יום שישי, 07.11.2025 שעה 06:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"אכזבה לצד גאווה, עמדנו מול קבוצת פרמייר ליג"

מכבי ת"א אמנם נכנעה 2:0 לאסטון וילה, אך לקחה הרבה דברים חיוביים: "היינו שווים 2 שערים". אסאנטה, סיסוקו ורביבו הרשימו, מחמאות גם להייטור ושלמה

|
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב סיימה את המשחק אמש (חמישי) מול אסטון וילה עם הפסד 2:0 באנגליה. הצהובים עם נקודה אחת מתוך 12 אפשריות בקמפיין, אך הם יצאו מהמשחק עם תחושות יחסית חיוביות, כאשר בקבוצה אמרו: "יש אכזבה לצד גאווה. עמדנו היטב נגד קבוצת פרמייר ליג מהחלק העליון והיינו שווים נגדה שני שערים, שיחקנו נכון וכולם יודעים שאלמלא החמצות קשות ושופט שהמציא פנדל, המשחק היה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי". 

אלופת ישראל הציגה משחק טקטי טוב עם עמידה הגנתית נכונה, כאשר טייריס אסאנטה, איסוף סיסוקו ורוי רביבו הרשימו במיוחד, כשגם רז שלמה והייטור קיבלו מחמאות על המשחק שהציגו. הבלם הברזילאי נכנס במקום מוחמד עלי קמארה שנפצע והוחלף כבר אחרי 14 דקות, והראה שהוא ללא ספק שווה הרכב במכבי תל אביב. בקבוצה בסך הכל היו מרוצים מההופעה של כולם ואין ספק שהיו גם שחקנים שלקחו את ההזדמנות שניתנה להם - לא רק הייטור, אלא גם חליו וארלה, שהשאיר הרבה חומר למחשבה לז'רקו לאזטיץ' לקראת בית"ר ביום ראשון. 

כמובן שבמכבי ת"א יודעים שאלמלא שתי החמצות של דור פרץ, כאשר הראשונה הייתה כמובן קשה במיוחד, אפשר היה לצאת עם יותר מהמשחק. הפנדל שנשרק הכעיס מאוד את הצהובים ואחד מהם אמר: "אנחנו סובלים מאוד בשנתיים האחרונות מהשופטים בליגה האירופית, אין לנו מה לעשות יותר מדי, זו המציאות שאיתה אנחנו צריכים לחיות וחבל שזה לא מרגיש הכי נקי שיש". על ההמשך אמרו בקבוצה: "משחק כזה נותן לנו אמונה שיהיה אפשר להביא נקודות מול ליון במשחק שמחכה אחרי הפגרה". 

דור פרץ מתקדם (ראובן שוורץ)דור פרץ מתקדם (ראובן שוורץ)

לקראת בית"ר ירושלים ביום ראשון, לז’רקו לאזטיץ' יהיה הרבה על מה לחשוב, אם כי למעט פציעתו של קמארה שתוליד שינוי בהרכב ואולי שינוי בעמדת החלוץ, ספק אם המאמן בכלל צריך לגעת בהרכב. הצהובים הציגו משחק טקטי מהטובים ביותר שלהם העונה אם לא הטוב שבהם וניכר ששחקנים כמו איתמר נוי וגם וארלה הראו שהם שווים את המקום ב-11, כך שיהיה מעניין לראות מה יחליט בסופו של דבר המאמן במשחק החשוב שמחכה רגע לפני היציאה לפגרה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */