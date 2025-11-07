יום שישי, 07.11.2025 שעה 07:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
67%773-8059מונאקו4
62%649-6838אולימפיאקוס5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%746-7169באיירן מינכן8
56%787-7819פנאתינייקוס9
50%639-6698ריאל מדריד10
44%727-7129פנרבחצ'ה11
44%790-8019פאריס12
44%751-7179וירטוס בולוניה13
38%676-6508אנדולו אפס14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
33%812-7789באסקוניה17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

שינוי הזהות, התנודות החריגות והגנה שלא קיימת

האזינו לפודקאסט מכבי ת"א סל: הקבוצה הפכה מכזו עם כוכבים שמוכנים להוביל למפתחת שחקנים, קטש עם צעדים שנויים במחלוקת ולאן נעלמו התקפות המעבר?

|
טי ג'יי ליף מטביע (ג'ורג'ה קוסטיץ')
טי ג'יי ליף מטביע (ג'ורג'ה קוסטיץ')

בפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב בכדורסל עם משה ברדה ולי נוף, ניסינו להבין מה בדיוק קורה בצהוב אחרי ההפסד הדרמטי 112:107 למונאקו בהארכה. דיברנו על כך שמכבי תל אביב שיתפה רק ארבעה זרים ביורוליג, ומה זה אומר על עומק הסגל ועל תהליך בניית הקבוצה. ניסינו לפענח את התנודות החריגות בדקות המשחק: איך שחקן שלא ראה מגרש חמישה משחקים פתאום פותח בחמישייה ומה זה עושה לדינמיקה של הקבוצה.

נגענו גם בשינוי הזהות של מכבי תל אביב. איך היא הפכה בשנים האחרונות לקבוצה שמפתחת שחקנים, במקום להיות קבוצה שמבוססת על כוכבים שכבר מוכנים להוביל. עסקנו גם בבעיות ההגנה, שנראית כאילו פשוט לא קיימת, ובחוסר היכולת של הצהובים לייצר נקודות בהתקפות מעבר, אלמנט שהיה בעבר אחד מנשקי הקטל העיקריים שלהם. האזנה נעימה

iframe src="https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitabc/5706f8f8-9a32-4746-980f-b38e000c8314/embed?style=cover" allow="autoplay; clipboard-write" width="100%" height="180" frameborder="0" title="מכבי תל אביב – הרבה שאלות ומעט תשובות">
