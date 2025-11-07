גנטוס יחליף את אבו עביד, בסיל חורי את מירניאן

בני סכנין תארח מחר (שבת, 17:30) בדוחא את מכבי חיפה לקרב מסקרן ומאתגר במיוחד ללא שניים משחקני ההרכב שלה, איאד אבו עביד המוצהב וארתור מירניאן, שלא נמצא בארץ מסיבות אישיות ויחזור רק לאחר הפגרה.

את אבו עביד אמור להחליף במרכז ההגנה מארון גנטוס ואת מירניאן יחליף בסיל חורי. בקבוצה מרוצים מאד מהבלם חסן חילו שעד כה נחשב לשחקן חשוב מאוד במערך של מימר. כ-3,000 אוהדי הקבוצה יגיעו לתמוך בשחקנים.

המאמן שרון מימר התייחס למפגש: “אנחנו לקראת משחק מאוד מאתגר מול קבוצה איכותית מאוד, עם צוות אימון ברמה הכי גבוהה שיש. אתגר קשה עבורנו ואני מקווה שנצלח אותו אם נבוא ברמת המוכנות הכי גדולה שניתן. חשוב לדעת לצמצם את הפערים ולנסות להשיג תוצאה טובה בבית שלנו”.

שרון מימר (אורן בן חקון)

עדן שמיר: “אנחנו יודעים היטב את האיכויות של מכבי חיפה למרות שהיא נמצאת בתקופה לא טובה. נרצה להמשיך את המומנטום שלנו. חשוב שניתן הכל מול הקהל שלנו כדי לנצח ולשמח את כולם ולהמשיך קדימה”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ, עדן שמיר, אחמד טאהא, מתיו קוג’ו, איברהימה דראמי, אחמד סלמן ובסיל חורי.