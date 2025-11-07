דריכות בנתניה: "המיקום של בני ריינה לא משקף"

כשהיא עם רצף של שלושה ניצחונות בליגה, מכבי נתניה תארח מחר (שבת, 18:30) את מכבי בני ריינה, בידיעה שניצחון יעלה אותה למקום השלישי, לפחות עד משחקה של בית"ר ירושלים ביום ראשון מול מכבי ת"א, תסריט שהיה נראה לא ריאלי לאחר שלושה מחזורי ליגה.

למרות ההבדל במיקום בטבלה, בנתניה לא מקלים ראש ביריבה, שנתנה פייט להפועל באר שבע ומכבי תל אביב בשני משחקיה האחרונים. "המיקום של ריינה בטבלה לא משקף. הם השתפרו והם קבוצה קשה. הקבוצות של אדהם האדיה תמיד עושות חיים קשים ליריבות", אמרו בנתניה.

מבחינת ההרכב, לראשונה מזה מספר שבועות, המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על אותם 11 שניצחו את עירוני קריית שמונה בתחילת השבוע. אבוקסיס עשוי לכלול בסגל את מוחמד ג'טיי, שחזר לכשירות, כשמנגד, מקסים פלקושצ'נקו ייעדר לתקופה של חודש וחצי.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

בשורה מעודדת נוספת עבור היהלומים מגיעה מכיוונו של ארגון האוהדים LOCOS VATOS שהודיע אמש על חזרתו ליציעים. לאחר שנתיים בהן היה מעורבים מספר מחברי הארגון בתביעות מול המועדון, הודיעו בארגון שהדברים נסגרו.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, יובל שדה, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.