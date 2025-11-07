יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:30
"זו עונה קריטית עבורי, התקבלתי בחום בקבוצה"

אופק ביטון קשר הפועל חיפה: "המאמן רצה אותי מהרגע הראשון. המשחק מול הפועל פ"ת? לא נשמש תפאורה". אראל טרם גיבש הרכב, וגם: הבשורה לגבי המשכורות

אופק ביטון ברגע מאושר (עמרי שטיין)
אופק ביטון ברגע מאושר (עמרי שטיין)

בצל האכזבה של השבועיים האחרונים, בהם הקבוצה ספגה לא פחות משבעה שערי חובה והפסידה לבית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד, לפחות בכל מה שנוגע להתנהלות מחוץ למגרש, במועדון יכולים לרשום וי גדול אחרי שהוחלט שלא עוד העברת משכורות באמצעות צ'קים שלא אחת מתעכבים – אלא שתשלום המשכורות מבוצע כפי שאמור להיות בכל מקום מסודר עם העברה בנקאית לחשבון של כל עובד במערכת.

לקראת משחקה של הקבוצה ביום ראשון מול הפועל פתח תקווה (ראשון, 20:00), גל אראל טרם גיבש את ההרכב, אבל נראה שלפחות לגבי הקישור מי שיצטרך להמשיך במומנטום החיובי שהוא מצוי בו הוא הקשר אופק ביטון שהתייחס להתמודדות ואמר: "ספגנו שבעה שערים קלים ונאיבים בשני המשחקים האחרונים ונצטרך לתת על זה את הדעת. אנחנו מכירים את החסרונות והיתרונות של הפועל פ"ת ואין לנו כוונה לשמש כתפאורה. נבוא לתת בראש כדי לנצח".

על ההתאקלמות שלו אמר: "המאמן רצה אותי מהרגע הראשון יותר מכל אחד אחר והלכתי עם מי שרוצה אותי הכי הרבה. התקבלתי בחום בקבוצה ואני מבחינתי שואף לכמה שיותר מספרים, ולעזור לקבוצה לעמוד ביעד של הגעה לפלייאוף העליון. יש כאן חדר הלבשה מאד מגובש ועכשיו חשוב שנצא לפגרה עם ניצחון".

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

על הגיחה הקצרה שלו לאירופה והחזרה לישראל סיפר: "היה חשוב לי לחוות את היציאה לאירופה. ניסיתי למרות שלא הלך טוב. חזרתי לארץ וחשוב לי היה להתרומם מהסיטואציה ולא לשקוע. עונה מאד קריטית עבורי. מקווה לעשות כמה שיותר מספרים ולהגיע עם הקבוצה הכי רחוק".

