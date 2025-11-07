ליגת "שווים בכדורגל" פתחה את עונתה השנייה

הליגה השוויונית בישראל חזרה. טורניר “שווים בכדורגל טוטו”, מיזם של ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והטוטו, בניהול ספיישל אולימפיקס ישראל ובשיתוף ההתאחדות לכדורגל, נערך הבוקר (שישי), כשגם מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, נכח.

בן שמעון נפגש עם שחקנים מעשר קבוצות יוניפייד ממועדוני ליגת העל והליגה הלאומית, שיבח את הליגה ואת תרומתה המשמעותית לקידום ההכלה והשוויון בספורט הישראלי, והעניק למעמד נופך מיוחד. עוד כיבדו בנוכחותם בספורטק ירושלים שרון לוי בלנגה, מנכ"לית ארגון ספיישל אולימפיקס ישראל וליאת פיטרו, מנהלת אגף הספורט בעיריית ירושלים.

בהמשך העונה יתקיימו שני טורנירים ארציים נוספים, בבאר שבע ובנתניה, שיציינו את המשך המסע של ליגת "שווים בכדורגל טוטו״ בה משחקים במודל יוניפייד יחדיו שחקנים עם וללא מוגבלויות קוגניטיביות.

רן בן שמעון (יורם שפירר)

מנכ"ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, ניסים סספורטס: "אנחנו שמחים להיפגש שוב על המגרש, במסגרת ליגת שווים בכדורגל טוטו. אחרי מחזור מצוין אחד של הליגה אנחנו בטוחים שהמחזור השני יהיה מוצלח ומהנה לא פחות. התאחדות לספורט נכים בישראל גאה להיות שותפה בפרויקט ערכי וחשוב המקדם שילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית. בהצלחה לכלל השחקנים ולהתראות במגרשים".

מנכ״ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "הטוטו גאה להיות שותף גם בעונת 2025/26 של ‘ליגת שווים בכדורגל טוטו’, המיזם המחבר ספורטאים עם מוגבלויות וללא מוגבלויות לליגת כדורגל תחת קבוצות ליגת ‘Winner’, ומייצר שילוב חברתי אמיתי תחת כוחו המאחד של הספורט. העונה שעברה הוכיחה את עוצמת המיזם המיוחד הזה, ואת סל הערכים שהוא מקנה למשתתפים ולקהל שנחשף לפעילות. אני בטוח שהעונה הקרובה תהיה אפילו מוצלחת מקודמתה, ומזמין את הקהל הרחב לבוא ולצפות במשחקים".

מאיר ברדוגו (Neo media)

רן בן שמעון, מאמן נבחרת ישראל: "אני נרגש לפגוש את הספורטאים הנפלאים שפותחים את העונה. אלה הם הפנים הכי יפות של הספורט - היכן שאין גבולות ואין הבדלים, יש רק אהבה אמיתית למשחק, הנאה משותפת ושאיפה לטוב ביותר. לראות ספורטאים עם וללא מוגבלות משחקים יחד, באותה קבוצה ובאותו חלום - זה שיעור אמיתי לכולנו. מאחל לכולם ליגה מוצלחת ומהנה".

ליאת פיטרו, מנהלת אגף הספורט בעיריית ירושלים: "אני מודה לליגת שווים בכדורגל טוטו על הזכות לארח בירושלים את הטורניר הראשון ואת האירוע המרגש הזה. זו כבר השנה השלישית שאנו מארחים את הליגה בעיר, ואנו נרגשים לראות את רוח הספורט והשוויון מתממשת במגרשים. ברוכים הבאים לכל השחקנים שהגיעו מכל רחבי הארץ לשחק כאן בירושלים, ביום יפה שכזה. זה מרגש ביותר להיות חלק ממיזם כל כך משמעותי לקידום שוויון חברתי, ואני כבר מצפה לארח אירועים נוספים וגדולים בעתיד".

מנכלית ספיישל אולימפיקס שרון לוי בלנגה ומנהלת אגף הספורט בעיריית ירושלים, ליאת פיטרו (יורם שפירר)

מנכ"לית ספיישל אולימפיקס ישראל, שרון לוי בלנגה: "אני מלאת התרגשות לקראת פתיחת המחזור השני של ליגת שווים בכדורגל טוטו. ברצוני להביע את תודתנו והערכתנו העמוקה של ספיישל אולימפיקס ישראל לכל שותפינו לפרויקט: הטוטו, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים וההתאחדות לכדורגל - על תמיכתם המשמעותית. בזכותכם אנו מגשימים את החזון לשילוב ולשוויון בספורט, ומאפשרים לספורטאים עם ובלי מוגבלות קוגניטיבית ותקשורתית לקחת חלק בענף שכולנו אוהבים. ליגת שווים הפכה עבורנו למקור השראה גם בזירה הבינלאומית, כאשר ספיישל אולימפיקס הבינלאומי רואה בפרויקט מודל פורץ דרך להכלה באמצעות ספורט, המייצג את ישראל בכבוד ברחבי העולם".

יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: ״עונה נוספת של מיזם ספורטיבי-חברתי מאין כמותו יוצא לדרך וזה מרגש ומעצים בכל פעם מחדש. שיתוף הפעולה של מועדונים, אוהדים וספורטאים עם מוגבלויות הוא הפנים היפות ביותר של החברה הישראלית וענף הכדורגל. מגרש הכדורגל מאפשר לכולם לגשר על כל הבדל ולמצוא את המשותף לטובת ביחד חזק ועצמתי יותר מכל בודד. זאת דוגמה ייחודית, מרגשת ומופתית לערבות הדדית, הורדת חסמים, הכלה, קבלה ומעל לכל שותפות אמיתית. אני מרגיש שניתנה לנו זכות אדירה להיות חלק מהפרויקט כל כך ייחודי עם שותפי אמת כמו הטוטו וספיישל אולימפיקס".