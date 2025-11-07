מה מכינה בית"ר למכבי ת"א? ההרכבים למחזור

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור העשירי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, בית”ר ירושלים נגד מכבי תל אביב מכבי חיפה רוצה להתאושש בדוחא מול בני סכנין והפועל באר שבע מארחת את מ.ס אשדוד.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל ירושלים - הפועל תל אביב (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, יזן נאסר (דורון ליידנר), לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, שאנדה סילבה, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ועומרי אלטמן (דניאל דאפה).

נעדרים: מור בוסקילה, אנאס מחאמיד, עמית למקין.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, יונתן ליש, אופק נדיר, אקווה אשטה, איליי מדמון, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

ייעדרו בשל פציעות: תמיר חיימוביץ, איינאו פרדה.

בני סכנין - מכבי חיפה (שבת, 17:30)

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, חסן חילו, מארון גאנטוס, קרלו ברוציץ', אזוגי אלון, עומר אבוהב, עדן שמיר, בסיל חורי, אחמד סלמן, בושנאק ג'ובייר ומתיו אנים.

ייעדרו: אריתור מאראנין (סיבות אישיות), איאד אבו עביד (צהובים) ועבד יאסין (מושעה).

הרכב משוער מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, עלי מוחמד, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה וטריבנטה סטיוארט.

ייעדרו: פדראו, פייר קורנו וליאור קאסה (פצועים).

עירוני טבריה - עירוני קריית שמונה (שבת, 18:30)

הרכב משוער עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, הארון שפסו, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: סמביניה (מורחק), איתן וולבלום (פציעה בירך).

הרכב משוער עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.

מכבי נתניה - מכבי בני ריינה (שבת, 18:30)

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג׳אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתאוס דאבו

ייעדרו: סאבא חוודג׳יאני ומקסים פלקושצ׳נקו (פציעות).

הרכב משוער בני ריינה: גד עמוס, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, מילאדין סטביאנוביץ', אלקסה פייץ', איהב גנאים, סער פדידה, ג'וזה קוריה, עמנואל בנדה, מוחמד שכר, ג'וניור פיוס.

ייעדרו: איאד חוטבא, עיליי אלמקייס ואנטוניו ספר (פצועים), קואבינה אווסו (מורחק).

הפועל באר שבע - מ.ס אשדוד (שבת, 19:30)

הרכב משוער הפועל ב"ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ (מיגל ויטור), אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, אמיר גאנח, דן ביטון, אלון תורג’מן (איילון אלמוג).

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב, מתן בלטקסה, איגור זלאטנוביץ’.

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול ניימצ'יצקי, חמודי עאמר, איברהים דיאקיטה, ניר ביטון, טימותי אוואני, טום בן זקן, איליי טמם, רועי גורדנה, שליו הרוש (קארים קימבדי), יוג'ין אנסה וז'אן באטום.

בספק: אורי עזו.

ייעדר: אדיר לוי.

הפועל חיפה - הפועל פתח תקווה (ראשון, 20:00)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, אורן ביטון, רוי נאווי, נאור סבג, לירן סרדל, ג'בון איסט, אניס פורת, איתי בוגנים.

ייעדר: סאנא גומז (פצוע).

מכבי תל אביב - בית"ר ירושלים (ראשון, 20:30)

הרכב משוער בית״ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן (מנדי), גיל כהן, בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה (ג’ונבוסקו קאלו), עומר אצילי, ירדן שועה וטימוטי מוזי.

ייעדרו: גדראני, ירין לוי (פצועים).

