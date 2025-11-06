בראד אוסמוס מונה למאמן נבחרת ישראל בבייסבול

האגודה הישראלית לבייסבול הודיעה היום (חמישי) על מינויו של בראד אוסמוס כמאמן הראשי של נבחרת ישראל לטורניר הבייסבול העולמי הקרוב, שיחל במרץ, במקומו של איאן קינסלר שביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות.

לאוסמוס יש היסטוריה ארוכה בבייסבול הישראלי. הוא היה מאמן הנבחרת בטורניר ה-WBC ב-2012 והיה חלק מצוות האימון תחת קינסלר בשנת 2023. הניסיון והקשרים שלו עם השחקנים והצוות יסייעו לו להבטיח כניסה חלקה לתפקיד לקראת הטורניר שיהיה המשימה הראשונה שלו, בו נבחרת ישראל תשחק בבית ד' מה-6 עד 10 במרץ, במיאמי, מול הרפובליקה הדומיניקנית, ונצואלה, ניקרגואה והולנד.

האמריקאי, שזכה בפרס כפפת הזהב שלוש פעמים כשחקן, היה המאמן הראשי במהלך חמש עונות ב-MLB כשאימן את דטרויט טייגרס ולוס אנג׳לס אנג׳לס. היהודי שעבד כעוזר מאמן בניו יורק יאנקיז בשנתיים האחרונות, אמר לאחר ההכרזה: "אינני יכול לתאר עד כמה אני גאה ונרגש לקחת על עצמי את התפקיד הזה".

בראד אוסמוס (באדיבות איגוד הבייסבול)

"העיניים שלי נשואות תמיד לבניית קבוצה מגובשת ותחרותית שמייצגת בגאווה את ישראל ברחבי העולם. יש לנו בסיס יציב, ואני מצפה לעבוד עם הצוות והשחקנים המוכשרים שלנו כדי להשיג את המטרות שלנו ל-2026", הוסיף המאמן החדש.

אוסמוס כאמור יחליף את קינסלר, לו היה תפקיד משמעותי בנבחרת בשנים האחרונות, לאחר ששימש כשחקן במהלך אולימפיאדת 2020, ולאחר מכן נכנס לתפקיד המאמן בטורניר ה-WBC בשנת 2023. האגודה הודתה למאמן היוצא: “לאחר תקופתו הנהדרת בנבחרת ישראל כשחקן וכמאמן, אנחנו מאחלים לאיאן הצלחה בהמשך דרכו ואנחנו בטוחים כי דרכינו יפגשו בשנית בעתיד”.