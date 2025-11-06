במשחק החזרה מההשעיה: מוחמד קמארה נפצע

מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את אסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית, וכבר במחצית הראשונה של המשחק בווילה פארק ספגה מכה מקצועית עם פציעתו של מוחמד עלי קמארה.

בלם הקבוצה שב הערב למגרשים לאחר סיום ההשעיה שספג עקב התקרית שבה הכה את רז שלמה בפניו, אך כבר בדקה ה-14 לא יכול היה להמשיך והוחלף על ידי הייטור.

במידה והפציעה תגרור היעדרות של קמארה, הדבר עשוי לייצר בעיה במצבת הבלמים של ז’רקו לאזטיץ’ שמונה את רז שלמה, הייטור ואיתי בן חמו שאמנם נמצא בסגל, אך טרם ראה דקת משחק העונה. בסיטואציה בעייתי זו גם טייריס אסאנטה עשוי להיות מוסט מעמדת המגן הימני.