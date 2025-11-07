הערעור לעליון של עמק חפר לגבי טרום א' נדחה

במועדון ספורט עמק חפר העבירו פנייה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בכדי לשנות את החלטתו של אגף הנוער, אלא שניסיון זה כשל ועל כן קבוצת טרום ילדים א' של המועדון, בשנתון 2015, תישאר כחלק מליגת טרום ילדים א' שרון 1 ולא תשחק ב"שרון", כפי שביקשה ולעניות דעתה – כך היה אמור להיות מלכתחילה.

מדובר במועדון כדורגל לו 15 קבוצות במחלקת הנוער. 15 קבוצות פעילות מגיל נוער (2008-2006) ועד טרום ילדים ב' (2016). הקבוצות בחטיבה הבוגרת, מנערים ג' ועד לנוער, נמצאות בחלקו העליון בטבלה – בליגה אליהן משויכות. בנערים א', לצורך הדוגמה, בליגת נערים א' ארצית צפון, ליגה אחת מתחת לליגת העל, הקבוצה ממוקמת במקום הראשון והמכובד.

את פסק הדין בערער כתבו השופט (בדימוס) ד"ר עדי זרנקין (אב"ד) ופרופסור מיגל דויטש. "הערעור, אם-כן, נדחה", ציינו בסוף פסוק. ואלו עיקריי דבריהם: "המערערת עותרת לשינוי החלטה של ההתאחדות, שלפיה קבוצת ילדים טרום א' של המערערת שובצה בליגת שרון 1, זאת למרות שלטענתה הייתה זכאית לשיבוץ בליגת שרון, הבכירה יותר".

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

הסיבה, לטענתה? "סיימה במקום הראשון בליגת שרון 1". "עיקר טענת המערערת היא להיעדר קריטריונים לשיבוץ בליגות אלה. נטען עוד כי ההחלטה מפלה את המערערת לרעה והיא בלתי סבירה באופן קיצוני. ההתאחדות הסבירה כי בליגות ילדים לא קיימים ניקוד וטבלאות המתנהלים על ידי ההתאחדות".

"נמסר כי השאיפה של ההתאחדות היא לכך כי לא יהיו פערי רמות גדולים מדי בין הקבוצות בליגה הבכירה – ליגת שרון – באופן הפוגע בתחרותיות. לדבריה, היא בוחנת לצורך כך, בנוסף להיבט הגיאוגרפי, את ההתקדמות של הקבוצות לאורך זמן ואת ההשקעות שלהן ביצירת משאבים. בנוסף, ההתאחדות התחשבה בעונה זו בבקשת המערערת לגבי השיבוץ של קבוצת ילדים אחרת שלה".

"לאחר ששמענו בדיון את ההסברים של נציגי ההתאחדות, נחה דעתנו כי ההתאחדות פעלה בעניין זה בתום לב ובסבירות. כמו כן, לא בוססה תשתית עובדתית לעילה שנטענת בדבר הפלייה הפסולה. אכן, היעדרם של קריטריונים כתובים, באופן סדור ומובנה, ביחס לאופן שיבוץ הקבוצות בליגות אלה, הוא בעייתי".

"עם זאת, משלא הוכחה התקיימות אחת העילות האמורות לעיל, לפסילת ההחלטה מושא הערעור, אין מקון להתערבות בית הדין, מה גם שהליגה כבר החלה בעונה זו ושינוי שיבוץ של קבוצות יגרמו לאנדרלמוסיה. רשמנו בפנינו את הודעת ההתאחדות כי מתבצעת עתה עבודת הכנה של קריטריונים כתובים, והם יהיו מוכנים לקראת השיבוצים לעונה הבאה", סיכמו ד"ר זרנקין ופרופ' דויטש.