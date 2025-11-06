יום שלישי, 11.11.2025 שעה 01:29
ספורט אחר  >> כדוריד

בנות הרצליה בפסגה לאחר שניצחה את מכבי ר"ג

כדוריד: מחזיקת הגביע והמוליכה הנחילה הפסד שני העונה לאלופה עם 25:31, הפועל אשדוד נצמדה אליה לאחר ניצחון על מכבי פ"ת, ניצחון בכורה לראשל"צ

|
בנות הרצליה נגד עירוני רמת גן (גיל שמאי)
בנות הרצליה נגד עירוני רמת גן (גיל שמאי)

בנות הרצליה הצליחה לשמור על מאזן מושלם הערב (חמישי), המוליכה ומחזיקת גביע המדינה הנחילה לאלופה מכבי ר”ג את הפסדה השני עם ניצחון 25:31 במסגרת המחזור החמישי בליגת אתנה.

הרצליה, לה משחק חסר, ניצבת בראש הטבלה עם 8 נק', כמוה גם הפועל אשדוד, ששבה הלילה למסלול הניצחונות, אחרי ההפסד במחזור הקודם למוליכה, כשגברה על מכבי פ”ת בחוץ 27:31.

הפועל ראשל”צ עלתה למקום השלישי (עם 6 נק’) לאחר ניצחון 24:35 על א.ס רמת השרון. מ.כ חולון עם ניצחון שני העונה, גברה 27:39 על הפועל קרית אונו, היחידה שנותרה ללא נקודות, לאחר שמכבי ראשל"צ רשמה ניצחון בכורה כשגברה על א.כ נס ציונה 35:42.

בנות הרצליה נגד עירוני רמת גן (גיל שמאי)בנות הרצליה נגד עירוני רמת גן (גיל שמאי)
בנות הרצליה נגד עירוני רמת גן (גיל שמאי)

בנות הרצליה – מכבי הארזים ר”ג 25:31

בניצחונה של הרצליה הצטיינה ברונה קאמבוים הברזילאית, האקסית שהייתה שותפה לזכייה של הארזים באליפות המדינה בעונה שעברה מול הרצליה.

כבשו להרצליה: כריסטינה שלפוק 8, שירה ג'רבי 7, שיר וקרט 5, טלי בראל טורקניץ ודניאלה דרגויביץ 4 כ”א ומאי יולזרי 3. קאמבוים הצטיינה עם 16 עצירות.

כבשו למכבי ר”ג: שיר גבזה 8, שרון אקלר 6, אניה סטורוז'וק 4, קרן טפליצקי 3, אנה לזינסקי ודניאלה לירה דה סוסה 2 כ”א. עצירות שוערות - מרינה שלימובה 6, גאיה בן זיקרי 5.

