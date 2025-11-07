יום שישי, 07.11.2025 שעה 12:07
כדורגל עולמי

לא רואים כל יום: החוזים המוזרים ביותר בכדורגל

השחקן שרצה להגיע לחלל, הריקודים של רונאלדיניו, הנעליים של אקס סיטי ואגדת ארסנל שלא הסכים לטוס: כמה מההסכמים הביזארים בין כדורגלנים למועדונים

|
רונאלדיניו בפלמנגו (IMAGO)
רונאלדיניו בפלמנגו (IMAGO)

עולם הכדורגל מלא גם בדברים מוזרים. חלק מהם, נמצאים בתוך סיפור החוזים, בין שחקנים לקבוצות או בין מועדונים שונים. הנה כמה מהסעיפים הכי הזויים בענף, כולל כאלה שהיו בחוזה של אגדות כמו רונאלדיניו, סמואל אטו ודניס ברגקאמפ.

סעיף כדור הארץ

כשסטפן שוורץ חתם בסנדרלנד מוולנסיה, הוא טען כי יש לו תוכניות בעתיד לטוס לחלל. לכן, לשחקן היה סעיף בחוזה עם המועדון האנגלי, שבו יכול היה לבטל את ההסכם עם הקבוצה אם יעזוב את כדור הארץ.

הריקודים של רונאלדיניו

הכוכב הברזילאי תמיד היה בחור צבעוני, כאשר אצלו כדורגל זה רק חלק מהמסיבה. כשהגיע לפלמנגו אחרי שעזב את אירופה ב-2011, לאקס ברצלונה ומילאן היה סעיף בחוזה שאיפשר לו לפי בקשתו לצאת לרקוד לפחות פעמיים בשבוע ללא השלכות.

רונאלדיניו (IMAGO)רונאלדיניו (IMAGO)

אטו והמטוס הפרטי

אקס נוסף של הקטלונים, החלוץ הקמרוני, שיחק ברוסיה באנז’י מחצ’קלה עם עזיבתו את אינטר ושם הייתה לו בקשה מיוחדת שעוגנה בחוזה – הקבוצה הייתה צריכה לספק לו מטוס פרטי כדי שיוכל לגור במוסקבה, ולטוס לאימונים משם בכל יום.

סמואל אטו (רויטרס)סמואל אטו (רויטרס)

היחיד עם נעלי נייק

שחקני שאלקה הורשו לנעול רק נעלי אדידס כאשר נמנייה נסטסיץ’, מגן מנצ'סטר סיטי לשעבר, חתם בקבוצה הגרמנית 2015. אך הסרבי סיפק אישור רפואי כדי להוכיח שהוא יכול לנעול רק נעליים של נייק, והסעיף נכנס לחוזה.

מולר מול נסטסיץמולר מול נסטסיץ' (רויטרס)

הקנס של ברצלונה

כשבארסה הנחיתה את פליפה קוטיניו מליברפול בסכום גדול של 142 מיליון ליש”ט, היא גם אישרה מול המייטי רדס סעיף שגורם לה להיקנס במידה שתרכוש שחקן אחר של האנגלים לפני 2020. סכום הקנס המדובר? 89 מיליון ליש”ט.

קוטיניו (רויטרס)קוטיניו (רויטרס)

פחד מטיסות?

חרדת הטיסות של דניס ברגקאמפ הייתה ידועה, אך מסתבר כי ההולנדי האגדי של ארסנל הכניס בתקופתו בתותחנים את הדבר לחוזהו, עם סעיף שלמעשה אוסר עליו לטוס כדי להגיע למשחקים שאי אפשר להגיע אליהם בתחבורה אחרת.

דניס ברגקאמפ (רויטרס)דניס ברגקאמפ (רויטרס)

לא הסתפק בבית אחד

ג’וספה ריינה, חלוץ עבר גרמני ששיחק בין היתר גם בדורטמונד, דרש שארמיניה בילפלד תבנה לו בית על כל שנת חוזה. בסעיף לא היה מפורט באיזה בית מדובר, כאשר הסיפורים טוענים שהמועדון העניק לו בית קטן מלגו.

זמן שווה כסף

לשחקן ההולנדי רומיאו קסטלן שילמו לפי דקות משחק. הקיצוני שעבר בין מועדונים שונים במדינתו, הגיע לאחד שהציב לו חוזה בו אם הוא לא עולה על הדשא, הוא לא יקבל אפילו דולר אחד.

