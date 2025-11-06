יום חמישי, 06.11.2025 שעה 22:41
במשחק החזרה מההשעיה: מוחמד קמארה נפצע

דווקא כששב למגרש היישר להרכב לאחר התקרית עם רז שלמה, בלמה של מכבי תל אביב נפצע כבר בדקה ה-14 של המשחק מול אסטון וילה והוחלף על ידי הייטור

מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)
מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את אסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית, וכבר במחצית הראשונה של המשחק בווילה פארק ספגה מכה מקצועית עם פציעתו של מוחמד עלי קמארה.

בלם הקבוצה שב הערב למגרשים לאחר סיום ההשעיה שספג עקב התקרית שבה הכה את רז שלמה בפניו, אך כבר בדקה ה-14 לא יכול היה להמשיך והוחלף על ידי הייטור.

במידה והפציעה תגרור היעדרות של קמארה, הדבר עשוי לייצר בעיה במצבת הבלמים של ז’רקו לאזטיץ’ שמונה את רז שלמה, הייטור ואיתי בן חמו שאמנם נמצא בסגל, אך טרם ראה דקת משחק העונה. בסיטואציה בעייתי זו גם טייריס אסאנטה עשוי להיות מוסט מעמדת המגן הימני.

