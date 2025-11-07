המאמן הורחק משמונה משחקים, המועדון נקנס

בשלהי חודש ספטמבר אירח המגרש על שם אבי רן בחיפה משחק דרבי בין קבוצות נערים ג' של מ.כ צופי חיפה ומכבי נווה שאנן, שהיה מרתק מבחינת התרחשויות על כר הדשא - והסתיים בניצחון 3:4 לזכות נווה שאנן, אך מסתבר שהיה מרתק גם מחוץ לכר הדשא - ולא מהסיבות הנכונות והטובות. אירועי המשחק נידונו ביום רביעי האחרון, בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

על פי הדו"ח המפורט שכתב שופט המשחק אלברט ספיר, גורמים המזוהים עם מ.כ צופי חיפה, הטילו עליו ועל הנוכחים במגרש אימה. בראשית דבריו מייחס השופט טענות קשות לאוהד המזוהה עם צופי חיפה: "יש לציין שלאורך כל המשחק אוהד המזוהה עם צופי חיפה, צעק לעברי איומים קשים וקללות ללא הפסקה כגון: ‘חכה, אחרי המשחק אתה לא תצא מפה חי’, ‘תחכה, אני יודע איפה אתה גר - ואני אשרוף לך את הבית והמשפחה’, ‘אני יודע מי זאת אמא שלך - והיא בוודאות לא תחיה מחר’”.

לאחר סיומו של המשחק מתאר השופט שרשרת אירועים אלימים, שנוצרו על ידי אנשי הקבוצה המפסידה: "כל שחקני צופי חיפה הגיעו אליי במחאות - ועל כך שחקן של צופי חיפה קיבל צהוב שני. לאחר מכן, כשהצלחתי להתחמק משחקני צופי חיפה באזור מרכז המגרש בעודי לוחץ יד למאמן נווה שאנן - הגיע אליי בחור מבוגר מהספסל של צופי חיפה שלא הזדהה בפניי. הוא הגיע אליי עם תנועות ידיים מאיימות ואמר לי: ‘שופט, אתה מניאק, בן זונה’, ואז ניסה לפגוע בי פיזית באגרופים".

הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)

ספיר אלברט זוקף הערכה רבה להתנהלות אנשי נווה שאנן: אותו בחור זרק שלושה אגרופים לכיווני - אחד פגע בגלעד פיוטרוקובסקי - מאמן נווה שאנן, אחד פגע במאמן נערים ב' של נווה שאנן - צחי שמואלי, שגם הוא הגן עליי בגופו מאלימות של ממש ואגרוף השלישי פגע באוויר. לאחר מכן הגיע אליי עוד אדם מבוגר שלא הזדהה בפניי ונכנס לאזור האישי שלי בצעקות וניסה לדחוף אותו ולפגוע בי פיזית עם ידיו, אך לא הצליח בגלל אריק סביר - מקבוצת נווה שאנן, שהגן עליי בגופו ממש מאותו אדם. יש לציין שאנשי נווה שאנן ממש הצילו אותי מאלימות מצד אנשי צופי חיפה. לאחר שהלכתי אחורה ואנשי נווה שאנן יצרו ממש חיץ ביני לבין אנשי צופי חיפה, שניסו לתקוף אותי".

לספיר אלברט טענות קשות גם למאמן צופי חיפה: מאמן הקבוצה, סטרק יעקובין, ניסה לתקוף את אנשי נווה שאנן במטרה להגיע אליי. ראיתי את סטרק יעקובין ממש תוקף אדם של נווה שאנן במטרה להגיע אליי וצרח: ״תנו לי לדבר עם השופט, תנו לי להגיע אליו". יש לציין שאנשי נווה שאנן לא נתנו לו להגיע אליי, בגלל החשד שינסה לתקוף אותי גם הוא. לאחר שחיכיתי 15 דקות במגרש, כי פחדתי שאם אני אלך לחדר שופטים אני אהיה קורבן לאלימות".

לדבריו של ספיר אלברט, גם אחרי תקריות אלה חש מאוים: "לאחר שאנשי צופי חיפה יצאו מהאצטדיון, בעודי הולך לחדר ההלבשה, שחקן של צופי חיפה ירק כלפיי - ופגע. השחקן אמר לי: ‘שופט, יא בן זונה, מזדיין’ - והלך. יש לציין שעדיין הייתי ליד אנשי נווה שאנן, שגם ליווו אותי לחדר בחשד שמישהו ינסה לפגוע בי. יש גם לציין שבעודי הולך לחדר, שמעתי את שחקני צופי חיפה שרים מעבר לגדר: ‘השופט לא יצא מפה חי’, ‘שופט יא בן זונה’. יש לציין שלא זיהיתי מי אותם שחקנים, כי הם היו מעבר לגדר אבל יכולתי להגיד בוודאות שהם היו שחקני צופי חיפה יש גם לציין שזה נשמע כעשרה שחקנים".

קנס כספי גבוה למועדון, הרחקה ארוכה למאמן

על פי רישומי אתר ההתאחדות לכדורגל, מנהל קבוצת צופי חיפה, קאמיל בראנסה, לא התייצב לדיון. הדיין, עו"ד נעם ליובין, הרשיע את הקבוצה בארבעה סעיפים: התנהגות בלתי הולמת, התפרצות לשדה המשחק, פגיעה גופנית בשופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים. עו"ד ליובין גזר על צופי חיפה קנס כספי בגובה 3,500 שקלים בפועל, ועוד קנס בגובה 10,000 שקלים על תנאי למשך שנה - בעבירות הקשורות לפגיעה בשופט משחק.



מאמן צופי חיפה, סטרק יעקובין, על פי רישומי אתר ההתאחדות לכדורגל, לא התייצב לדיון בעניינו. המאמן ספג הרחקה משמונה משחקים בפועל, ועוד עונש הרחקה לשנה על תנאי - במקרה של פגיעה או ניסיון פגיעה בשופט.



ייתכן ששחקן נוסף מקבוצת צופי חיפה, שכנגדו נטען כי ירק על השופט וקילל אותו, יועמד לדין, זאת לאחר שזומן לדיון שחקן שספג כרטיס צהוב שני, אך לא הופיע בדו"ח השיפוט כמי שהתנהג בצורה לא הולמת.