ליגת העל לנשים 25-26
4912-5818הפועל בנות קטמון1
4515-8118מ.ס. קרית גת2
2529-3217מכבי כשרונות חדרה3
2434-2618אסא ת"א4
2329-2918מכבי חולון5
1430-1517הפועל רעננה6
956-1418פנתרות אשדוד7
761-1118מ.כ. רמת השרון8

קריית גת הביסה, 3:4 משוגע למכבי אס"א ת"א

ליגת העל לנשים: האלופה רשמה 0:5 מוחץ על חולון, התל אביביות השיגו ניצחון גדול במשחק הפכפך על רעננה. קטמון ירושלים התאוששה, 2:3 לחדרה על רמה"ש

|
דניאלה הלאנה (שחר גרוס)
דניאלה הלאנה (שחר גרוס)

המחזור השביעי של ליגת העל לנשים נערך אתמול (חמישי) עם ארבעה משחקים נהדרים. במוקד – האלופה מ.ס קריית גת הביסה בלי בעיה 0:5 את מכבי חולון, כאשר מכבי אס"א תל אביב רשמה 3:4 במפגש רב שערים על הפועל רעננה שאירחה. בנוסף, מכבי כישרונות חדרה השיגה 2:3 על מ.כ רמת השרון והפועל קטמון ירושלים ניצחה 0:1 בחוץ את מכבי פנתרות אשדוד

קריית גת – מכבי חולון 0:5

ניצחון שישי העונה לאלופת המדינה. הדרומיות שוב כבשו בצרורות מול היריבה של רמי צבי. צמד של ערבה שחף עם שער שני כבר בדקה ה-20, גול של דניאלה הלנה (25'), שער נוסף של רוני דגן (83') וכיבוש נוסף של נועה סלימהוגיץ' (90'), חתמו תוצאה בהפרש גדול על האורחת שתנסה להתאושש במחזור הבא. קריית גת מצידה, עלתה למאזן של 19 נקודות.

הפועל רעננה – מכבי אס"א ת"א 4:3

משחק משוגע בין הקבוצה מהשרון לתל אביביות. סימאו סמיה כבשה ראשונה לזכות האורחות בדקה ה-6, טטיאנה גלדיס ענתה לה עם שוויון בדקה ה-15 וגם הצליחה להפוך בדקה ה-42. וזה לא נגמר כאן, טל תלמה הרשיתה לזכות אס"א בדקה ה-44 וקבעה 2:2 במחצית שהיווה רמז לבאות. אחרי ההפסקה, ויקטוריה ציקון הזיזה את הרשת והביתיים שוב היו בפיגור (65'), אך לא להרבה זמן כי טטיאנה השלימה שלושער ואיזנה פעם נוספת (67'). במצב של 3:3, סימאו סמיה אמרה את המילה האחרונה (76') וקבעה כי הקבוצה מת"א תהיה זו שתנצח.

כישרונות חדרה – רמת השרון 2:3

ניצחון שני העונה לחדרתיות, שהשאירו את היריבה הישירה באותו מפגש מתחת לקו האדום. פאוסטינה קיירמה כבשה בדקה ה-14 לזכות קבוצת החוץ, לייסלה סנטוס קרוז איזנה (31') ויומירה ראיוס דאגה לשים שוב את החבורה של יוגב צמח ביתרון עם פנדל מוצלח בדקה ה-71. לייסלה השלימה צמד מאוחר בדקה ה-82 ונתנה למעשה את האות לזוהר גת להבקיע את השער המנצח לביתיות בדקה ה-85 של ההתמודדות.

פנתרות אשדוד – קטמון ירושלים 1:0

הירושלמיות ממשיכות לרדוף אחרי קריית גת. במחזור הקודם, הקבוצה מהבירה שנכנעה לאלופה במחזור הקודם, קמה מול היריבה מעיר הנמל כדי לאסוף עוד שלוש נקודות כדי להשאיר את הפער מהמקום הראשון על ארבע בלבד. זה לא היה קל נגד החניכות של תמיר טובול, אך לבסוף שער של דוריס בואדואה בדקה ה-86 קבע ניצחון.

