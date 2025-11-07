יום שישי, 07.11.2025 שעה 15:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"משחק קשה, דווקא בגלל שהפועל י-ם למטה"

בהפועל תל אביב מתכוננים למשחק החוץ בטדי מחר ב-15:00. ברדה מתלבט לגבי ההתקפה. סילבה צפוי לחזור לעמדת הכנף, בוסקילה יחזור אחרי פגרת הנבחרות

|
שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון על עירוני טבריה ביכולת פושרת למדי, הפועל תל אביב תפגוש מחר (שבת, 15:00) באצטדיון בטדי את הפועל ירושלים במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות ולצאת לפגרה בטעם מתוק. הניצחון על טבריה הוריד קצת את הלחץ, אך במועדון רוצים לראות יכולת טובה יותר של הקבוצה נגד הירושלמים מתחתית הטבלה. 

"מצפה לנו משחק קשה מאוד, דווקא בגלל שהפועל ירושלים נמצאת למטה", אמרו בחודורוב, "מדובר בקבוצה שהמקום שלה לא תואם את הסגל שלה. אם נהיה מרוכזים ונבוא בגישה יותר טובה מהגישה שהייתה נגד טבריה, נחזור עם תוצאה טובה". 

מאמן הקבוצה אליניב ברדה ימשיך עם רוב ה-11 שפתחו נגד עירוני טבריה. ישנה התלבטות לגבי מספר עמדות, בעיקר בחלק ההתקפי. ברדה שוקל להחזיר את דניאל דאפה להרכב, ומתלבט אם להרכיב את רועי אלקוקין על חשבון אחד הקשרים. שאנדה סילבה צפוי לחזור לעמדה המקורית שלו בכנף שמאל. אנאס מחאמיד צפוי להיעדר גם מהמשחק מחר בגלל פציעה, מור בוסקילה יחזור אחרי פגרת הנבחרת.

שאנדה סילבה. יחזור לשחק בכנף (רדאד גשאנדה סילבה. יחזור לשחק בכנף (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */