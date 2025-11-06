פאלאס ניצחה, המשבר של פיורנטינה נמשך

אמצע הדרך במפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל המועדונים באירופה, הקונפרנס ליג, הגיע אל קיצו עם סיום המחזור השלישי מתוך שישה שנערך הערב (חמישי), וסיפק שלל משחקים מרתקים, שישפיעו על המאבקים הגדולים שצפויים להגיע בהמשך הדרך.

קריסטל פאלאס – אלקמאר 1:2

החניכים של אוליבר גלאסנר ממשיכים לשייט בעונה שלהם, ואחרי שני ניצחונות רצופים על ליברפול בגביע הליגה וברנטפורד בליגה, גם באירופה המארחת הצליחה לסמן וי עם מחצית ראשונה גדולה. מקסנס לקרואה מצא את הרשת ראשון, איסמעילה סאר הכפיל עמוק בתוספת הזמן של המחצית. קודם לכן, ז’אן פיליפ מאטטה החמיץ פנדל. קפטן האורחת סוון מיינאנס צימק, אבל סאר התכבד בצמד שנעל את המשחק.

מיינץ – פיורנטינה 1:2

המשבר של הסגולים ממשיך. כשהם במקום האחרון בליגה האיטלקית ועם המאמן הזמני דניאלה גאלופה על הקווים, הוויולה כבר הובילו משער של סימון סום אחרי רבע שעה מפתיחת המשחק, אבל המארחת הגרמנית לא נשברה, השוותה משער של בנדיקט הולרבאך אחרי בישול של לי ג’ה-סונג, שהתכבד גם בשער המהפך והותיר את קבוצתו מושלמת במפעל.

שחקני פיורנטינה בסיום. הסיוט ייגמר? (IMAGO)

ראיו ואייקנו – לך פוזנן 2:3

הקבוצה הקטנה ממדריד כמעט נכנעה לפולנים העיקשים, שכבר הובילו בהפרש שני שערים. לואיס פאלמה ואנטוני קוזובאל העניקו יתרון כפול לאורחת, אך איסי פלאסון הצליח לצמק, ובדקה ה-83, חטיפה של אלברו גארסיה הותירה את חורחה דה פרוטוס, שעלה שלוש דקות קודם לכן למגרש מול שער ריק, והאחרון השווה, עד שהמבשל הפך לכובש כשגארסיה התכבד בשער ניצחון אדיר עמוק בתוספת הזמן, שהשלים קאמבק מטורף.

איסי פלאסון. לקח חלק בקאמבק של ראיו (IMAGO)

האקן – שטראסבורג 2:1

ה”אחות הקטנה” של צ’לסי הסתדרה בשבדיה ונותרה אחת מבין תשע קבוצות בלבד שעדיין לא הפסידו במפעל, זאת בזכות גול יחסית מוקדם של חוליו אנסיסו, כשבמחצית השנייה מרסיאל גודו ניצל חוסר שמירה ברחבה כדי להכפיל. על אף טעות בתיאום בין ההגנה לשוער שהובילה לשער מצמק של ג’ון דמבה, אך זה לא הספיק למארחת כדי לחלץ נקודות.

שחקני שטראסבורג חוגגים בשני מעגלים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

א.א.ק אתונה – שמרוק רוברס 1:1

א.א.ק לרנקה – אברדין 0:0

צלייה – לגיה ורשה 1:2

קופס – סלובן ברטיסלבה 1:3

נואה – סיגמה אולומוץ 2:1

סמסונספור – חמרון ספרטאנס 0:3

שחטאר דונייצק – בריידבליק 0:2

ספרטה פראג – ראקוב 0:0

דינמו קייב – ז’רינסקי 0:6

לוזאן – אומוניה ניקוסיה 1:1

לינקולן רד אימפס – רייקה 1:1

שלבורן – דריטה 1:0

שקנדייה – יאגליונייה 1:1

ראפיד וינה – אוניברסיטטה קראיובה 1:0