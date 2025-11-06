יום שישי, 07.11.2025 שעה 00:12
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
90-73סמסונספור1
92-73צליה2
91-43מיינץ3
70-53א.א.ק. לרנקה4
71-53לוזאן5
74-73ראיו וייקאנו6
73-53שטרסבורג7
62-63פיורנטינה8
62-53קריסטל פאלאס9
64-63שחטאר דונייצק10
52-43קופס11
51-33ראקוב צ'נסטוחובה12
52-33דריטה13
52-33יגילוניה ביאלישטוק14
44-83א.א.ק. אתונה15
42-43ספרטה פראג16
43-33נואה17
42-23רייקה18
44-33סיגמה אולומוץ19
43-23קראיובה20
43-23שקנדיה21
47-33לינקולן רד אימפס22
36-73לך פוזנאן23
35-63דינמו קייב24
34-33לגיה ורשה25
37-53זרינסקי מוסטר26
37-23אלקמאר27
24-33האקן28
23-23אומוניה ניקוסיה29
12-03שלבורן30
17-23שמרוק רוברס31
15-03בריידבליק32
19-23אברדין33
06-23סלובן ברטיסלבה34
05-03האמרון ספרטנס35
08-13ראפיד וינה36

פאלאס ניצחה, המשבר של פיורנטינה נמשך

הנשרים מאנגליה המשיכו ביכולת הנפלאה מהליגה עם 1:3 על אלקמאר, הוויולה עם הפסד נוסף, הפעם 2:1 למיינץ. מהפך אדיר לראיו ואייקנו, 1:2 לשטראסבורג

|
איסמעילה סאר וז'אן פיליפ מאטטה חוגגים (IMAGO)
איסמעילה סאר וז'אן פיליפ מאטטה חוגגים (IMAGO)

אמצע הדרך במפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל המועדונים באירופה, הקונפרנס ליג, הגיע אל קיצו עם סיום המחזור השלישי מתוך שישה שנערך הערב (חמישי), וסיפק שלל משחקים מרתקים, שישפיעו על המאבקים הגדולים שצפויים להגיע בהמשך הדרך.

קריסטל פאלאס – אלקמאר 1:2

החניכים של אוליבר גלאסנר ממשיכים לשייט בעונה שלהם, ואחרי שני ניצחונות רצופים על ליברפול בגביע הליגה וברנטפורד בליגה, גם באירופה המארחת הצליחה לסמן וי עם מחצית ראשונה גדולה. מקסנס לקרואה מצא את הרשת ראשון, איסמעילה סאר הכפיל עמוק בתוספת הזמן של המחצית. קודם לכן, ז’אן פיליפ מאטטה החמיץ פנדל. קפטן האורחת סוון מיינאנס צימק, אבל סאר התכבד בצמד שנעל את המשחק.

מיינץ – פיורנטינה 1:2

המשבר של הסגולים ממשיך. כשהם במקום האחרון בליגה האיטלקית ועם המאמן הזמני דניאלה גאלופה על הקווים, הוויולה כבר הובילו משער של סימון סום אחרי רבע שעה מפתיחת המשחק, אבל המארחת הגרמנית לא נשברה, השוותה משער של בנדיקט הולרבאך אחרי בישול של לי ג’ה-סונג, שהתכבד גם בשער המהפך והותיר את קבוצתו מושלמת במפעל.

שחקני פיורנטינה בסיום. הסיוט ייגמר? (IMAGO)שחקני פיורנטינה בסיום. הסיוט ייגמר? (IMAGO)

ראיו ואייקנו – לך פוזנן 2:3

הקבוצה הקטנה ממדריד כמעט נכנעה לפולנים העיקשים, שכבר הובילו בהפרש שני שערים. לואיס פאלמה ואנטוני קוזובאל העניקו יתרון כפול לאורחת, אך איסי פלאסון הצליח לצמק, ובדקה ה-83, חטיפה של אלברו גארסיה הותירה את חורחה דה פרוטוס, שעלה שלוש דקות קודם לכן למגרש מול שער ריק, והאחרון השווה, עד שהמבשל הפך לכובש כשגארסיה התכבד בשער ניצחון אדיר עמוק בתוספת הזמן, שהשלים קאמבק מטורף.

איסי פלאסון. לקח חלק בקאמבק של ראיו (IMAGO)איסי פלאסון. לקח חלק בקאמבק של ראיו (IMAGO)

האקן – שטראסבורג 2:1

ה”אחות הקטנה” של צ’לסי הסתדרה בשבדיה ונותרה אחת מבין תשע קבוצות בלבד שעדיין לא הפסידו במפעל, זאת בזכות גול יחסית מוקדם של חוליו אנסיסו, כשבמחצית השנייה מרסיאל גודו ניצל חוסר שמירה ברחבה כדי להכפיל. על אף טעות בתיאום בין ההגנה לשוער שהובילה לשער מצמק של ג’ון דמבה, אך זה לא הספיק למארחת כדי לחלץ נקודות.

שחקני שטראסבורג חוגגים בשני מעגלים (IMAGO)שחקני שטראסבורג חוגגים בשני מעגלים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

א.א.ק אתונה – שמרוק רוברס 1:1

א.א.ק לרנקה – אברדין 0:0

צלייה – לגיה ורשה 1:2

קופס – סלובן ברטיסלבה 1:3

נואה – סיגמה אולומוץ 2:1

סמסונספור – חמרון ספרטאנס 0:3

שחטאר דונייצק – בריידבליק 0:2

ספרטה פראג – ראקוב 0:0

דינמו קייב – ז’רינסקי 0:6

לוזאן – אומוניה ניקוסיה 1:1

לינקולן רד אימפס – רייקה 1:1

שלבורן – דריטה 1:0

שקנדייה – יאגליונייה 1:1

ראפיד וינה – אוניברסיטטה קראיובה 1:0

