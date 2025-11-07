יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:27
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

גנטוס יחליף את אבו עביד, בסיל חורי את מירניאן

בני סכנין מתכוננת למכבי חיפה מחר ב-17:30 כשהיא תיאלץ לבצע שני חילופים כפויים, מחמאות לחילו. מימר: "קבוצה איכותית, חשוב לדעת לצמצם את הפערים"

|
איאד אבו עביד ומארון גנטוס (רדאד ג'בארה)
איאד אבו עביד ומארון גנטוס (רדאד ג'בארה)

בני סכנין תארח מחר (שבת, 17:30) בדוחא את מכבי חיפה לקרב מסקרן ומאתגר במיוחד ללא שניים משחקני ההרכב שלה, איאד אבו עביד המוצהב וארתור מירניאן, שלא נמצא בארץ מסיבות אישיות ויחזור רק לאחר הפגרה.

את אבו עביד אמור להחליף במרכז ההגנה מארון גנטוס ואת מירניאן יחליף בסיל חורי. בקבוצה מרוצים מאד מהבלם חסן חילו שעד כה נחשב לשחקן חשוב מאוד במערך של מימר. כ-3,000 אוהדי הקבוצה יגיעו לתמוך בשחקנים.

המאמן שרון מימר התייחס למפגש: “אנחנו לקראת משחק מאוד מאתגר מול קבוצה איכותית מאוד, עם צוות אימון ברמה הכי גבוהה שיש. אתגר קשה עבורנו ואני מקווה שנצלח אותו אם נבוא ברמת המוכנות הכי גדולה שניתן. חשוב לדעת לצמצם את הפערים ולנסות להשיג תוצאה טובה בבית שלנו”.

שרון מימר (אורן בן חקון)שרון מימר (אורן בן חקון)

עדן שמיר: “אנחנו יודעים היטב את האיכויות של מכבי חיפה למרות שהיא נמצאת בתקופה לא טובה. נרצה להמשיך את המומנטום שלנו. חשוב שניתן הכל מול הקהל שלנו כדי לנצח ולשמח את כולם ולהמשיך קדימה”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ, עדן שמיר, אחמד טאהא, מתיו קוג’ו, איברהימה דראמי, אחמד סלמן ובסיל חורי.

