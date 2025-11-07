"משחק קשה, דווקא בגלל שהפועל י-ם למטה"

אחרי הניצחון על עירוני טבריה ביכולת פושרת למדי, הפועל תל אביב תפגוש מחר (שבת, 15:00) באצטדיון בטדי את הפועל ירושלים במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות ולצאת לפגרה בטעם מתוק. הניצחון על טבריה הוריד קצת את הלחץ, אך במועדון רוצים לראות יכולת טובה יותר של הקבוצה נגד הירושלמים מתחתית הטבלה.

"מצפה לנו משחק קשה מאוד, דווקא בגלל שהפועל ירושלים נמצאת למטה", אמרו בחודורוב, "מדובר בקבוצה שהמקום שלה לא תואם את הסגל שלה. אם נהיה מרוכזים ונבוא בגישה יותר טובה מהגישה שהייתה נגד טבריה, נחזור עם תוצאה טובה".

מאמן הקבוצה אליניב ברדה ימשיך עם רוב ה-11 שפתחו נגד עירוני טבריה. ישנה התלבטות לגבי מספר עמדות, בעיקר בחלק ההתקפי. ברדה שוקל להחזיר את דניאל דאפה להרכב, ומתלבט אם להרכיב את רועי אלקוקין על חשבון אחד הקשרים. שאנדה סילבה צפוי לחזור לעמדה המקורית שלו בכנף שמאל. אנאס מחאמיד צפוי להיעדר גם מהמשחק מחר בגלל פציעה, מור בוסקילה יחזור אחרי פגרת הנבחרת.