יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

דריכות בנתניה: "המיקום של בני ריינה לא משקף"

היהלומים רוצים להעפיל מחר ב-18:30, לפחות זמנית, למקום ה-3. אבוקסיס לא יבצע שינויים ב-11 שניצחו את ק"ש. לאחר שנתיים: ארגון האוהדים חוזר ליציע

|
שחקני מכבי נתניה (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה (ראובן שוורץ)

כשהיא עם רצף של שלושה ניצחונות בליגה, מכבי נתניה תארח מחר (שבת, 18:30) את מכבי בני ריינה, בידיעה שניצחון יעלה אותה למקום השלישי, לפחות עד משחקה של בית"ר ירושלים ביום ראשון מול מכבי ת"א, תסריט שהיה נראה לא ריאלי לאחר שלושה מחזורי ליגה.

למרות ההבדל במיקום בטבלה, בנתניה לא מקלים ראש ביריבה, שנתנה פייט להפועל באר שבע ומכבי תל אביב בשני משחקיה האחרונים. "המיקום של ריינה בטבלה לא משקף. הם השתפרו והם קבוצה קשה. הקבוצות של אדהם האדיה תמיד עושות חיים קשים ליריבות", אמרו בנתניה.

מבחינת ההרכב, לראשונה מזה מספר שבועות, המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על אותם 11 שניצחו את עירוני קריית שמונה בתחילת השבוע. אבוקסיס עשוי לכלול בסגל את מוחמד ג'טיי, שחזר לכשירות, כשמנגד, מקסים פלקושצ'נקו ייעדר לתקופה של חודש וחצי.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

בשורה מעודדת נוספת עבור היהלומים מגיעה מכיוונו של ארגון האוהדים LOCOS VATOS שהודיע אמש על חזרתו ליציעים. לאחר שנתיים בהן היה מעורבים מספר מחברי הארגון בתביעות מול המועדון, הודיעו בארגון שהדברים נסגרו.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, יובל שדה, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */