יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

חזיזה, גורה וסטיוארט יפתחו, סוף ויובאנוביץ' לא

למעלה מ-2,000 אוהדים ירוקים ילוו את מכבי חיפה למשחק מול בני סכנין בדוחא מחר ב-17:30. ברק בכר יחזור למערך של 4 בהגנה, הקבוצה יצאה לערב גיבוש

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

על רקע האפשרות שבסיום העונה משקיעים אמריקאים בראשותו של איש העסקים, אדם פריד, וגורמים נוספים יכנסו לשותפות על בעלות המועדון יחד עם יעקב שחר, במכבי חיפה יכולים להיות מעודדים מהעובדה שקהל רב יגיע מחר (שבת, 17:30) לדוחא למשחק מול בני סכנין כדי לתמוך בקבוצה.

אם בשנים האחרונות וגם באלו שחיפה זכתה בשלוש אליפויות אוהדיה היו מביאים בממוצע 700 אוהדים למשחקי החוץ בדוחא מול סכנין, הרי שדווקא העונה, כאשר הקבוצה עברה טלטלה משמעותית ונמצאת במקום השמיני אחרי שישה משחקים בהם לא ניצחה, לא פחות מ-2,000 אוהדים יגיעו מחר למשחק על מנת לעודד ולתמוך בשחקנים, כדי שישברו את הבצורת הארוכה וייצאו לדרך חדשה.

על מנת שזה יקרה, הירוקים יהיו חייבים להתעלות על עצמם ולנסות להשיג הכרעה מול קבוצה עיקשת ומאומנת, שתמיד עשתה חיים קשים לקבוצות הצמרת בדוחא. אתמול, לאחר האימון, הקבוצה יצאה לערב גיבוש שאמור גם לרומם את מצב הרוח.

ברק בכר באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)ברק בכר באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

על פי האימון, נראה שברק בכר ימשיך עם ההרכב שעלה למחצית השנייה מול הפועל ירושלים. מעבר למערך של ארבעה שחקני הגנה, שכולל את יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג וקני סייף, מכבי חיפה תחזור לשחק עם קו קדמי שיכלול את שני שחקני הכנף קנג'י גורה והקפטן דולב חזיזה, כאשר בקישור אמורים להמשיך עלי מוחמד, פיטר אגבה ואיתן אזולאי, שיכול היה לראות את עצמו בצדק מבחינתו מאוכזב מכך שלא זומן לסגל נבחרת ישראל למשחקים מול ליטא ומולדובה.

אזולאי נמצא השנה בתקופה טובה מאוד ויש מחר ציפייה שיאיים יותר על שער היריב מהקו השני כדי לנסות ולהבקיע. אחד השחקנים שמשווע לדקות משחק הוא החלוץ גיא מלמד, שחזר לסגל כבר בשבוע שעבר אבל לא קיבל את ההזדמנות לשחק. מלמד משוכנע ביכולתו לחזור ולכבוש שערים במידה ויקבל את ההזדמנות לכך.

איתן אזולאי (עמרי שטיין)איתן אזולאי (עמרי שטיין)

חלוץ אחר שלא מספק את הסחורה הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ', שגם שפת הגוף שלו באימונים ובמשחקים לא מותירה ספק באשר לחוסר שביעות הרצון מהיכולת שלו עד כה. גם מתיאס נהואל, שקיבל השנה יותר מהזדמנות אחת ולא הצדיק את הקרדיט, יחכה מהספסל להזדמנות נוספת.

הרכב משוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, עלי מוחמד, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה וטריבנוטה סטיוארט. 

