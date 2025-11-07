סילבס: מקווים שהכל ילך לפי התכניות שלנו

כשברקע היכולת הטובה של הקבוצה בשבועות האחרונות, מ.ס אשדוד תפגוש מחר (שבת, 19:30) את הפועל באר שבע שמגיעה מהמקום הראשון בטבלה. אך למרות היכולת, ישנם כמה סימני שאלה.

אורי עזו בספק למשחק. אחרי שהצטיין מול הפועל חיפה, הוא סובל מכאבים בשרירי הבטן ולא הצליח לסיים את האימון המסכם, כשחיים סילבס יחליט עד מחר אם להכליל אותו בסגל. יחד עם זאת, בשורה טובה הגיעה השבוע מכיוונו של הבלם טימותי אוואני שכשיר ויפתח לצד ניר ביטון ואיברהים דיאקיטה, במערך של שלושה בלמים. חמודי עמאר וטום בן זקן שמציגים יכולת טובה לאחרונה, ימשיכו גם כן.

"זה אחד המשחקים הקשים שיש ואולי הכי קשה בליגה בתקופה הזו", אמר סילבס. “אין ספק שבאר שבע היא אחת הפייבוריטיות לאליפות. אנחנו מכירים את באר שבע היטב, מכירים את סגנון המשחק שלה, יודעים מה היתרונות והיכולות שלה וגם איפה אפשר לפגוע. אנחנו משתדלים להתאים את עצמנו בצורה הכי טובה לסוג כזה של משחק, ומקווים שהכול ילך לפי התוכנית שלנו".

אורי עזו. בספק למשחק (שחר גרוס)

על איברהים דיאקיטה שיטוס לאחר המשחק בטרנר: "הוא עבר אירוע לא פשוט סמוך למשחק האחרון ובכל זאת שיחק. זה היה מאוד סוער ביום הראשון, כי הכול קרה בהפתעה ובקרבה גדולה למשחק. אבל הרגשתי חוזק גדול בחדר ההלבשה, כולם נתנו חיבוק אמיתי לאיברהים, יחד, זה נתן דחיפה לשחק. הוא הקריב המון בשביל להישאר בארץ עד המשחק הקרוב ורק אחר כך לטוס לטפל בעניינים המשפחתיים. אני מאוד מעריך את זה, וגם כל אחד מהשחקנים. זה מחזק אותי כמאמן לדעת שיש לי חדר הלבשה חזק, מגובש, שיודע לחבק גם שחקן זר עם קשיי שפה. יש פה חיבור מצוין, וזה מאוד חשוב לי".

לגבי התקופה הטובה שבו אשדוד נמצאת: "ברור שאני מעדיף להגיע למשחק כזה אחרי תקופה טובה, עם נקודות ועם ביטחון. זה תמיד עדיף מלהגיע הפוך. אבל כל משחק הוא בפני עצמו. אין שום דבר שקרה קודם שמרמז על מה שיהיה. בטח כשמדובר במשחק בטרנר, מול קבוצה כל כך דומיננטית כמו באר שבע השנה. אנחנו מגיעים עם ביטחון, במצב רוח טוב, מאמינים אחד בשני וזה חשוב. אבל בסוף זה משחק מאוד קשה, מול אולי הקבוצה הכי טובה בליגה. נצטרך שהרבה דברים יתחברו כדי לצאת משם מנצחים, ואנחנו מקווים שזה יקרה".

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

לגבי מצב הסגל למחר: "הסגל כמעט מלא. יש לנו כמה ספקות. אוואני חוזר לכשירות, אורי עזו מתמודד עם פציעה וגם אדיר לוי כמובן. מעבר לזה כולם כשירים".

על הכושר הנהדר של הקפטן טום בן זקן: "אין מאושר ממני לראות את זה. אני שמח בשבילו ובשבילנו. חשוב שהמנהיגים של הקבוצה יהיו גם בכושר טוב וגם יסחבו את כולם קדימה. כשזה קורה, המאמן הכי מאושר בעולם. אבל אנחנו גם יודעים איך הכדורגל עובד, כל שבת צריך להוכיח מחדש. מה שהיה עד עכשיו זה היסטוריה, ומול באר שבע מחכה לנו מבחן חדש לגמרי".