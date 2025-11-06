יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' ארצית דרום
המהפכנים של מכבי אשקלון ניצחו בשתי גזרות

קבוצות הנוער ונערים ב' של מכבי אשקלון השיגו ניצחונות דרמטיים במשחקים בהם הושג מהפך אחד מכל צד, ובכך סגרו שבוע חלומי של כלל קבוצות המחלקה

קבוצת הנוער של מכבי אשקלון (באדיבות המועדון)
קבוצת הנוער של מכבי אשקלון (באדיבות המועדון)

במחלקת הנוער של מכבי אשקלון שמחו הרבה בשבוע האחרון, נוכח ניצחונות שהשיגו קבוצות בשנתונים השונים. מה שנתן חותמת לשבוע המוצלח ביותר מתחילת העונה ולאחד מהמוצלחים ביותר בשנים האחרונות היו הניצחונות, שהשיגו אתמול (רביעי) קבוצות הנוער ונערים ב' - שהגיעו לאחר ניצחונות שהשיגו קבוצות המחלקה מהשנתונים השונים. בגזרת קבוצות הנערים בלט קבוצת נערים א' - שניצחה 1:7 את עירוני נתיבות, קבוצת נערים ג' צפון - שניצחה 1:2 את מכבי כנות. בגזרת החטיבה הצעירה בלטו קבוצת ילדים א' דרום - שניצחה 2:7 את מכבי קרית מלאכי, שתי קבוצות ילדים  - קבוצת הצפון ניצחה 2:3 את קבוצת המשנה של בית"ר ירושלים, קבוצת הדרום ניצחה בהפרש דו ספרתי את עירוני בית דגן. גם בגזרת התשיעיות שמח, בעקבות ניצחונה של קבוצת ילדים ב’ 2:6 על מכבי בת ים. מכאן למשחקי אמש:

נערים ב': מכבי אשקלון - הפועל מרמורק 2:3

שחקניו של אסרטו אבבה, שמדורגים מתחת לקו האדום של ארצית דרום, זכו בניצחון ביתי דרמטי על סינדרלת הגביע מרחובות - שמדורגת בחלק התחתון של מרכז הטבלה. מרמורק ניצחה 1:3 את הפועל ראשל"צ מליגת העל במשחק גביע, אך באשקלון ציפה לה קרב מסוג שונה מול קבוצה מאוד נחושה.

שמונה הדקות האחרונות של המחצית הראשונה היו עשירות באירועים ליד השערים: שער שכבש עמית טלה (32’) העלה את אשקלון ליתרון 0:1, אך צמד שערים שכבש עמנואל זריהון (35’, 40’) חולל מהפך והעניק לאורחים מרחובות יתרון 1:2 לפני הירידה להפסקת המחצית.

במחצית השנייה אשקלון הצליחה לנעול את שערה, כשבמקביל שער שכבש ליאם כהן (56’) קבע שוויון 2:2, ובתוספת הזמן של המשחק שער שכבש נעם נבעה - שנכנס למשחק עשר דקות קודם לכן, חולל מהפך והעניק לאשקלון ניצחון 2:3. בשבת הקרובה מצפה לאשקלון משחק חוץ מאתגר מול מכבי הרצליה - שמדורגת במקום השלישי בטבלה.

נערים בנערים ב' מכבי אשקלון (צילום מטעם מכבי אשקלון)

נוער: מכבי אשקלון - הפועל שגב שלום 3:5

שחקניו של זורי שטשוילי התארחו במגרש רייסר בבאר שבע אצל הפועל שגב שלום - שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה. גם במשחק זה נרשם מהפך אחד מכל צד - ובסיום שחקני אשקלון חגגו הישארות בצמרת הגבוהה, כשהם מרוחקים שלוש נקודות בלבד מצמד מוליכות מחוז שפלה, קבוצות "צו פיוס" של מ.ס באר שבע ומכבי קריית מלאכי.

צמד שערים שכבש נועם גבאי (6’, 16’) העלה את אשקלון ליתרון 0:2 מהיר, אך שערים שכבשו: עייד אבו עמרה (25’), פארס אבו בלאל (48’) ותאאר אבו רמשה (53’) חוללו מהפך והעניקו לשגב שלום יתרון 2:3.

בדקה ה-58 החל הקאמבק של אשקלון עם שער שכבש נוי פרטוש - שקבע שוויון 3:3. בדקה ה-85 שער שכבש ניקיטה אדריאן (85’) חולל מהפך והעלה את אשקלון ליתרון 3:4. שער שכבש בתוספת הזמן מאור אזולאי (95’) סגר עניין והעניק למכבי אשקלון ניצחון 3:5. ביום ראשון מכבי אשקלון תארח לדרבי אזורי את קבוצת "צו פיוס" של מכבי עירוני אשדוד, שירדה מהליגה הארצית ומוצאת את עצמה במקום הרביעי - עם נקודה אחת פחות מאשקלון.

