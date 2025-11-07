ליסב עיסאת זומן לסגל רומניה למוק' המונדיאל

רק אתמול (שישי) במסיבת עיתונאים של נבחרת ישראל, רן בן שמעון הבהיר לגבי ליסב עיסאת: “אשמח אם הוא יהיה זמין לנבחרת, זו החלטה הפיכה עדיין ואשמח שהוא יהיה זמין לנבחרת”. אז המאמן הלאומי צודק נכון לכרגע בדבר האפשרות לשנות את המדינה אותה שחקן מכבי חיפה ייצג, אך יכול מאוד להיות שבקרוב כבר לא.

בלם הירוקים בחר כזכור לשחק עבור הנבחרת הרומנית ואף ערך הופעה אצלה במשחק ידידות, אך כעת בן ה-20 זומן לסגל נבחרת רומניה הבוגרת לקראת שני משחקיה הרשמיים בפגרת הנבחרות הנוכחית ואם ישחק בהם, אולי דלת החזרה לישראל תינעל.

המשחקים של רומניה יהיו האחרונים במסגרת מוקדמות המונדיאל של אירופה, נגד בוסניה בחוץ ונגד סן מרינו בבית. עיסאת שיחק העונה במכבי חיפה 6 פעמים בליגת העל ו-4 פעמים נוספות במוקדמות הקונפרנס ליג ומשך את תשומת לב הרומנים, שם מקווים שישחק במשחק הרשמי.