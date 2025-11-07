מילאן רוצה להחתים את לבנדובסקי כבר בינואר

רוברט לבנדובסקי לא פתח את העונה בצורה המיטבית מבחינתו, כולל פציעה בדרך שהקשתה עליו לייצר יציבות. החלוץ הוותיק בן ה-37 לא בטוח ימשיך אצל הקטלונים על פי הדיווחים ושמו כבר נקשר למועדונים אחרים, כאשר מילאן נמצאם בניהם. האם זה יקרה מוקדם מהצפוי?

על פי פרסומים באיטליה שאושרו גם בספרד, הרוסונרי מחפשים להתחזק בחוד כבר בחלון ההעברות של ינואר, כשהפולני על הכוונת. הנהלת האיטלקים כבר נפגשה עם סוכן העל הישראלי של שחקן בארסה, פיני זהבי, כדי לדון באפשרויות מבחינת לוח הזמנים.

מבחינה ריאלית, גם בקטלוניה וגם בארץ המגף מבינים שמעבר בינואר הוא בעייתי משום שלבנדובסקי רוצה לסיים עד תום את חוזהו בבלאוגרנה, שתתקשה בכל מקרה למצוא לו מחליף ראוי בסגל עם מרחב תמרון קצר מאוד מבחינה כלכלית כרגע. עם זאת, בסוף העונה במהלך הקיץ, העניין בהחלט על הפרק.

ב’ספורט’ הקטלוני טענו: “מטרתו של לבנדובסקי היא להישאר בכדורגל האירופי שנה נוספת, מכיוון שהוא מרגיש בכושר גופני בו הוא יכול לשחק ברמה הגבוהה ביותר”. כלומר, התחנה הבאה של הכוכב הפולני יכולה להיות בהחלט בסרייה א’.