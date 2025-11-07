יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הפועל ירושלים מוכנה להפועל ת"א: "באים לנצח"

הקבוצה מהבירה רוצה לתרגם את נקודת האור מהתיקו בסמי עופר לניצחון בכורה העונה. במועדון מדברים על אנרגיות חדשות ואופטימיות: "מאמינים בעצמנו"

|
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

אחרי פתיחת עונה קשה, הפועל ירושלים חוזרת הביתה עם מעט רוח חדשה במפרשים. בשבת האחרונה בסמי עופר היא חזרה מפיגור כפול וחילצה נקודה דרמטית ממכבי חיפה, תוצאה שהביאה עמה אנרגיות מחודשות. “זה אולי היה רק תיקו, אבל זו תחושה של תקווה”, אמרו במועדון.

מחר, מול הפועל תל אביב (שבת, 15:00), מגיעה ההזדמנות לתרגם את האנרגיה מהמשחק הקודם למשהו מוחשי, ניצחון ראשון בליגה. זה יקרה במשחק בית ראשון העונה בשעות הצהריים, באווירה חגיגית של שבת ירושלמית: שערים ופאן זון ייפתחו ב-13:30, יתקיימו פעילויות לילדים, והמועדון ישיק קולקציית מוצרים חדשה לשנת המאה.

בפן המקצועי, הקבוצה תקווה להכשיר את שחקן הכנף מתן חוזז, שסובל מקרע קטן בשריר המקרבים ונמצא בספק להתמודדות. בקבוצה עושים מאמצים גדולים כדי להעמיד אותו לרשות זיו אריה.

מתן חוזז (עמרי שטיין)מתן חוזז (עמרי שטיין)

בירושלים אמרו לקראת המשחק: “המפתח שלנו יהיה להתמודד עם העומס שהפועל תל אביב מייצרת במרכז. מסמי עופר אנחנו חייבים להביא את המשמעת הטקטית, האינטנסיביות והאופי. את שחקני הבית שהתעלו, את הדרך שבה החילופים נכנסו, ואת האמונה שליוותה את כולם עד השריקה האחרונה. אנחנו באים לנצח, מאמינים בעצמנו, והאווירה טובה. בעזרת הקהל שלנו זה הזמן להביא שלוש נקודות".

מי שמגלם את הרוח הירושלמית הוא הקשר הצעיר איליי מדמון, שכבש את שער השיוויון מול מכבי חיפה: “אין דרך לצאת מזה, אלא להיות ביחד, השחקנים, הצוות, הקהל. לשמור על הרוח המיוחדת של הפועל ירושלים. במשחק האחרון בסמי עופר הייתה תצוגה מדהימה של הקהל, ואנחנו רוצים להחזיר לו את אותה תחושת גאווה גם בטדי, אמר הקשר, שהוסיף: “היינו אחרי שישה הפסדים רצופים, ידענו לעצור את המפולת ולעשות נקודות. עכשיו אנחנו חייבים לנצח. הפועל תל אביב קבוצה מאתגרת מאוד, אבל אנחנו לא מורידים את הראש לרגע. נבוא עם אמונה, עם אחריות ועם הרבה לב".

איליי מדמון (אורן בן חקון)איליי מדמון (אורן בן חקון)

לקראת המשחק, נמכרו כבר 5,000 כרטיסים לקהל האורח. בהפועל ירושלים מצפים גם לנוכחות גדולה מהקהל המקומי, במיוחד לאור שעת המשחק המוקדמת שמאפשרת הגעה של משפחות וילדים.

בעמק הארזים מבינים שהשבת הזו יכולה להיות נקודת מפנה. עם רוח מחודשת ואמונה שקטה ש“הפעם זה יקרה”, הפועל ירושלים תנסה סוף סוף להפוך את ההתאוששות של המחזורים האחרונים לניצחון שיקרב אותה אל שאר היריבות בתחתית הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */