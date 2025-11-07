"אכזבה לצד גאווה, עמדנו מול קבוצת פרמייר ליג"

מכבי תל אביב סיימה את המשחק אמש (חמישי) מול אסטון וילה עם הפסד 2:0 באנגליה. הצהובים עם נקודה אחת מתוך 12 אפשריות בקמפיין, אך הם יצאו מהמשחק עם תחושות יחסית חיוביות, כאשר בקבוצה אמרו: "יש אכזבה לצד גאווה. עמדנו היטב נגד קבוצת פרמייר ליג מהחלק העליון והיינו שווים נגדה שני שערים, שיחקנו נכון וכולם יודעים שאלמלא החמצות קשות ושופט שהמציא פנדל, המשחק היה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי".

אלופת ישראל הציגה משחק טקטי טוב עם עמידה הגנתית נכונה, כאשר טייריס אסאנטה, איסוף סיסוקו ורוי רביבו הרשימו במיוחד, כשגם רז שלמה והייטור קיבלו מחמאות על המשחק שהציגו. הבלם הברזילאי נכנס במקום מוחמד עלי קמארה שנפצע והוחלף כבר אחרי 14 דקות, והראה שהוא ללא ספק שווה הרכב במכבי תל אביב. בקבוצה בסך הכל היו מרוצים מההופעה של כולם ואין ספק שהיו גם שחקנים שלקחו את ההזדמנות שניתנה להם - לא רק הייטור, אלא גם חליו וארלה, שהשאיר הרבה חומר למחשבה לז'רקו לאזטיץ' לקראת בית"ר ביום ראשון.

כמובן שבמכבי ת"א יודעים שאלמלא שתי החמצות של דור פרץ, כאשר הראשונה הייתה כמובן קשה במיוחד, אפשר היה לצאת עם יותר מהמשחק. הפנדל שנשרק הכעיס מאוד את הצהובים ואחד מהם אמר: "אנחנו סובלים מאוד בשנתיים האחרונות מהשופטים בליגה האירופית, אין לנו מה לעשות יותר מדי, זו המציאות שאיתה אנחנו צריכים לחיות וחבל שזה לא מרגיש הכי נקי שיש". על ההמשך אמרו בקבוצה: "משחק כזה נותן לנו אמונה שיהיה אפשר להביא נקודות מול ליון במשחק שמחכה אחרי הפגרה".

לקראת בית"ר ירושלים ביום ראשון, לז’רקו לאזטיץ' יהיה הרבה על מה לחשוב, אם כי למעט פציעתו של קמארה שתוליד שינוי בהרכב ואולי שינוי בעמדת החלוץ, ספק אם המאמן בכלל צריך לגעת בהרכב. הצהובים הציגו משחק טקטי מהטובים ביותר שלהם העונה אם לא הטוב שבהם וניכר ששחקנים כמו איתמר נוי וגם וארלה הראו שהם שווים את המקום ב-11, כך שיהיה מעניין לראות מה יחליט בסופו של דבר המאמן במשחק החשוב שמחכה רגע לפני היציאה לפגרה.