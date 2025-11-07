יום שישי, 07.11.2025 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אביב אברהם יפתח בהרכב קריית שמונה מול טבריה

הקשר, שכבש כמחליף מול נתניה, יעלה ב-11. לימבומבה יירד לספסל, מרדכי או מוסה יפתחו במקומו: "צריכים לדעת לתרגם את העליונות במשחק הלחץ לשערים"

|
אביב אברהם אחרי השער מול נתניה (ראובן שוורץ)
אביב אברהם אחרי השער מול נתניה (ראובן שוורץ)

לאחר ההפסד המתסכל למכבי נתניה ביום ראשון, עירוני קריית שמונה תנסה לחזור ולנצח מחר (שבת, 18:30) כשתתארח אצל עירוני טבריה, במשחק שיפגע האם הקבוצה תברח לכיוון מרכז הטבלה או תמצא את עצמה מסתבכת בחלק התחתון יותר של הטבלה.

לרשות המאמן שי ברדה יעמוד סגל מלא, כאשר המאמן צפוי לבצע לפחות שינוי אחד בהרכב מזה שהפסיד ליהלומים: אביב אברהם, שנכנס כמחליף והצליח לקבוע שוויון זמני, צפוי לפתוח במרכז הקישור לצידם של סאקו בנגורה וכריסטיאן מרטינס.

בחלק הקדמי, אנתוני לימבומבה, שבקבוצה קיימת אכזבה ממנו, יירד לספסל, כאשר יאיר מרדכי ועלי מוסה מתחרים על חולצת ההרכב. מוחמד אבו רומי נמצא בכושר ירוד לאחרונה, אך ברדה ממשיך להאמין בו והוא יפתח גם מחר, בתקווה שיחזור לעצמו.

מוחמד אבו רומי. שי ברדה ממשיך להאמין בו (עמרי שטיין)מוחמד אבו רומי. שי ברדה ממשיך להאמין בו (עמרי שטיין)

"אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בענף הזה הוא ללמוד מטעויות ולעשות את הכול כדי לא לחזור עליהן. טעינו וצריך לומר את זה, הרבה מאוד פעמים בקבוצה כזאת צעירה יש הרבה עליות וירידות. אתה אמור לשפר דברים במשחק הלחץ שלך, אבל החוכמה אצל קבוצת כדורגל היא לא לחזור על טעויות ישנות. כדורגל משחקים עד השנייה האחרונה וזה לא משנה באיזו דקה ספגנו את הגול. זה מאכזב במיוחד אחרי שחזרנו אחרי הגול שכבשנו", התייחס המאמן שי ברדה להפסד למכבי נתניה בתחילת השבוע.

"אנחנו צריכים להיות ממש דרוכים כי אנחנו כן משחקים טוב, אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים לדעת לתרגם את העליונות במשחק הלחץ לגולים ולהיות הרבה יותר זהירים ומרוכזים במשחק ההגנה שהוא די טוב עד עכשיו. נצטרך לדעת להיות מאוזנים בשני הדברים", הוסיף על המשחק מחר.

שי ברדה (רדאד גשי ברדה (רדאד ג'בארה)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, יאיר מרדכי (עלי מוסה), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

