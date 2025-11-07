יום שישי, 07.11.2025 שעה 15:37
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20

"קיים שיחה נוקבת": קיבו זעם על שחקני אינטר

המאמן לא אהב את הספיגה מעופרי ארד וקייראט ואת היכולת בצ'מפיונס ושטף את שחקניו, כשאמר להם שבגישה כזו הם יתקשו לעמוד במטרות של הקבוצה העונה

|
עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)
עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)

כריסטיאן קיבו קיים שיחה נוקבת עם שחקני אינטר, שהגיעה בעקבות הספיגה מול קייראט ועופרי ארד בליגת האלופות, במשחק שנערך באיטליה והסתיים בניצחון 1:2 דחוק של הנראזורי. המאמן הרומני, שזעם על חוסר הריכוז והגישה הרכה של שחקניו, ניצל את ההזדמנות כדי להתריע בפניהם על אותן טעויות ישנות שחוזרות ופוגעות בקבוצה ברגעי ההכרעה. לדבריו, אינטר לא יכולה להרשות לעצמה להישען על מזל או על יכולת אישית בלבד, אלא חייבת לשמור על עקביות ומשמעת, אחרת היא עלולה לשלם שוב מחיר כבד במאבקי האליפות והאירופה.

“הנקודות נעלמו כשהיו נראות מובטחות, השערים שספגה בשלבים מאוחרים של המשחקים, רגעי אובדן הריכוז, הביטחון העצמי המופרז בגישה שהפך במהרה לרשלנות, הכל כבר נראה בעבר, הכול כבר עלה ביוקר. ביוקר רב, משום שזו בדיוק, ואולי בעיקר, הסיבה שאינטר איבדה בעונות האחרונות כמה אליפויות, למרות שפתחה כקבוצה החזקה ביותר, למרות שהייתה מצוידת טוב יותר מכל האחרות כדי לסיים ראשונה בתום העונה”, ניתחו ב’גאזטה’. 

באיטליה סיפרו שקיבו כעס מאוד על הגישה של שחקני סגנית אלופת אירופה שבקושי הראתה עליונות בסן סירו, ואף אמר לשחקניו שהוא מצפה מהם להרבה יותר העונה אם הם רוצים להגיע למטרות שלהם. עוד דווח כי שחקני הנראזורי דיברו בינם לבין עצמם על הדברים של המאמן לפני אימון הקבוצה.

שחקני אינטר (IMAGO)שחקני אינטר (IMAGO)

“הניצחונות על ורונה וקייראט, קשים, מקריים ומלוכלכים מדי, הרתיחו את כריסטיאן קיבו, שבסיום המשחק בליגת האלופות, בנוסף לנזיפה קשה בחדר ההלבשה, לא חסך ביקורת גם בפומבי”, הסבירו בכלי התקשורת האיטלקי. "אני צריך לעבוד על מציאת המילים הנכונות ועל העלאת רמת הריכוז שלי. עליי למצוא משהו מעבר למה שעשיתי השבוע", אמר המאמן, שלקח אחריות על היכולת. האתגר של קיבו ברור: יש צורך בעבודה כדי לתקן את הליקויים המבניים שעלולים לעכב את אינטר שוב ברגעי ההכרעה, בדיוק כפי שקרה בעבר.

הגישה של הקבוצה במשחק מול קייראט “הייתה רכה, כמעט שטחית”, נכתב באיטליה, כפי שהודה דימרקו בעצמו: "הקלנו ראש ביריבה ועשינו טעויות פשוטות", ואינטר סיבכה את חייה מול הסינדרלה של ליגת האלופות. עוד לפני השבוע האחרון, שהסתיים בשני ניצחונות, אותן בעיות ישנות כבר דפקו על דלת הנראזורי: מול אודינזה, למשל, בסן סירו, חזרו הרוחות הרעות של איבוד יתרונות ואובדן נקודות מול קבוצות שאינן מהצמרת.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)כריסטיאן קיבו (IMAGO)

זהו דפוס שחוזר גם תחת ניהולו של סימונה אינזאגי: בעונת 2024/25 אינטר ספגה שוויון בשישה משחקים, ואיבדה 13 נקודות מול קבוצות שלא העפילו בסופו של דבר לאירופה, מה-2:2 מול גנואה במחזור הפתיחה, דרך ה-1:1 מול מונצה שירדה ליגה, ועד ה-2:2 מול פארמה, כשאינטר הובילה בשני שערים במחצית הראשונה וספגה במחצית השנייה, דווקא מול קיבו עצמו, אז על ספסל היריבה.

אותן 15 דקות, ההפסדים ליובנטוס ולנאפולי חשפו בעיות נוספות הדורשות פתרון. הראשונה: אף שהיו שונים לחלוטין זה מזה, שני ההפסדים אילצו את אינטר להתמודד עם המגבלה הישנה של משחקים ישירים מול יריבות לצמרת, עקב אכילס אמיתי בעונה שעברה. מול קבוצות שסיימו בחמישייה הראשונה, אינטר גרפה 12 נקודות מתוך 24 אפשריות, בדיוק כמו מילאן בעונת האליפות שלה וכמו נאפולי של ספאלטי בעונת הזכייה שלה. אבל אז, הקבוצה המעוטרת בכוכבים של אינטר הייתה רחוקה מאוד: 20 נקודות מתוך 24.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)כריסטיאן קיבו (IMAGO)

הבעיה השנייה: השערים של חפרן תוראם ואדזיץ' באצטדיון הזכירו את רבע השעה הטרגית ההיא, שבה ההגנה של הנראזורי ספגה ואיבדה נקודות בעונה שעברה. בעונת 2024/25 ספגה אינטר 12 מתוך 35 שעריה ב-15 הדקות האחרונות, כמעט שליש מסך הספיגות. האחרון שבהם, פנדל של פדרו בדקה ה-90 בסן סירו, היה זה שהעניק את הסקודטו לקונטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */