3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"לאמין ימאל יהיה פה כל עוד אחשוב שזה מתאים"

מאמן נבחרת ספרד דה לה פואנטה זימן את כוכב ברצלונה לסגל ואמר: "לא דיברתי עם פליק, אבל הוא אמר שהוא בכושר. רוצים את השחקנים הכי טובים איתנו"

|
דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)
דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)

מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת צמד המשחקים של נבחרתו מול גאורגיה (15 בנובמבר) וטורקיה (18 בנובמבר), ועסק בין היתר במעמדו של לאמין ימאל וביחסיו עם מאמן ברצלונה, האנזי פליק. דה לה פואנטה הבהיר כי אין כל מתיחות בינו לבין הגרמני, וכי הכל ברור לשני הצדדים. "לא דיברתי שוב עם פליק", אמר המאמן. "שוחחנו פעם אחת בלבד, הכל ברור ואין בעיה. יש זמן להכל, נמשיך לתקשר כשנראה לנכון".

המאמן הספרדי התייחס גם למצבו של ימאל, שחזר לסגל הנבחרת לאחר פציעה ולתקופה סוערת בברצלונה. "התשובה ברורה, הוא בכושר מצוין", אמר דה לה פואנטה. "המאמן שלו אמר שהוא כשיר לשחק, הוא חוזר לעצמו, ואנחנו שמחים על כך. הוא יהיה איתנו כל עוד נחשוב שזה מתאים. יש לנו הרבה על הכף, ואנחנו רוצים את השחקנים הכי טובים שלנו איתנו".

דה לה פואנטה התבקש להגיב גם לעימות הקצר שפרץ בין ימאל לבין דני קרבחאל במשחק האחרון, אך הוא מיהר להנמיך את הלהבות. "זה דבר טבעי לחלוטין", הסביר. "מדובר בשחקנים נהדרים שקל מאוד לעבוד איתם. אנחנו כמו משפחה גדולה, אין שום בעיה. אני אזכור תמיד איך לאמין חיבק את דני אחרי השער נגד קרואטיה, זה מה שמשקף את האווירה האמיתית בינינו".

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

כשנשאל האם ימאל עובר תקופה לא פשוטה, המאמן בחר להרגיע: "זה תהליך טבעי, הוא בן 18 בלבד. כל שחקן צעיר עובר עליות וירידות. אנחנו כאן כדי לתמוך בו ולעזור לו להתפתח. בברצלונה יש לו הזדמנות ללמוד ולצמוח, וגם אצלנו זה אותו דבר. אתם, העיתונאים, אלה שהופכים כל דבר קטן לגדול, אבל מבחינתי הוא מתנהל בצורה נכונה".

דה לה פואנטה הדגיש כי ימאל הוא חלק מהעתיד של הנבחרת הספרדית, אך גם ציין את חשיבותה של זהירות בניהול כישרונות צעירים. "לאמין הוא שחקן יוצא דופן, אבל אנחנו צריכים ללוות אותו נכון", אמר. "לא לדחוף אותו מעבר למה שצריך, אלא לאפשר לו להבשיל בקצב שלו. אני מאוד גאה בו ובדרך שבה הוא מתמודד עם הציפיות הגבוהות".

לסיום, המאמן שב והבהיר כי אין כל עימות בין ספרד לברצלונה סביב השימוש בימאל. "יש תקשורת טובה, יש כבוד הדדי, והכל ברור", חתם דה לה פואנטה. "אני מעריך את פליק ואת העבודה שהוא עושה. כולנו רוצים את אותו הדבר, שטובתו של השחקן תישמר, ושהוא יוכל להמשיך להתפתח ולתרום גם לקבוצה וגם לנבחרת".

