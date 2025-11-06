סלטה ויגו חגגה עם 0:3, פורסט שוב נעצרה

רגע לפני שמכבי תל אביב תעלה לשחק את משחקה הרביעי במפעל השני הכי גדול למועדונים באירופה, הליגה האירופית, התקיימו המשחקים המוקדמים, שסיפקו לנו מספר תוצאות מרתקות.

דינמו זאגרב – סלטה ויגו 3:0

המארחת הקרואטית נחלה את ההפסד הראשון שלה בתחרות, כשהיא לא מצליחה לייצב את עצמה במשחקים האחרונים. מי שניצלה את חוסר היציבות, היא הקבוצה מגאליסיה והחלוץ שלה פבלו דוראן, שהוכיח את התפוקה שלו בשני משחקי הליגה האחרונים בהם שיחק, והתכבד בצמד גדול. בתווך, הנציג הספרדי היחיד ב-11 של הקרואטים, סרג’י דומינגס, מצא את הרשת לשער שלו, ולמעשה עזר ליריבה מארץ מולדתו.

שטורם גראץ – נוטינגהאם פורסט 0:0

כשהיא עם מאמן שלישי העונה על הקווים, הקבוצה האנגלית מתקשה לצאת מהמשבר שפקד אותה, וסופרת ניצחון אחד בלבד ב-13 משחקיה האחרונים בכל המסגרות. משב הרוח שהגיע עם כניסתו של שון דייץ’ למשרת המאמן עמד היום במקום, עם משחק משמים, כשמורגן גיבס ווייט אף החמיץ פנדל במחצית הראשונה.

ניס – פרייבורג 3:1

הנשרים מצרפת שהפסידו במחזור הליגה האחרון לפ.ס.ז’ 1:0, חוו הפסד שני רצוף, זאת לאחר שהובילו משער של קווין. אלא שהברזילאי ככל הנראה העיר את היריבה מגרמניה, שהפכה במהירות, בזכות יוהאן מנזאמבי, שהשווה ארבע דקות אחרי השער שקבוצתו ספגה, בעוד הקפטן וינצ’נזו גריפו הפך מהנקודה הלבנה ודרי שחרהאנט דאג לקבוע את תוצאת המשחק עוד לפני שריקת המחצית.

הכוכב האדום – ליל 0:1

המסטיפים מצרפת לא הצליחו לחבר שני ניצחונות מספטמבר, ואחרי ה-0:1 על אנז’ה במחזור האחרון בליגה הצרפתית, גם הפעם הם נתקלו במעצור מול קבוצתו של עומרי גלזר, שישב על הספסל וצפה בחבריו מצליחים להשיג שלוש נקודות משמעותיות להמשך הדרך, בזכות פנדל מדויק של אגדת נבחרת אוסטריה מרקו ארנאוטוביץ’.

אוטרכט – פורטו 1:1

בעשרה שחקנים, המארחת מהולנד הצליחה להשיג נקודה חשובה, זאת אחרי ששיחקה במשך כמעט חצי שעה ללא השוער הראשון שלה שהורחק באדום ישיר אחרי שנגח בשחקן פורטוגלי. ההולנדים גם עלו ליתרון אחרי תרגיל חופשית יפה שהסתיים בבעיטה של מיגל רודריגס, אבל בורחה סאיינס קבע חלוקת נקודות.

תוצאות נוספות:

זלצבורג – גו אהד איגלס 0:2

באזל – סטיאווה בוקרשט 1:3

מאלמו – פנאתינייקוס 1:0

מיטיולן – סלטיק 1:3