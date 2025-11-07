יום שישי, 07.11.2025 שעה 07:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
67%773-8059מונאקו4
62%649-6838אולימפיאקוס5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%746-7169באיירן מינכן8
56%787-7819פנאתינייקוס9
50%639-6698ריאל מדריד10
44%727-7129פנרבחצ'ה11
44%790-8019פאריס12
44%751-7179וירטוס בולוניה13
38%676-6508אנדולו אפס14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
33%812-7789באסקוניה17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

"ביום די בינוני קלענו 109 נק', זה לא רע בכלל"

שמחה בהפועל אחרי דובאי: "העלנו אינטנסיביות וזה הספיק. י-ם? רוצים את גביע ווינר, זה חשוב לנו". וגם: הלו"ז הלאה ומה אמרו וויינרייט ואוטורו?

וסיליה מיציץ' (IMAGO)
וסיליה מיציץ' (IMAGO)

שישה ניצחונות ברציפות היו להפועל תל אביב עד ההפסד לאולימפיאקוס ובמועדון היו צריכים להגיב אליו עם שבוע של שלושה משחקים, ובינתיים האדומים עם וי ראשון ו-וי שני. לאחר הניצחון על רעננה, מחזיקת היורוקאפ שבה לנצח גם ביורוליג עם 97:109 מרשים במיוחד על דובאי אתמול (חמישי), ובכך היא עלתה למאזן של שבעה ניצחונות ושני הפסדים במפעל הבכיר באירופה.

האדומים נהנו מערב התקפי מדהים בראשות אלייז’ה בראיינט, וסיליה מיציץ’, ג’ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני, שקלעו 25, 19, 15 ו-15 נקודות בהתאמה, והקבוצה הצליחה לקלוע 109 נקודות במשחק חוץ ללא קהל. במועדון בעיקר שמחים מכך שהם ניצחו, וגם מזה שלא הצטרף שחקן לרשימת הפציעות הלא כל כך פשוטה שיש להם.

בהפועל ת”א שמחו: “למרות משחק די בינוני, העלנו אינטנסיביות מתי שהיה צריך וזה הספיק. ביום לא הכי מרשים קלענו 109 נקודות וזה אומר הכל, לא רע בכלל. הפנים קדימה, חשוב לנו להביא תואר ראשון בישראל ומאוד חשוב לנו לנצח את הפועל ירושלים ביום שבת”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל תל אביב)

הקבוצה המריאה מבוסניה ישירות לאחר המשחק וכבר נחתה בישראל, כאשר היא תערוך אימון היום בערב ואין הרבה זמן, כאשר כבר מחר (19:10) היא תשחק משחק על תואר נגד הפועל ירושלים, כאמור בגמר גביע ווינר, שישוחק בהיכל הפיס בירושלים. אגב, ב-15:00 האדומים מהבירה ומת”א ייפגשו כמה מטרים ליד בכדורגל, באצטדיון טדי.

ים מדר נמצא בשלבים אחרונים של הפציעה ולאט לאט חוזר לעצמו, כאשר הצפי היא שלאחר פגרת הנבחרות הוא יוכל לעלות על הפרקט פעם נוספת, כאשר הוא כמובן לא יהיה חלק מהסגל של אריאל בית הלחמי. בנוסף, במועדון מאמינים שברונו קבוקלו יוכל לחזור לשחק באזור אמצע דצמבר, ותומר גינת כזכור ייעדר בין חודש לחודשיים.

אלייזאלייז'ה בראיינט זורק (הפועל תל אביב)

הלו”ז של הפועל ת”א כעת הוא מאתגר במיוחד וחשוב במיוחד, כאשר הוא ייראה כך: גמר גביע ווינר נגד הפועל ירושלים, שבוע כפול ביורוליג מול בסקוניה בסופיה ופנרבחצ’ה בחוץ ולאחר מכן דרבי בליגת העל נגד מכבי תל אביב, אותו הפועל תל אביב תארח בהיכל מנורה מבטחים. בהמשך יש עוד מילאנו, נתניה וריאל מדריד לפני פגרת הנבחרות, שלשם שינוי לא מתנגשת עם היורוליג.

איש וויינרייט שיתף לאחר הניצחון: “לפני המשחק אמרנו שיהיה משחק אגרסיבי ושזו קבוצה מצוינת, אבל דבקנו בתוכנית המשחק. אמנם לא עצרנו את השחקן הכי טוב שלהם, אבל ניצחנו. נלמד מהטעויות ונמשיך למשחק הבא נגד ירושלים. האמנו אחד בשני, ברבע השלישי צברנו מומנטום ויצאנו עם ניצחון”.

דן אוטורו הוסיף על חברו לקבוצה: “אני חושב שברבע השלישי הצלחנו להגביר את הקצב בהגנה, שיחקנו אגרסיבי יותר בהתקפה גם, והדרך שבה שיחקנו ברבע השלישי לגמרי נתן לנו את הניצחון. הפועל ירושלים? המטרה להשלים את השבוע עם עוד ניצחון, אנחנו נבין את תוכנית המשחק וכמו כל לילה ננסה לנצח גם את המשחק הזה”.

