת חלון ההעברות של החורף".

לפי ‘בילד’, האפשרויות שעל הפרק כוללות השאלות לליגת המשנה באנגליה או למועדונים באיטליה ובצרפת. בקיץ כבר הראו גנואה וברסט עניין בשוער הישראלי, וכעת שמות אלה עשויים לחזור לתמונה. כל הסימנים מצביעים על כך שפרץ יעזוב את המבורג כבר בינואר, ולא בקיץ כפי שתוכנן בתחילה.

