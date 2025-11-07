יום חמישי, 12.02.2026 שעה 12:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת טרום א' שרון 1
לוח תוצאות

הערעור לעליון של עמק חפר לגבי טרום א' נדחה

המועדון קיווה כי שנתון 2015 שלו ישובץ בליגת שרון החזקה, אך בית הדין דחה את הטענות ל"אפליה בלתי סבירה באופן קיצוני": "ההתאחדות פעלה בתום לב"

|
כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)
כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

במועדון ספורט עמק חפר העבירו פנייה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בכדי לשנות את החלטתו של אגף הנוער, אלא שניסיון זה כשל ועל כן קבוצת טרום ילדים א' של המועדון, בשנתון 2015, תישאר כחלק מליגת טרום ילדים א' שרון 1 ולא תשחק ב"שרון", כפי שביקשה ולעניות דעתה – כך היה אמור להיות מלכתחילה.

מדובר במועדון כדורגל לו 15 קבוצות במחלקת הנוער. 15 קבוצות פעילות מגיל נוער (2008-2006) ועד טרום ילדים ב' (2016). הקבוצות בחטיבה הבוגרת, מנערים ג' ועד לנוער, נמצאות בחלקו העליון בטבלה – בליגה אליהן משויכות. בנערים א', לצורך הדוגמה, בליגת נערים א' ארצית צפון, ליגה אחת מתחת לליגת העל, הקבוצה ממוקמת במקום הראשון והמכובד.

את פסק הדין בערער כתבו השופט (בדימוס) ד"ר עדי זרנקין (אב"ד) ופרופסור מיגל דויטש. "הערעור, אם-כן, נדחה", ציינו בסוף פסוק. ואלו עיקריי דבריהם: "המערערת עותרת לשינוי החלטה של ההתאחדות, שלפיה קבוצת ילדים טרום א' של המערערת שובצה בליגת שרון 1, זאת למרות שלטענתה הייתה זכאית לשיבוץ בליגת שרון, הבכירה יותר".

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

הסיבה, לטענתה? "סיימה במקום הראשון בליגת שרון 1". "עיקר טענת המערערת היא להיעדר קריטריונים לשיבוץ בליגות אלה. נטען עוד כי ההחלטה מפלה את המערערת לרעה והיא בלתי סבירה באופן קיצוני. ההתאחדות הסבירה כי בליגות ילדים לא קיימים ניקוד וטבלאות המתנהלים על ידי ההתאחדות".

"נמסר כי השאיפה של ההתאחדות היא לכך כי לא יהיו פערי רמות גדולים מדי בין הקבוצות בליגה הבכירה – ליגת שרון – באופן הפוגע בתחרותיות. לדבריה, היא בוחנת לצורך כך, בנוסף להיבט הגיאוגרפי, את ההתקדמות של הקבוצות לאורך זמן ואת ההשקעות שלהן ביצירת משאבים. בנוסף, ההתאחדות התחשבה בעונה זו בבקשת המערערת לגבי השיבוץ של קבוצת ילדים אחרת שלה".

"לאחר ששמענו בדיון את ההסברים של נציגי ההתאחדות, נחה דעתנו כי ההתאחדות פעלה בעניין זה בתום לב ובסבירות. כמו כן, לא בוססה תשתית עובדתית לעילה שנטענת בדבר הפלייה הפסולה. אכן, היעדרם של קריטריונים כתובים, באופן סדור ומובנה, ביחס לאופן שיבוץ הקבוצות בליגות אלה, הוא בעייתי".

"עם זאת, משלא הוכחה התקיימות אחת העילות האמורות לעיל, לפסילת ההחלטה מושא הערעור, אין מקון להתערבות בית הדין, מה גם שהליגה כבר החלה בעונה זו ושינוי שיבוץ של קבוצות יגרמו לאנדרלמוסיה. רשמנו בפנינו את הודעת ההתאחדות כי מתבצעת עתה עבודת הכנה של קריטריונים כתובים, והם יהיו מוכנים לקראת השיבוצים לעונה הבאה", סיכמו ד"ר זרנקין ופרופ' דויטש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */