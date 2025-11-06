יום חמישי, 06.11.2025 שעה 22:07
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
94-94סלטה ויגו3
90-53בראגה4
90-53ליון5
72-63ויקטוריה פלזן6
73-53פרנצווארוש7
76-74דינמו זאגרב8
74-44פורטו9
62-53בראן10
62-43אסטון וילה11
66-74פנאתינייקוס12
65-64פ.צ. באזל13
66-63יאנג בויז14
66-64ליל15
64-43פנרבחצ'ה16
65-44גו אהד איגלס17
52-43בטיס18
55-64נוטינגהאם פורסט19
43-33בולוניה20
41-13גנק21
46-53פאוק סלוניקי22
45-34הכוכב האדום23
45-34שטורם גראץ24
47-44סלטיק25
34-33רומא26
34-33פיינורד27
36-43לודוגורץ28
36-44רד בול זלצבורג29
34-23שטוטגרט30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
16-13מכבי ת"א34
09-44ניס35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

סלטה ויגו חגגה עם 0:3, פורסט שוב נעצרה

הגליסיאנים הביסו את דינמו זאגרב, פבלו דוראן כיכב עם צמד. האנגלים סיימו ב-0:0 עם שטורם גראץ, הכוכב האדום הפתיעה עם 0:1 על ליל, גלזר ישב בספסל

|
פבלו דוראן חוגג (IMAGO)
פבלו דוראן חוגג (IMAGO)

רגע לפני שמכבי תל אביב תעלה לשחק את משחקה הרביעי במפעל השני הכי גדול למועדונים באירופה, הליגה האירופית, התקיימו המשחקים המוקדמים, שסיפקו לנו מספר תוצאות מרתקות.

דינמו זאגרב – סלטה ויגו 3:0

המארחת הקרואטית נחלה את ההפסד הראשון שלה בתחרות, כשהיא לא מצליחה לייצב את עצמה במשחקים האחרונים. מי שניצלה את חוסר היציבות, היא הקבוצה מגאליסיה והחלוץ שלה פבלו דוראן, שהוכיח את התפוקה שלו בשני משחקי הליגה האחרונים בהם שיחק, והתכבד בצמד גדול. בתווך, הנציג הספרדי היחיד ב-11 של הקרואטים, סרג’י דומינגס, מצא את הרשת לשער שלו, ולמעשה עזר ליריבה מארץ מולדתו.

שטורם גראץ – נוטינגהאם פורסט 0:0

כשהיא עם מאמן שלישי העונה על הקווים, הקבוצה האנגלית מתקשה לצאת מהמשבר שפקד אותה, וסופרת ניצחון אחד בלבד ב-13 משחקיה האחרונים בכל המסגרות. משב הרוח שהגיע עם כניסתו של שון דייץ’ למשרת המאמן עמד היום במקום, עם משחק משמים, כשמורגן גיבס ווייט אף החמיץ פנדל במחצית הראשונה.

ניס – פרייבורג 3:1

הנשרים מצרפת שהפסידו במחזור הליגה האחרון לפ.ס.ז’ 1:0, חוו הפסד שני רצוף, זאת לאחר שהובילו משער של קווין. אלא שהברזילאי ככל הנראה העיר את היריבה מגרמניה, שהפכה במהירות, בזכות יוהאן מנזאמבי, שהשווה ארבע דקות אחרי השער שקבוצתו ספגה, בעוד הקפטן וינצ’נזו גריפו הפך מהנקודה הלבנה ודרי שחרהאנט דאג לקבוע את תוצאת המשחק עוד לפני שריקת המחצית.

הכוכב האדום – ליל 0:1

המסטיפים מצרפת לא הצליחו לחבר שני ניצחונות מספטמבר, ואחרי ה-0:1 על אנז’ה במחזור האחרון בליגה הצרפתית, גם הפעם הם נתקלו במעצור מול קבוצתו של עומרי גלזר, שישב על הספסל וצפה בחבריו מצליחים להשיג שלוש נקודות משמעותיות להמשך הדרך, בזכות פנדל מדויק של אגדת נבחרת אוסטריה מרקו ארנאוטוביץ’.

אוטרכט – פורטו 1:1

בעשרה שחקנים, המארחת מהולנד הצליחה להשיג נקודה חשובה, זאת אחרי ששיחקה במשך כמעט חצי שעה ללא השוער הראשון שלה שהורחק באדום ישיר אחרי שנגח בשחקן פורטוגלי. ההולנדים גם עלו ליתרון אחרי תרגיל חופשית יפה שהסתיים בבעיטה של מיגל רודריגס, אבל בורחה סאיינס קבע חלוקת נקודות.

תוצאות נוספות:

זלצבורג – גו אהד איגלס 0:2

באזל – סטיאווה בוקרשט 1:3

מאלמו – פנאתינייקוס 1:0

מיטיולן – סלטיק 1:3

