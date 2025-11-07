"אשדוד קבוצת מעברים משוגעת, יש לה מטוסים"

אחרי שניצחה את בית"ר ירושלים בטדי, הפועל באר שבע חוזרת לטרנר שם תפגוש מחר (שבת, 19:30) את מ.ס אשדוד לדרבי דרומי, אותו רוצה להשלים עם ניצחון ולצאת לפגרה בטעם טוב.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק אמר לקראת המפגש: "משחק שונה לחלוטין, אשדוד קבוצת מעברים משוגעת. כל החלק הקדמי ביחד עם הקישור מדובר במטוסים, אנחנו נצטרך בעזרת הכדורגל שלנו לבלום את כמות המעברים שלהם".

קוז'וק צפוי ליהנות מחזרתו של ג'יבריל דיופ לכשירות, זאת לאחר הכיווץ שספג במשחק נגד בית"ר. על פי התרגול נראה כי דיופ יפתח ומיגל ויטור ייכנס במחצית השנייה. מי שייעדר בוודאות הוא איגור זלאטנוביץ’, שכבר נמצא בדרכו לסרביה.

איגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

פרט לזלאטנוביץ’, קוז'וק ישמור על ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים, כשההתלבטות לגבי מחליפו של הסרבי. אלון תורג’מן ואיילון אלמוג תורגלו לסירוגין. בבאר שבע הזהירו משחקני ההתקפה של מ.ס אשדוד, בדגש על המוציאים לפועל העיקריים רועי גורדנה ויוג’ין אנסה, שיזכרו מחר לטקס.