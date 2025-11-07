יום שישי, 07.11.2025 שעה 14:12
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20

בגיל 20: החלוץ של אינטר קנה מועדון עם אחיו

פרנצ'סקו פיו אספוסיטו ששיחק נגד ישראל, רכש יחד עם האחים שלו סלבטורה וסבסטיאנו את הקבוצה בה החלו את דרכם, וולונטס ברשיה המפתחת שחקנים צעירים

|
פרנצ'סקו פיו אספוסיטו (IMAGO)
פרנצ'סקו פיו אספוסיטו (IMAGO)

האחים אספוסיטו יצאו לדרך חדשה. כשהם מתחזקים קריירת כדורגל מקצוענית, השלושה “לא שכחו את השורשים שלהם” ורכשו את המועדון בו הם החלו את דרכם, וולונטס ברשיה, קבוצה חובבנית המתמקדת בעיקר בפיתוח שחקנים צעירים ואין לה קבוצת בוגרים.

שלושת האחים, סלבטורה הבכור המשחק בספציה מהסרייה ב’, סבסטיאנו שמשחק בקליארי והאח הצעיר והמוכשר מכולם, פרנצ’סקו פיו, השייך לאינטר ואף עלה כמחליף במשחק הנבחרת האחרון של איטליה נגד ישראל, כעת יהיו בעלי המועדון הצנוע.

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: “עבור משפחת אספוסיטו, וולונטס תמיד הייתה בית, המקום בו הכל החל, נקודת ההתחלה הספורטיבית וההומנית שהתחילה היום פרק חדש”. המטרות של האחים תהיה כעת להשקיע בצעירים, ובהמשך הם אף לא שוללים הקמת קבוצת בוגרים.

סלבטורה ופרנצסלבטורה ופרנצ'סקו פיו אספוסיטו בספציה (IMAGO)
סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)
