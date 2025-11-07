בפער: קריית גת בלתי מנוצחת, 4 הפרש ממלאכי

המחזור השמיני בליגה א' דרום, המחזור שהוציא הקבוצות לפגרת שזרועים עד ל-28/11, מאחורינו. מכביט קריית גת, שיצאה לירושלים, רשמה 0:2 על מ.כ המקומית של לורנט לוי. ברקע הניצחון, רז שטיין קרע הצולבת וחשש כי סיים עונה. מנגד, מכבי קריית מלאכי לא השכילה לנצח את הפועל הרצליה והשתיים סיימו ב-1:1 מאכזב.

בתוך כך, במשחקים נוספים שיתקיימו כחלק מהמחזור, מכבי יבנה רשמה 0:3 על הפועל ניר רמת השרון, כשבאותה תוצאה ניצחה בית"ר נורדיה ירושלים את הפועל מרמורק. שלושער של דניאל שניאור, העניק לבית"ר יבנה שלוש נקודות מול מכבי עירוני אשדוד. כפר סבא חזרה לחייך עם 1:3 על ירמיהו חולון. ניצחון לראובן טרקו ושמשון ת"א מול צעירי טירה. לראשונה, לא ספגה העונה.

מכבי קריית מלאכי – הפועל הרצליה 1:1

משחק לא רע קיבלנו בקריית מלאכי לעיניי הקהל המקומי, לצד בודדים שהגיעו לתמוך בהרצליה. במחצית ההתמודדות נערך מסדר כבוד לחנניה 'נינו' וקנין, שעל שמו נקרא האצטדיון המקומי. בסיום, אף על פי שמלאכי הייתה עדיפה כמעט לכל אורך המשחק, הקבוצות נפרדו ב-1:1. בדקה ה-82 להתמודדות, טל שריג השאיר את הרצליה ב-10 שחקנים בלבד.

האדום לעבר טל שריג (יונתן גינזבורג)

עוד לא התארגנו לאחר שריקת הפתיחה מצד רון לוי, סהר ברמי קיבל כדור בהתקפה מהירה לקריית מלאכי, כשבבעיטה לא הכי מרשימה הכדור התגלגל לפינה הימנית לרשת של רוי בייגל, כדור שקבע 0:1 למקומיים. סהר וחבריו לקבוצה רצו לעבר אזור הקהל המאכלס את המקומיים וחיבקו הקמע של קריית מלאכי.

אשר אשטה נבלם בידי רוי בייגל (יונתן גינזבורג)

גיא רחמים עוצר את סהר ברמי (יונתן גינזבורג)

לאחר השער של מלאכי, הקבוצה של צביקה לוי הלכה במעט אחורה. הרצליה הפכה לטובה יותר, אך ללא מצב מיוחד, עד לדקה ה-37, אז אור רייך קבע שוויון, 1:1, בשער נהדר, מה שהוביל אותו לעבר זוגתו בקהל, לתת לה נשיקה על הראש. מעבר לצמד השערים הללו, קריית מלאכי פגשה את המשקוף, אך מעבר לכך לא היו אירועים מיוחדים של ממש.

שחקני הרצליה אחרי השער של אור רייך (יונתן גינזבורג)

במחצית השנייה מכבי קריית מלאכי הייתה עדיפה. כמעט לכל אורך המחצית הזו. הרצליה גיששה מימין ומשמאל ואף הגיעה למספר החמצות, אך הכדורגל שלה היה פחות משכנע מזה של המקומיים. מה גם שטל שריג השאיר את הרצליה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-82, כשעוד נוספו למשחק שבע דקות. בסיום, 1:1 צובט בין מלאכי להרצליה, תוצאה שלא שיקפה המתרחש בדשא.

יהב חיו חמו חולף על פני טריקו גהטון, ישי רטנר ונאור כהן (יונתן גינזבורג)

צביקה לוי (יונתן גינזבורג)

קהל מכבי קריית מלאכי (יונתן גינזבורג)

אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)

מ.כ ירמיהו חולון – מ.כ כפר סבא 3:1

ללא עידן דוד, המורחק, על הקווים, כפר סבא חזרה לעצמה בענק. אמנם חולון הוליכה משער של דניאל דה וונדלר, אלא שצמד שערים של סאבר בדיר, שמול יבנה נראה היה עייף, ושער נוסף של בן יוספי, קבעו ניצחון חוץ גדול וחזרה למסלול הניצחונות מבחינת הירוקים מהשרון. לאור התוצאה, כפר סבא אופסת נקודה 13 העונה, חולון עם ארבעה הפסדים כבר ושמונה נקודות ביד.

מ.כ ירושלים – מכבי קריית גת 2:0

גיל חדד ואליאור משלי, שחזר לעניינים די מהר, העניקו ניצחון גדול לקריית גת, ששומרת על המקום הראשון בפער של ארבע נקודות ממכבי קריית מלאכי, מהמקום השני. רז שטיין, בעת התקפה, ללא מגע מצד שחקן יריבה, קרע את הצולבת וייתכן כי סיים את העונה. הירושלמים, למרות ההפסד, נראו לא רע ועם יכולת דומה לא אמרו עוד המילה האחרונה העונה בליגה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל ניר רמת השרון – מכבי יבנה 3:0 (הבקיעו ליבנה: הראל בן אבי עם צמד ועמית מנייסקו)

הפועל מרמורק – בית"ר נורדיה ירושלים 3:0 (הבקיעו לנורדיה ירושלים: לירן אלמליח, שגיא יחזקאל ודוד מורלי)

בית"ר יבנה – מכבי עירוני אשדוד 2:3 (הבקיע ליבנה: דניאל שניאור עם שלושער; הבקיעו לאשדוד: חי בוזגלו ואלעד אשרם)

הפועל אזור – מ.ס דימונה 1:1 (הבקיע לאזור: עידו בנבניסטי; הבקיע לדימונה: אריאל אלמלם)

מ.כ צעירי טירה – שמשון פזטל תל אביב 2:0 (הבקיעו לשמשון: ליאם מלכה ומאור גד)