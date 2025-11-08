הרכבים וציונים



סתיו טוריאל בורח לסדריק דון (אורן בן חקון) סתיו טוריאל בורח לסדריק דון (אורן בן חקון)

שעון החורף אמנם מבשר על שקיעה מוקדמת, אך גם מספק משחק כדורגל במסגרת ליגת העל בשעה מוקדמת, כשברגעים אלו נערך משחקה של הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב בטדי, במחזור העשירי בליגת העל.

הקבוצה מהבירה עדיין ללא ניצחון ליגה העונה, ויודעים שכל תוצאה שהיא לא ניצחון, תהפוך את העונה הנוכחית לפתיחה הגרועה ביותר מאז שעלתה לליגת העל. זיו אריה וחניכיו ינסו להינשא על משב הרוח שדחף אותם בשבוע שעבר לחלץ נקודה גדולה מול מכבי חיפה, זאת אחרי שהקבוצה הייתה בפיגור 2:0, אך ביצעה קאמבק בדקה ה-95.

מנגד, קבוצתו של אליניב ברדה אמנם שבה למסלול הניצחונות בשבוע שעבר עם 0:2 לא קל מול עירוני טבריה, אך לאחר מכן התבשרה בדבר הורדת שתי נקודות, זכר למאורעות הדרבי שלא שוחק, במה שהוריד אותם למקום החמישי. כעת, המטרה שלהם היא להיצמד גבוה יותר לצמרת, ולהקטין את הפער מהפסגה לפחות באופן זמני.

עד לפתיחת העונה, הפועל תל אביב רשמה שלוש שנים ללא ניצחון מול הפועל ירושלים, כשבעונה הקודמת הצדדים לא נפגשו, עקב ירידת הליגה של האדומים. העונה, החבורה של ברדה יצאה עם ידה על העליונה במפגש היחיד בין הצדדים עד כה, כשניצחה 0:3 בגביע הטוטו, כשסתיו טוריאל רשם צמד ודניאל דאפה הוסיף.