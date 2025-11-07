אביב אברהם יפתח בהרכב קריית שמונה מול טבריה

לאחר ההפסד המתסכל למכבי נתניה ביום ראשון, עירוני קריית שמונה תנסה לחזור ולנצח מחר (שבת, 18:30) כשתתארח אצל עירוני טבריה, במשחק שיפגע האם הקבוצה תברח לכיוון מרכז הטבלה או תמצא את עצמה מסתבכת בחלק התחתון יותר של הטבלה.

לרשות המאמן שי ברדה יעמוד סגל מלא, כאשר המאמן צפוי לבצע לפחות שינוי אחד בהרכב מזה שהפסיד ליהלומים: אביב אברהם, שנכנס כמחליף והצליח לקבוע שוויון זמני, צפוי לפתוח במרכז הקישור לצידם של סאקו בנגורה וכריסטיאן מרטינס.

בחלק הקדמי, אנתוני לימבומבה, שבקבוצה קיימת אכזבה ממנו, יירד לספסל, כאשר יאיר מרדכי ועלי מוסה מתחרים על חולצת ההרכב. מוחמד אבו רומי נמצא בכושר ירוד לאחרונה, אך ברדה ממשיך להאמין בו והוא יפתח גם מחר, בתקווה שיחזור לעצמו.

מוחמד אבו רומי. שי ברדה ממשיך להאמין בו (עמרי שטיין)

"אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בענף הזה הוא ללמוד מטעויות ולעשות את הכול כדי לא לחזור עליהן. טעינו וצריך לומר את זה, הרבה מאוד פעמים בקבוצה כזאת צעירה יש הרבה עליות וירידות. אתה אמור לשפר דברים במשחק הלחץ שלך, אבל החוכמה אצל קבוצת כדורגל היא לא לחזור על טעויות ישנות. כדורגל משחקים עד השנייה האחרונה וזה לא משנה באיזו דקה ספגנו את הגול. זה מאכזב במיוחד אחרי שחזרנו אחרי הגול שכבשנו", התייחס המאמן שי ברדה להפסד למכבי נתניה בתחילת השבוע.

"אנחנו צריכים להיות ממש דרוכים כי אנחנו כן משחקים טוב, אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים לדעת לתרגם את העליונות במשחק הלחץ לגולים ולהיות הרבה יותר זהירים ומרוכזים במשחק ההגנה שהוא די טוב עד עכשיו. נצטרך לדעת להיות מאוזנים בשני הדברים", הוסיף על המשחק מחר.

שי ברדה (רדאד ג'בארה)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, יאיר מרדכי (עלי מוסה), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.