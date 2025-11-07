יום שישי, 07.11.2025 שעה 01:45
"לונדברג יביא ניסיון, יעזור בהרבה אספקטים"

עודד קטש דיבר על השחקן שצפוי להצטרף: "הוא שחקן איכותי. לא רכז קלאסי, אבל יביא איכות". על ההפסד למונאקו: "מתסכל אבל יש הרבה דברים טובים לקחת"

עודד קטש (רועי כפיר)
מכבי תל אביב קיוותה לשפר את המאזן שלה אמש (חמישי), אך לבסוף נכנעה מול מונאקו בתום הארכה ושוב נותרה מתוסכלת. בסוף המשחק, מאמן הקבוצה עודד קטש אישר את חשיפת ONE ודיבר על גבריאל “איפה” לונדברג שצפוי להצטרף למועדון.

קטש הסביר מה לונדברג יביא לקבוצה: “הרבה דברים שחסרים, קצת ניסיון, שחקן שהיה ביורוליג, יכולת, הוא גארד גדול שיכול לעזור לנו בהרבה אספקטים. הוא שחקן איכותי וננסה להכניס אותו יותר מהר”.

לשאלה האם לא רצה להביא רכז יותר קלאסי ענה: “נכון, הוא לא רכז קלאסי, אבל מביא איכויות. קשה למצוא הכל בשחקן אחד, אבל הוא מביא הרבה מאוד דברים, הוא גם יכול לשחק ב-1, גם סקורר, וגם יכול לעזור הגנתית”.

גבריאל לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)גבריאל לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)

בנוגע המשחק הוא סיכם: “מתסכל מאוד, שיחקנו טוב בהרבה דקות וניסינו להיצמד לתוכנית המשחק. יש להם הרבה איכות, כל הזמן היינו צריכים ‘לבחור את הרעל’ כמו שאמורים באנגלית. יש להם הרבה נשקים. היה מאמץ, אני חושב ששיחקנו טוב, אבל בסוף נכנענו לאגרסיביות שלהם. זה נפל על הדברים הקטנים”.

המאמן המשיך: “היו דקות שאפשר להגיד ששלטנו ושיחקנו בדרך הנכונה. אהבתי איך שהגענו ובסוף הפסדנו להמון איכות, לקבוצה עם פורוורדים מאוד דומיננטיים, ומצאנו את הדרכים להתקיף נגד קבוצה הגנתית טובה. מבחינה הגנתית היה לנו מאוד קשה כי יש להם הרבה מאוד נשקים, וריבאונד התקפה שהם לקחו עלינו. הפסדנו לקבוצה מאוד מנוסה שידעה ללכת לקו ברגעים הנכונים. מתסכל אבל אנחנו ממשיכים הלאה.”

עוד הוסיף לגבי הנפילה מהרגליים בדקות הסיום: “מתסכל, אבל יש הרבה דברים טובים לקחת מהרבה דקות. אנחנו חסרים קצת יותר רגליים וגודל, החיסרון של אושיי היה עוזר לנו הגנתית”.

טי גטי ג'יי ליף מטביע (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

למה דאוטין לא שיחק: “דאוטין זה שום דבר מעבר למקצועי. כשכולם בריאים לפעמים יש שחקן או שניים שיוצאים מהרוטציה”. 

בנוסף לקטש, שחקן הקבוצה שהצטיין בהפסד, טי ג’יי ליף, אמר: "בכנות, זה הפסד שנראה כמו הרבה הפסדים שלנו. היה לנו יתרון דו ספרתי, ונתנו לו לחמוק מאיתנו גם בגלל עבירות שהובילו אותם לזריקות עונשין. זה עוד משחק שחשבנו שיכול ללכת לכיוון שלנו, אך נתנו לו לחמוק מאיתנו".

