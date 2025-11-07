יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:28
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

"מרוצה מהשער שלי, כשחתמתי האמנתי בקבוצה"

קניקובסקי אחרי שכבש ב-1:3 של פרנצווארוש על לודוגורץ: "צריך להישאר עם רגליים על הקרקע", מחמאות לישראלי: "מהלך מרהיב". קין התייחס לשמועות

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

המחזור הרביעי של הליגה האירופית סיפק לנו מצד אחד זווית ישראלית בה מכבי תל אביב נכנעה 2:0 לאסטון וילה, ומצד שני את גבי קניקובסקי שכבש שער נהדר במדי פרנצווארוש ב-1:3 על לודוגורץ. הקשר הישראלי הרשית את הראשון בדקה ה-31, כדי לעזור להונגרים לנצח בפעם השלישית ברציפות במפעל.

אקס מכבי תל אביב התראיין לתקשורת ההונגרית בסיום המשחק וסיפר על הגול שהבקיע: “הכדור כמעט נפל אליי, לא הייתי צריך לעשות שום דבר אחר, פשוט הכנסתי את הרגל, אבל אני מאוד מרוצה מהשער שלי”.

“במחצית הראשונה שיחקנו כדורגל טוב, אחר כך קצת נסוגנו, גם היריבה השתפרה, אך שמרנו על שלוש הנקודות בבית וזה הדבר הכי חשוב. כשחתמתי כאן, האמנתי בקבוצה הזאת, שאנחנו יכולים להתקדם בתחרות. זה קרוב, אבל צריך להישאר עם רגליים על הקרקע”, הוסיף קניקובסקי.

גבי קניקובסקי (IMAGO)גבי קניקובסקי (IMAGO)

בתקשורת המקומית, הישראלי קיבל מחמאות רבות כשהבעיטה שלו הופיעה בכמה מקומות בתמונה הראשית: “פרנצווארוש בלתי ניתנת לעצירה, זה היה מהלך מרהיב של קניקובסקי”, נכתב באחד מהאתרים המרכזיים בהונגריה.

לאחר הניצחון, רובין קין, מאמן פרנצווארוש ואקס נוסף של מכבי ת”א, דיבר עם השחקנים זמן רב בחדר ההלבשה כך על פי הדיווחים ההונגרים. גם מסיבת העיתונאים שלו הייתה תוססת, כשהאירי התייחס לשמועות על מעבר אפשרי שלו לסלטיק או לפרמייר ליג: “לא אכפת לי מהשמועות, אני מתרכז בעבודה שלי כאן”.

