78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
67%773-8059מונאקו4
62%649-6838אולימפיאקוס5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%746-7169באיירן מינכן8
56%787-7819פנאתינייקוס9
50%639-6698ריאל מדריד10
44%727-7129פנרבחצ'ה11
44%790-8019פאריס12
44%751-7179וירטוס בולוניה13
38%676-6508אנדולו אפס14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
33%812-7789באסקוניה17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

"אנחנו לא במקום טוב למכבי ת"א ולאף קבוצה"

תסכול אצל הצהובים אחרי ה-112:107 למונאקו: "אנחנו במאזן 7:2, היינו צריכים לנצח ולא משנה הדרך. שוב לקחו עלינו מלא ריבאונדים, זה עניין של ריכוז"

|
ג'יילן הורד עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')
ג'יילן הורד עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“היינו צריכים לנצח ולא משנה הדרך”, אמרו במכבי תל אביב, שם קיימת אכזבה לאחר ההפסד 112:107 אמש (חמישי) למונאקו במסגרת המחזור התשיעי של היורוליג בתום הארכה. הצהובים ירדו למאזן של שני ניצחונות אל מול שבעה הפסדים, כאשר בשבת הם יתארחו אצל אליצור נתניה במסגרת הליגה ובשבוע הבא מצפה להם שבוע משחקים כפול ביורוליג.
“הפסדנו, אין תירוצים”, הוסיפו בסביבת הקבוצה, שם שוב ראו כיצד יכולת טובה במשך יותר משלושה רבעים הופכת לפיגור ובסופו של דבר להפסד שביעי במספר העונה, שמתחילה להזכיר יותר ויותר את העונה שעברה עם כל משחקי הכמעט ניצחון. גם בעונה שעברה, הקבוצה הייתה שם, אבל זה פשוט לא היה מספיק במבחן התוצאה.
טבעי ולגיטימי שקבוצה שנבנתה מאפס תחווה כאבי גדילה כל עוד ישנו איזה גרף שיפור, איזו עקומת למידה, אך הלמידה והשיפור, גם אם קיימים במעט, לא קורים מספיק וגם קורים לאט מדי. “הובלנו במשחק ויכולנו לגמור אותו ולא עשינו זאת”, ציינו במועדון. הרי מחזיקת גביע המדינה כבר הובילה כמעט לכל אורכו של המשחק ובכל פעם שמונאקו התקרבה, קבוצתו של עודד קטש ידעה לשמור על מרחק הביטחון ולהגדיל אותו, עד שהגיע לו הרבע הרביעי.

עודד קטש (מרטין גוטדאמק)עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

“למרות ששיחקנו טוב זה לא משנה, היה משחק טוב של ג’יילן הורד ושל טי ג’יי ליף, אבל מי זוכר את זה? זוכרים שאנחנו במאזן 7:2 שלילי וזה לא מקום טוב למכבי תל אביב, ולא רק למכבי, אלא לכל קבוצה. זה לא מאזן טוב”, אמרו אצל הצהובים בהתייחסות לאשר התרחש על הפרקט אתמול בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ’.
בין שבסיום המשחק ובין שבהארכה, שוב בלט הצורך בכך שתמיר בלאט יהיה זה שיקבל את ההחלטות ויריץ את ההתקפה, דבר שכאמור כבר עשה את ההבדל בין ניצחונות להפסדים העונה בתחרות הבכירה של אירופה, אך אתמול, בהארכה הוא לא פתח על הפרקט ואין ספק שברבע הרביעי הוא היה צריך להיות יותר על הפרקט. אולי הוא סיים את המשחק בלי נקודות, אך היו לרכז 6 אסיסטים וחטיפה עם שני איבודים, כשקבלת ההחלטות שלו נהדרת וההתקפה שוטפת איתו. “בדיעבד כולם חכמים ואולי היה אפשר לעשות את הדברים אחרת. בסוף היו כל מיני החלטות שיכולנו לשנות בהן את המשחק”, אמרו במועדון.

טי גטי ג'יי ליף מטביע (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

מכבי תל אביב עד כה לא מענישה מספיק במתפרצות. למעשה, יותר מדי התקפות מעבר הופכות פתאום ל’סט אופנס’, מה שאולי מעצים את גודל הפספוס ההתקפי. אחת הבעיות שעלתה לאורך העונה עד כה היא הריבאונד, ומי שיכול היה לסייע ובדקות הסיום של הארכה לא היה על הפרקט כשמונאקו חגגה בגזרה הזו הוא רומן סורקין. “בהתקפה שוב לקחו עלינו הרבה ריבאונדים. זה עניין של ריכוז כי הראינו שאנחנו יכולים לסגור לריבאונד ברוב שלבי המשחק”, אמרו במכבי.
הצהובים סיכמו את ליל אמש: “מאוכזבים זו לא מילה. היינו צריכים לנצח בבית שלנו נגד קבוצה שהיינו יותר טובים ממנה במהלך רוב המשחק, אבל זה לא משנה, כי בסוף זוכרים את התוצאה, והתוצאה לא טובה. לא ציפינו להיות במקום הזה, ציפינו לתוצאה אחרת, זה היה חשוב מאוד עבורנו והשורה התחתונה היא שהפסדנו”. לוח המשחקים של מכבי תל אביב לא הופך קל יותר ובשבוע הבא היא תפגוש את פנרבחצ’ה ואת באסקוניה, זאת על רקע המאמצים להמשיך ולחזק את הסגל גם בעמדות הפנים.

גג'ימי קלארק עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')
