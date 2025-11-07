אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

המחזור התשיעי בליגת העל סיפק לנו משחקים נהדרים, בניהם גם הפתעות גדולות כשבמוקד היה מפגש אחד לוהט במיוחד כשהפועל באר שבע ניצחה 0:1 את בית”ר ירושלים. דן ביטון, שכבש את השער המכריע בטדי, גבר על השחקנים האחרים שכיכבו גם הם וזכה בתואר Winner המחזור.

הדרומיים רשמו פתיחת עונה נהדרת וגם אחרי שנעצרו עם הפסד מול עירוני קריית שמונה, הם התאושש כשביטון ממשיך להוביל בגאון את החבורה של רן קוז’וק. העונה הכוכב של הקבוצה מבירת הנגב עם תשעה שערים ובישול אחד בתשעה משחקי ליגה, כאמור הרשית מול הירושלמים בניצחון שהשאיר את האדומים בפסגת הטבלה.

אל המקום השני אחרי מאבק צמוד הגיע שחקן אחר מאותה התמודדות, כשמדובר בשוער בית”ר ירושלים מיגל סילבה. את הרביעייה הראשונה סגרו טייריס אסאנטה ממכבי תל אביב וסתיו טוריאל מהפועל תל אביב. אחריהם הגיעו הריברטו טבארש ממכבי נתניה וטום בן זקן ממ.ס אשדוד.