"קיים שיחה נוקבת": קיבו זעם על שחקני אינטר

כריסטיאן קיבו קיים שיחה נוקבת עם שחקני אינטר, שהגיעה בעקבות הספיגה מול קייראט ועופרי ארד בליגת האלופות, במשחק שנערך באיטליה והסתיים בניצחון 1:2 דחוק של הנראזורי. המאמן הרומני, שזעם על חוסר הריכוז והגישה הרכה של שחקניו, ניצל את ההזדמנות כדי להתריע בפניהם על אותן טעויות ישנות שחוזרות ופוגעות בקבוצה ברגעי ההכרעה. לדבריו, אינטר לא יכולה להרשות לעצמה להישען על מזל או על יכולת אישית בלבד, אלא חייבת לשמור על עקביות ומשמעת, אחרת היא עלולה לשלם שוב מחיר כבד במאבקי האליפות והאירופה.

“הנקודות נעלמו כשהיו נראות מובטחות, השערים שספגה בשלבים מאוחרים של המשחקים, רגעי אובדן הריכוז, הביטחון העצמי המופרז בגישה שהפך במהרה לרשלנות, הכל כבר נראה בעבר, הכול כבר עלה ביוקר. ביוקר רב, משום שזו בדיוק, ואולי בעיקר, הסיבה שאינטר איבדה בעונות האחרונות כמה אליפויות, למרות שפתחה כקבוצה החזקה ביותר, למרות שהייתה מצוידת טוב יותר מכל האחרות כדי לסיים ראשונה בתום העונה”, ניתחו ב’גאזטה’.

באיטליה סיפרו שקיבו כעס מאוד על הגישה של שחקני סגנית אלופת אירופה שבקושי הראתה עליונות בסן סירו, ואף אמר לשחקניו שהוא מצפה מהם להרבה יותר העונה אם הם רוצים להגיע למטרות שלהם. עוד דווח כי שחקני הנראזורי דיברו בינם לבין עצמם על הדברים של המאמן לפני אימון הקבוצה.

שחקני אינטר (IMAGO)

“הניצחונות על ורונה וקייראט, קשים, מקריים ומלוכלכים מדי, הרתיחו את כריסטיאן קיבו, שבסיום המשחק בליגת האלופות, בנוסף לנזיפה קשה בחדר ההלבשה, לא חסך ביקורת גם בפומבי”, הסבירו בכלי התקשורת האיטלקי. "אני צריך לעבוד על מציאת המילים הנכונות ועל העלאת רמת הריכוז שלי. עליי למצוא משהו מעבר למה שעשיתי השבוע", אמר המאמן, שלקח אחריות על היכולת. האתגר של קיבו ברור: יש צורך בעבודה כדי לתקן את הליקויים המבניים שעלולים לעכב את אינטר שוב ברגעי ההכרעה, בדיוק כפי שקרה בעבר.

הגישה של הקבוצה במשחק מול קייראט “הייתה רכה, כמעט שטחית”, נכתב באיטליה, כפי שהודה דימרקו בעצמו: "הקלנו ראש ביריבה ועשינו טעויות פשוטות", ואינטר סיבכה את חייה מול הסינדרלה של ליגת האלופות. עוד לפני השבוע האחרון, שהסתיים בשני ניצחונות, אותן בעיות ישנות כבר דפקו על דלת הנראזורי: מול אודינזה, למשל, בסן סירו, חזרו הרוחות הרעות של איבוד יתרונות ואובדן נקודות מול קבוצות שאינן מהצמרת.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

זהו דפוס שחוזר גם תחת ניהולו של סימונה אינזאגי: בעונת 2024/25 אינטר ספגה שוויון בשישה משחקים, ואיבדה 13 נקודות מול קבוצות שלא העפילו בסופו של דבר לאירופה, מה-2:2 מול גנואה במחזור הפתיחה, דרך ה-1:1 מול מונצה שירדה ליגה, ועד ה-2:2 מול פארמה, כשאינטר הובילה בשני שערים במחצית הראשונה וספגה במחצית השנייה, דווקא מול קיבו עצמו, אז על ספסל היריבה.

אותן 15 דקות, ההפסדים ליובנטוס ולנאפולי חשפו בעיות נוספות הדורשות פתרון. הראשונה: אף שהיו שונים לחלוטין זה מזה, שני ההפסדים אילצו את אינטר להתמודד עם המגבלה הישנה של משחקים ישירים מול יריבות לצמרת, עקב אכילס אמיתי בעונה שעברה. מול קבוצות שסיימו בחמישייה הראשונה, אינטר גרפה 12 נקודות מתוך 24 אפשריות, בדיוק כמו מילאן בעונת האליפות שלה וכמו נאפולי של ספאלטי בעונת הזכייה שלה. אבל אז, הקבוצה המעוטרת בכוכבים של אינטר הייתה רחוקה מאוד: 20 נקודות מתוך 24.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

הבעיה השנייה: השערים של חפרן תוראם ואדזיץ' באצטדיון הזכירו את רבע השעה הטרגית ההיא, שבה ההגנה של הנראזורי ספגה ואיבדה נקודות בעונה שעברה. בעונת 2024/25 ספגה אינטר 12 מתוך 35 שעריה ב-15 הדקות האחרונות, כמעט שליש מסך הספיגות. האחרון שבהם, פנדל של פדרו בדקה ה-90 בסן סירו, היה זה שהעניק את הסקודטו לקונטה.