"רודיגר סיכם עקרונית על הארכת חוזהו בריאל"

ריאל מדריד ואנטוניו רודיגר כבר סללו את הדרך לחידוש חוזה אפשרי, כך מדווחים ב’מארקה’. אף שחוזהו של הבלם הגרמני מסתיים ב-30 ביוני 2026, שיחות ראשוניות בין הצדדים החלו לפני כמה חודשים, עם מספרים שכבר הונחו על השולחן ורצון הדדי להגיע להסכמה.

עם זאת, הדיונים הוקפאו בשלב זה בעקבות פציעת שריר שהשביתה את השחקן מפעילות לאחרונה. ההחלטה להפסיק את השיחות הייתה הדדית, גם רודיגר וגם המועדון סברו כי זה אינו הזמן המתאים לדון בתנאים כספיים, בזמן שהבלם מתמקד בהחלמה.

התכנון הוא לחדש את השיחות בתחילת 2026, לאחר שרודיגר ישוב למגרש ויוכיח כי הוא שומר על אותה רמת כושר שהפכה אותו לעמוד תווך בלתי מעורער בהגנת ריאל מדריד. בספרד טוענים שרצונו של רודיגר הוא להישאר בריאל מדריד. במועדון מעריכים אותו מאוד, גם מקצועית וגם אישית, על אף שכבר היו דיווחים שהוא אמור לעזוב עם סיום חוזהו בקיץ, בדומה לדויד אלאבה. “העובדה שהשיחות החלו כבר לפני מספר חודשים מעידה על כוונתו של המועדון לשמור עליו כשחקן מפתח בפרויקט המקצועי לעתיד”, סברו ב’מארקה’.

אנטוניו רודיגר (רויטרס)

הצוות המקצועי מדגיש כי רודיגר נשאר שחקן מרכזי, מנהיג ודוגמה עבור הדור הצעיר. השפעתו נמדדת לא רק בביצועים אלא גם במנהיגות ובאופי. הוא נחשב למנטור טבעי בחדר ההלבשה, והובאו לכך מספר דוגמאות, הופעתו הטובה ביותר של ראול אסנסיו, למשל, הגיעה לצידו של הבלם הגרמני במצב חירום, וגם עם דין האוסן, שלמרות גילו הצעיר וזמנו הקצר בקבוצה כבר נחשב לכישרון הגנתי מבטיח, בנה רודיגר מערכת יחסים של "אח גדול", המסייעת לו להשתלב ולהבין את הדרישות של ריאל מדריד.

מאושר על המגרש ומחוצה לו

מעבר להישגיו הספורטיביים, רודיגר חווה תקופה של סיפוק אישי. הוא מאושר במדריד, עיר שבה מצא איזון מושלם בין החיים המקצועיים לחיי המשפחה. הוא מתגורר בלה פינקה, בבית אותו הוא מתאר כ"מושלם למשפחתי", ומסביר שסביבתו מותאמת לחלוטין לחיים בבירה הספרדית.

בחדר ההלבשה הוא נחשב לאחד השחקנים האהובים ביותר, והמועדון רואה בקשר הזה סיבה משמעותית להבטיח את המשך דרכו. בעתיד הקרוב מתמקד הבלם הגרמני אך ורק בהחלמה מלאה, גופנית ונפשית, לאחר שנתיים רצופות שבהן שיחק כמעט כל דקה, תוך שהוא מתמודד עם פציעה במיניסקוס שגרמה לו לכאבים עזים. מטרתו היחידה היא לחזור למגרשים ולהמשיך להציג את אותה יציבות שהפכה אותו לאחד הבלמים הטובים בעולם.

רודיגר (IMAGO)

אין מחסור בהצעות, אך העדיפות ברורה: ריאל מדריד.

אף על פי שרצונו הוא להישאר בסנטיאגו ברנבאו, לרודיגר לא חסרות מחזרות. מועדונים מערב הסעודית הביעו עניין בחודשים האחרונים והיו מוכנים להציע לו חוזה כספי גבוה בהרבה מזה שיוכל לקבל בריאל מדריד. גם באנגליה, מועדונו הקודם צ’לסי מעולם לא שלל לחלוטין אפשרות של חזרה, ושומר על קשרים חמים עם נציגיו, יחסים שנותרו טובים מאז עזיבתו ב-2022. עם זאת, סדר העדיפויות שלו ברור: להמשיך ללבוש לבן.

המצב בריאל מדריד משפיע אף הוא. המועדון נמצא בתהליך של בנייה מחודשת בהגנה. הפריצה של האוסן, לצד הכוונה להחתים בלם נוסף בעונה הבאה (איברהימה קונאטה ודאיו אופמקאנו מועמדים), הם חלק מתוכנית ביניים בה שמו של רודיגר ממשיך לתפוס מקום מרכזי. המקרה של דויד אלאבה שונה, גם חוזהו מסתיים ב-2026, אך הפציעות פגעו בהמשכיותו, ונכון לעכשיו הארכת החוזה שלו נחשבת למסובכת מאוד.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

“לכן, אף שהשיחות על החידוש מוקפאות כרגע, נוכחותו של רודיגר במועדון רחוקה מלהיות מוטלת בספק. למעשה, התנאים הכספיים כבר סוכמו עקרונית, והצדדים צפויים לשוב לשולחן הדיונים ב-2026, כאשר הפציעה תחלוף והתמונה תהיה בהירה יותר”, הוסיפו ב’מארקה’.

בריאל מדריד מעריכים את המחויבות, המנהיגות והיכולת של רודיגר. רודיגר, מצידו, מעריך את היציבות, הסביבה והפרויקט. באיזון הזה מסתתרת הנוסחה לחידוש החוזה, שעשוי לצאת לפועל כבר בחודשים הראשונים של השנה, אם ההתאוששות שלו תאשש את מה שכולם מקווים לו: שגופו נותר חזק כמו אופיו.