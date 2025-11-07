יום חמישי, 12.02.2026 שעה 01:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

פנרבחצ'ה ניצחה את וילרבאן, באסקוניה את בולוניה

אחרי שני הפסדים רצופים, הקבוצה של שאראס חזרה למסלול עם 67:81 על הקבוצה הצרפתית, בולדווין בלט. 76:87 לספרדים על האיטלקים, גם באיירן ניצחה

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

בנוסף למשחקים הנהדרים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, משחקי המחזור התשיעי ביורוליג נמשכו הערב (חמישי). במוקד, פנרבחצ’ה ניצחה 67:81 את וילרבאן. בנוסף, באסקוניה ניצחה 76:87 על וירטוס בולוניה, ובאיירן מינכן 82:86 על פאריס.

פנרבחצ’ה (5:4) – וילרבאן (7:2) 67:81

אחרי שני הפסדים רצופים, הטורקים של שאראס סוף סוף חזרו לנצח ומתקרבים לברוח מהמאזן השלילי, כאשר מהרגע הראשון הם היו טובים יותר מהקבוצה הצרפתית. מי שהוביל את המנצחת הוא אקס מכבי ת”א, ווייד בולדווין, שעלה מהספסל וסיפק 14 נקודות ו-7 אסיסטים, כשמנגד ארמל טראורה קלע 18 נקודות שלא הספיקו למפסידה. 

באסקוניה (6:3) – וירטוס בולוניה (5:4) 76:87

אחרי פתיחה רעה מאוד שכללה שישה הפסדים רצופים, הספרדים התעשתו וסופרים כעת שלושה ניצחונות רצופים, כשהפעם זה האיטלקים שמצידם יורדים למאזן שלילי במפעל. טימותי לובאווקאבארוט בלט אצל המנצחת עם 16 נק’, כשמנגד סאליו ניאנג קלע 18 נק’ שלא הספיקו.

פאריס (5:4) – באיירן מינכן (4:5) 82:86

במשחק בין קבוצות שהיו במאזן זהה עד הערב, אחת עלתה לחיובי והשנייה ירדה לשלילי. הגרמנים ברח וליתרון דו ספרתי אחרי עשרים דקות עם 42:53. ברבע השלישי הצרפתים הפכו, אך אז ברבע הרביעי הבווארים חזרו להוביל ושמרו על היתרון עד הסוף שהיה דרמטי במיוחד. 

